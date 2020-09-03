Hüzünlü sözler | Kırgınlık sözleri , kırgınlıkla ilgili sözler Güzel sözler serisine hüzünlü sözler ve kırgınlık sözleri ile devam ediyoruz. Ruh halinizi ve hislerinizi anlatmak istediğinizde sizlere yardımcı olacak en güzel hüzünlü sözler ve kırgınlık sözlerini sizler için derledik.

En güzel sözler serisine hüzünlü sözler ve kırgınlık sözleri ile devam ediyoruz. Duygularınızı daha iyi ifade etmek için derlediğimiz sözleri sizlere sunuyoruz.

HÜZÜNLÜ SÖZLER

Hüzünlü sözler söylemek istiyorsanız hüzünlü sözler, duyulmamış hüzünlü sözler, hüzünlü sözler resimli alternatifler arasından seçim yapabilirsiniz. İşte en güzel hüzünlü sözler…

"Yokluğun gönlümde bir iç savaştır."

Şu an kalbim sıcaksa, fazla uzaklaşmış olamazsın.

İnsanların yüzlerine iyi bakın, acısı çok olanın tebessümü güzel olur.

Güvenme bana! Yüzüne güler, arkandan ağlarım.

"Yar ben kendimi bildim bileli hep sana aşığım hep sana deli…"

Kimse bilemez be canım. Bir yara bir ömrü nasıl kanatır.

Kendini kimler için paralıyorsan, bil ki en çok da onlara yaranamıyorsun.

"Yüzün değil, hüzün görünür bazen aynada. Çeki düzen veremezsin."

Artık tüm şarkılar hüzün makamında, sensiz bu yüreğimde.

Çok şey var içimde söyleyemediğim. Söyleyemedikçe biriken, biriktirdikçe yakan.

Ona kızgın değildim. Ona kızmama, darılmama, onun aleyhinde düşünmeme imkân olmadığını hissediyordum. Ama bir kere kırılmıştım. Hayatta en güvendiğim insana duyduğum bu kırgınlık, adeta bütün insanlara dağılmıştı; çünkü o benim için bütün insanlığın timsaliydi. - Sabahattin Ali

"Hangi mevsimin rüzgarıdır aşk? Ne yana dönsem yüzüme hüzün eser."

Hüzünlü ruhlar, benzer biriyle karşılaştığında huzur bulur. - Halil Cibran

"Yerlisi değilim ben bu acının. Şartlar öyle gerektirince sonradan yerleştim."

Ruhumuz, hüzünlü ve kırgın. Bazılarımız hâlâ gülmeyi gurur sanıyor...

Artık böyle oldum ben, biraz güvensiz, biraz hissiz, biraz kimsesiz. Ama çokça sessiz, tepkisiz ve çok şeye karşı isteksiz.

Kızgın olsam geçerdi ama kırgındım işte... Geçmedi.

"Peki başka bir ekleyeceğin var mı bay 'hüzün'? Az sonra yatacağım ben."

Susmak gece gibidir bazen en siyah renkleri bile örter.

Değer verince "değer" sandık. Nereden bilelim değmeyeceğini.

Yeterince gece oldu; artık sessizliği sonuna kadar açabilirsiniz.

"Her insanın aynalara göstermediği bir yüzü ve kimseye söylemediği bir hüznü vardır…" - Robin Sharma

Gülüşlerimiz acıyla sınandı.

"Şimdi yüreğim mi sana hesap sorsun, yoksa dökülen gözyaşlarım mı?"

Kimsenin can verdiği yok, yaşadığı da.

Dayanılmaz olan aslında yaşam değilmiş, insanlarmış. -Franz Kafka

Herkes biraz var, o kadar.



"Yine başroldeyim ve yine maalesef üzgünü ben oynuyorum."

Nedendir bilmem konuşsam kelimeler boğazıma batacakmış gibi hissediyorum.

Ağlamak, bazı acılara yetmiyor. - Özdemir Asaf

Ve herkesleştiğin için seni katiyen bağışlamam artık.



"Şuan kalbim sıcaksa, fazla uzaklaşmış olamazsın."

Düştükçe kalkmayı öğrendim, kalktıkça kimsem olmadığını.

"Misafir olarak geldi sanmıştım hüzün gönlüme. Meğer ev sahibi olacakmış bütün ömrüme…"

Güzel gözlerin var fakat çok ağlamış gibisin.

"Artık tüm şarkılar hüzün makamında, sensiz bu yüreğimde."

Hayatın en hüzünlü hatırası, mevsimine kapıldığın kişinin bahçesinde açabilecek bir çiçek olmadığını anladığın andır.

