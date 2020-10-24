Huzura kavuşan Hakkari önemli organizasyonlara ev sahipliği yapıyor

Güvenlik güçlerince gerçekleştirilen başarılı operasyonlarla huzur ve güven ortamının tesis edildiği Hakkari, Türkiye Rafting Şampiyonasına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Güvenlik güçlerince gerçekleştirilen başarılı operasyonlarla huzur ve güven ortamının tesis edildiği Hakkari, Türkiye Rafting Şampiyonasına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Önceki yıllarda Türkiye Bisiklet Federasyonunca Uluslararası Dağ Bisikleti Kupası yarışı ve Çukurca ilçesinde foto safari gibi büyük organizasyonların düzenlendiği kentte, doğal parkurlar ve saklı kalan güzellikler doğa sporlarıyla ilgilenenleri cezbediyor.

Başarılı operasyonlarla terörden temizlenen bölgede geleneksel hale getirilen etkinlikler, kentin ekonomisine ve sosyal hayatına önemli katkı sağlıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Valiliğinin destekleriyle, Türkiye Rafting Federasyonunca Türkiye Rafting Şampiyonası 2. ayak yarışları gelecek hafta Hakkari'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

26 Ekim'de bölgenin önemli vadilerinden Zap Vadisi'ndeki Zap Suyu'nda "Hakkari'de Hayat Var, Gelin Bu Hayatı Yaşayın" sloganıyla düzenlenecek organizasyona farklı illerden 400 sporcu, dereceye girmek için kürek çekecek.

Dört gün sürecek ve kentte büyük heyecan yaratan organizasyon için Depin bölgesinde teknik ekip tarafından iki ayrı parkur oluşturuldu ve gerekli düzenlemeler yapıldı.

Kentten yarışlara katılacak rafting takımları da Zap Suyu'ndaki antrenmanlarına devam ediyor.

"Hakkari doğa sporları merkezi olma yolunda ilerliyor"

Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye sınırları içerisinde 189 kilometre uzunluğunda olan Zap Suyu'nun ilk defa büyük bir organizasyona ev sahipliği yapacağını söyledi.

Etkinliğe Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katılmasını beklediklerini anlatan Yıldırım, "Türkiye'nin dört bir yanından başvuran 30 kulüpten yaklaşık 400 sporcu bekliyoruz. Bu organizasyon bizler için çok anlamlı ve önemli. Ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

Desteklerinden dolayı Bakan Kasapoğlu, Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık ile Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı Fikret Yardımcı'ya teşekkür eden Yıldırım, şampiyonanın kültürel, sosyal ve ekonomik olarak kente katkı sağlayacağını vurguladı.

Kentin coğrafyasının yaklaşık yüzde 90'ının engebeli olduğunu aktaran Yıldırım, şunları kaydetti:

"Bu zor coğrafyayı özellikle doğa sporlarında kendi lehimize çevirmek için büyük çaba içerisindeyiz. Kayakta, dağcılıkta, raftingde, yamaç paraşütünde, tur kayağında ve buna benzer birçok spor alanında ilimiz hem mevsim koşulları hem de sezonun uzunluğu açısından belki de belki de ülkemizin en elverişli imkanlarını sahip. İlimize gelen huzurla beraber büyük faaliyetler yapıyoruz. Biz dört bir yandan hem yerli hem de yabancı doğasever, turist ve sporcuları ağırlıyoruz. Hakkari doğa sporları merkezi olma yolunda ilerliyor."

"Kentin doğa sporları potansiyeli çok yüksek"

Türkiye Rafting Federasyonu İl Temsilcisi Hacı Tansu da şampiyonada aynı zamanda milli takım seçmelerinin de yapılacağını belirtti.

Hakkari'de rafting sporuna ilginin iki yıl önce başladığını ve kentteki sporcuların birçok müsabakada derece elde ettiğini dile getiren Tansu, şöyle konuştu:

"Şu an oluşturulan parkur yeni sporcuların yetişmesine katkı sağlayacaktır. Kentin doğa sporları potansiyeli çok yüksek. Dağcılık sporunun cenneti denecek bir yer burası. Yüksek platolar, yaylalarda doğaseverler kamp kuruyor. Dünyanın parasını verip Himalayalara gitmenin hiçbir anlamı yok. Onda birini harcayarak Türkiye'nin, dünyanın en güzel dağları Cilo Dağlarına gelip orada kaya, buzul, dağ tırmanışları gibi faaliyetler yapabilirsiniz."

Sporculardan Mehmet Dayan da şampiyona dolayısıyla heyecanlı olduklarını dile getirerek yarışlarda kenti en iyi şekilde temsil etmek istediklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayim Harmancı