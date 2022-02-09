HUZUR KENTİ DİYADİN'DE TURİZM ATAĞI

HİSARCIK, KÜTAHYA (DHA) - GÜVENLİK güçlerinin başarılı operasyonlarıyla terörden temizlenen Ağrı'nın Diyadin ilçesinde turizm atağı başladı. Murat Kanyonu, Meya mağaraları, sıcaklığı 70 dereceye ulaşan kaplıcaları, Günbuldu Şelalesi, doğal oluşan taş köprüsü, Toklucak Kalesi gibi tarihi ve doğal güzellikleri bulunan Diyadin ilçesi turizmin yeni gözdesi haline geldi. Kaymakam Alper Balcı, "Kayağın, kaplıcanın, tarihi ve doğal güzelliklerin merkezi bundan sonra Diyadin olacak. Bütün vatandaşlarımızı ilçemize bekliyoruz" dedi.

Ağrı'ya 60 kilometre uzaklıktaki deniz seviyesinden 1925 rakım üzerinde kurulan Diyadin ilçesinde güvenlik güçleri huzur ve güveni sağladı. Başarılı operasyonlarla terörden temizlenen ilçede doğal güzellikler ve tarihi varlıkların turizm sektörünün hizmetine sokulması için çalışma başlatıldı. Murat Nehri'nin geçtiği kanyonu bünyesinde barındıran ilçede 70 dereceye ulaşan sıcaklığıyla kaplıcalar şifa arayanların ilgi odağı haline geliyor. Diyadin ilçe merkezine 12 kilometre uzaklıktaki Günbuldu Köyü'nde antik bir kent görünümündeki Meya mağaraları, bölgenin başka bir çekim merkezi Kayalara oyularak yapılmış barınma yerleri, tapınak, ibadethane, oda ve mağaralar görenleri hayran bırakıyor. Günbuldu köyündeki şelalenin yanısıra Murat Nehri üzerindeki Kudret Köprüsü, doğal köprü olarak dikkat çekiyor. 30 metre yükseklikte 30 metre genişlikteki köprüden Murat Nehri'nin manzarası ve kaplıcaların görünüşü izleniyor. Evliya Çelebi'nin Seyahatname'sinde de adı geçen köprü Germ'ab-ı Ibretnüma diye adlandırıldı. İlçeye bağlı Toklucak köyündeki tarihi kale doğal bir yapıya sahip olmasına karşın, girişi ve kalenin içi büyük emekler ve insan gücüyle tasarlanmış. Girişi tepenin tam zirvesinde yer alan kalenin girişinde 13 basamak ilerledikten sonra 3 kapıyla tarihi mekana giriliyor.

Sahip olduğu tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Diyadin'in turizme kazandırılması amacıyla Kaymakamlık tarafından çalışma başlatıldı. Başta kanyon olmak üzere ilçenin güzelliklerini Türkiye ve dünyaya tanıtmayı amaçladıklarını söyleyen Kaymakam Alper Balcı, "Tüm doğaseverleri, dağcıları Diyadin Kanyonu'na bekliyoruz. Ayrıca ilçe merkezine çok yakın Yılanlı, Köprü ve diğer kaplıcalarımız var. Ayrıca yeni hayata geçirdiğimiz proje ile birlikte kayak merkezimiz var. Kayağın ve kaplıcanın merkezi bundan sonra Diyadin diyoruz. Buraya gelen misafirlerimiz kaplıcalarımızda 2 bin 147 mineralli suyumuza girdikten sonra kayakta yapabilirler. Diyadin Kanyonumuz aynı zamanda Murat Kanyonu olarak da biliniyor. Bunun sebebi kanyonu Murat Nehri oluşturuyor. Şu anda kanyonun etrafı karlarla kaplı ve kayalıklarda buz sarkıtları oluşmuş durumda. Muhteşem bir güzellik var. Tüm vatandaşlarımızı Diyadin'e kanyonlarına bekliyoruz. Kayak merkezide faaliyete geçti ve gençleri de kayak konusunda eğiteceğiz. Tekrar söylüyorum kayağın ve kaplıcanın merkezi bundan sonra Diyadin olacak. Hayata geçireceğimiz diğer projelerle birlikte de ilçemiz, Türkiye'de adından söz edilen önemli bir turizm merkezi olacak" diye konuştu.

Murat Nehri'nin kollarından birinin üzerinde bulunan Günbuldu Şelalesi'ni gezen vatandaşlardan Adem Yaşar ise son zamanlarda ilçeye yapılan yatırımlar ve hayata geçirilen projelerden memnun olduklarını söyledi. İlçenin tarihi ve doğal güzelliklerini, her mevsim yerli ve yabancı birçok turistin ziyaret ettiğini ifade eden Yaşar, "Bu şelaleye daha çok ilkbahar ve yaz aylarında ziyaretçiler geliyor. Şu an kış mevsimi ve şelale tamamen buz tutmuş durumda. Ulaşım noktasında biraz sıkıntı olduğu için insanlar bu mevsimde biraz az geliyor. Ancak İlkbahar, Yaz ve Sonbahar mevsimlerinde yerli ve yabancı birçok insan burayı ziyaret ediyor. Biz sürekli gelip geziyoruz. Çok keyif verici bir doğası ve ortamı var. Köye uzakta olsa geliyoruz. Çoğu zaman insanlar balık tutmak ve piknik yapmak için geliyor. Çok güzel manzarası var. Doğaseverlere ve fotoğrafçılara buraya gelmelerini tavsiye ediyoruz. Dört mevsim ayrı güzelliğe bürünüyor. İlçemizin şu ana kadar kıyıda köşede kalmış birçok doğal ve tarihi güzelliği var. Bu tarz güzelliklerimizin bu coğrafyamızın tanıtılmasını ve bilinmesini istiyoruz" dedi.