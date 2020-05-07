Türkiye'de koronavirüsten vefatlar içinde huzurevinde kalanların oranı yüzde 4
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Türkiye'de koronavirüsten vefatlar içinde huzurevinde kalanların oranı yüzde 4

Türkiye'de koronavirüsten vefatlar içinde huzurevinde kalanların oranı yüzde 4
07.05.2020 09:59 | Son Güncelleme: 07.05.2020 10:31

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Orhan Koç, huzurevlerinde kalanlardan 978 kişinin koronavirüse yakalandığını, 600'ünün hastalığı yenerek taburcu olduğunu söyledi. Tüm vakalar içinde huzurevlerinde kalanların vefat oranının ise yüzde 4 olduğunu belirtti.

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Orhan Koç, huzurevlerinde koronavirüse karşı alınan önlemler ve çalışmalarla ilgili DHA'ya açıklama yaptı. Kendisinin 28 yıllık hekim olduğunu, daha önce görülen SARS, domuz gribi gibi salgınlarda görev aldığını anlatan Koç, 81 ilde toplam 426 huzurevinde 27 bin 500 yaşlıya hizmet verdiklerini söyledi.

"PERSONEL 14 GÜN ÇALIŞIP, 14 GÜN İZİN YAPIYOR"

Daha önceki salgın deneyimlerini huzurevlerine aktardığını belirten Orhan Koç, aldıkları tedbirleri şöyle sıraladı: "Çin'de ilk vaka ortaya çıktıktan sonra koronavirüsle ilgili gelişmeleri takibe aldık. 7 Ocak'ta bütün kuruluşlarımıza sağlıkla ilgili taramaların sıklaştırılması, tedbirlerin alınması konusunda eğitimlere başlamış olduk. Türkiye'de ilk vaka ilan edilmeden 28 Şubat'ta bütün kuruluşlarımızda ziyaretleri kısıtladık ve yaşlılarımızın zorunlu olmadıkça dışarı çıkmalarını yasakladık. 10 Mart'ta koronavirüs rehberi hazırladık ve detaylı şekilde kuruluşların alması gereken önlemleri ifade ettik. 11 Mart'ta ilk vaka görülünce kuruluşların hepsinde adeta karantina kuralları uyguladık, yaşlıların dışarı çıkması ve ziyaretçi kabullerine yasaklar getirdik. Tüm kuruluşlarımızda çalışanlar için 'sabit vardiya' diye tabir ettiğimiz uygulamaya geçtik. Personelimiz 14 gün içeride kalıyor, nöbetlerini tuttuktan sonra onlar için ayırmış olduğumuz istirahat alanlarında dinlenerek evlerine gitmeden kapalı devre çalışmış oluyorlar. Bütün kuruluşlarımızda çalışanlarımızın vardiyaya girerken testleri yapıldı ve pozitif olan personelimizi tespit etme imkanımız oldu. Böylece kuruluşlarımızı gelecek risklere karşı korumuş olduk.

"978 YAŞLIMIZIN TESTİ POZİTİF ÇIKTI"

Türkiye'de Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre 120 binin üzerinde ülke genelinde vaka olduğuna dikkat çeken Koç, kuruluşlarında kalanlardan 978'inde koronavirüs tespit edildiğini, bunlardan 617'sinin taburcu olduğunu, 153'ünün yaşamını yitirdiğini, 208'inin de hastanelerde tedavisinin sürdüğünü kaydetti. Koç, "Yaşlılarımızın tedavi süreçlerini hızlı bir şekilde gerçekleştirdik. Bütün yaşlılarımızı hastanede tedavi ettirdik, 14 günlük karantina süreçlerini hastanelerde geçirttik. Yaşlılarımız negatifleşip, taburcu işlemleri yapılınca bu yaşlılarımızı tedbir amaçlı izolasyon kuruluşlarımıza aldık. 617 yaşlımız taburcu olarak kuruluşlarımızda normal hayatlarını yaşamaya devam ediyor. İçlerinde 104, 102, 94 yaşlarında yaşlılarımız var. Bizim kuruluşlarımızda yaş oranı çok yüksek, yüzde 50'si 80 yaş üzerinde ve yaşlılarımızın hemen hemen tümünün kronik hastalığı var. Bütün bu tedbirlere rağmen pozitif olan ve vefat eden yaşlılarımız var" dedi.

Türkiye'de koronavirüsten vefatlar içinde huzurevinde kalanların oranı yüzde 4

"KORONAVİRÜSTEN VEFAT EDENLERİN YÜZDE 4'Ü HUZUR EVİNDE KALANLAR"

Dünyada özellikle bütün ölümlerin yüzde 90'ından fazlasının 65 yaş üzeri olduğunu, bu ölümlerin büyük bir kısmının da kurumsal bakım merkezlerinde kalan yaşlılardan oluştuğunu söyleyen Koç, "Bütün bu tedbirlere rağmen pozitif olan vakalarımız var. Hastane imkanlarına erken kavuşmuş olmalarına rağmen, hastanedeki servis ve yoğun bakımlarının hızlıca yapılmış olmasına rağmen vefat eden yaşlılarımız da var. Tüm vakalar içinde kurumsal bakımda kalanların vefat eden oranı Kanada'da yüzde 71, Fransa'da yüzde 49, İrlanda'da yüzde 51, Belçika, Norveç, İtalya ve İspanya'da yüzde 53. Bütün oranlar dünya ülkelerinde yüksek, bizdeki tedbirlere rağmen, gönül ister ki bir yaşlımızın bile burnu kanamasın, hiçbir yaşlımız vefat etmesin, sevdikleriyle uzun ömürler yaşasın; ancak bizim de Türkiye'deki vefat eden vakaların içerisindeki kurumsal bakımda huzurevlerinde kalanların oranı yüzde 4" diye konuştu.

"BAYRAMDA HUZUREVLERİ DİJİTAL ZİYARETE AÇIK"

Ramazan bayramında da tedbirleri uygulamaya devam edeceklerini vurgulayan Koç, "Bu bayram döneminde yaşlılarımıza belki sarılamayacağız, ellerini öpemeyeceğiz; ama onları arayalım, görüntülü konuşalım. Huzurevlerimiz bu bayramda fiziki ziyaretlere kapalı; ama dijital ziyaretlere her türlü açık olacak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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