"Sevdiğini kaybeden insanın, gülümsemesinde bile bir hüzün vardır."

İhtiyacım olan neydi biliyor musun? Bir papatya yaprağı daha!

Bazı yalanlar güzel, bazı yalanlar acıymış.

Gelecekten de pek umutlu değilim artık. İsimi gelecek olsa ne olur, seninle gelmedikten sonra.

"İhtiyacım olan neydi biliyor musun? Bir papatya yaprağı daha!"

Alışmış olduğunuz kişiyi kaybettiğiniz zaman sanki etrafınızda herkes gitmiş gibi hissediyorsunuz.

"Şart mı dudaklarımla kal demem, gözlerim çığlık çığlığa gitme diye haykırırken!"

Bazen "nasılsın" demeye cesaret edemezsin,

Gözleri uzaklara dalan birinin, yakınlarda olmayan bir hikayesi vardır.

Çünkü başkaları ile "iyi" dir bilirsin.

KIRGINLIK SÖZLERİ/ KIRGIN SÖZLER

Kırgınlık sözleri ve kırgınlık sözleri resimli seçeneklerini değerlendirerek kırgınlık ifadeleri kullanabilirsiniz. İşte ne güzel kırgınlık sözleri…

Sus gönlüm. Bütün bu susmalarına karşılık her şeyin hayırlısının olacağına inanarak sus.

Her gülüşün ardında yatan binlerce kırgınlık.

Kaderin ise dünya küçüktür, ama kaderin değilse, çıkmaz sokakta bile karşılaşamazsınız.

Tehlikeli sayılmam artık. Kalbimi kalın bir kitabın arasında kuruttum.

Gözlerimden tut da ciğerlerime kadar kırgınım. Can Yücel

Seni seviyorum, diye başlayan ve ama diye devam eden cümlelerden bıktım. Seviyorsan seviyorsundur aması olmaz bu işin...

Hayattan kopmadık biz, ipi kesenler oldu.

Kırık kalpler hikâyesi kısa olur. Ne olsun derler "hiç" dersin, biter.

KIRGINLIKLA İLGİLİ SÖZLER

Hiç bir sevap mutlu etmedi ki beni, seninle girdiğimiz günahlar kadar.

Ya farkıma vardığında, farkın kalmamış olursa?

İnsan yorula yorula yürür, kırıla kırıla büyür.

Kızgınlık çok gürültülüdür, oysa kırgınlık ne kadar da sessiz.

Artık sizi aramıyorsa, emin olun yokluğunuzu aratmayan biri vardır.

Kırıldıkça öğrenir insan boş vermeyi. Belki de bu yüzden sildim bir hayli şeyi.

Bilinmedik bir hüzün var içimde, bir gariplik. Anladım ki, ya ben fazlayım bu şehirde ya da biri eksik…

Ağladıktan sonra gider aynaya bakarsın, aslında olanlara değil de haline üzülürsün.

Alıştığım kişiyi kaybedince, herkes gitmiş gibi hissediyorsun.

Tek başına hayatı öğrenen insanı, kimse yokluğuyla korkutamaz.

Ansızın bir hoşça kal kurşununa sarılıp veda ettin. Bütün sokaklarına onunla geçinemedim. Kokunla baş edemedim. Hırkan ömrüme asılı hala…

Tıpkı nar gibiyim, dışım tek parça fakat içim paramparça. Bu yaptığını sakın unutma!

Neyi bekliyorsun sorusuna, milyonlarca kez cevabımsın.

Ne hayata heves olarak baktım ne de herkesi hayatıma nefes olarak kattım. Ne hayata oyunmuş gibi baktım ne de hayatıma girenlere oyuncak muamelesi yaptım. Tek doğrum insanlara yaradanın eseri olduğu için sevgi ile baktım sonucu her ne kadar aleyhime olsa da.

Ne olduklarını yüzlerine vuramadığımız için kendilerini kusursuz sanan insanlar var.

Kimseden bir şey bekleme, böylece asla hayal kırıklığı yaşamazsın.

Boşver… Herkesle hayal kurulamayacağını anlamış oldun.

Şimdilerde kendimi kimseye anlatamayacak kadar yorgun, anlamasını beklemeyecek kadar kırgınım...

Artık yazdıklarımda arama kendini! Çünkü ben, suskunluğuma gömdüm seni.

Suskunluğun süresi bilinmez, ne kadar istersen o kadar susulur. Lâkin kırgınlık muammadır, süresi erken dolar ve o en sevilen bile unutulur.

İlk defa yıkılmıyoruz. Nasıl olsa ayağa kalkarız.

Kalbini kırıyor diye üzülme; beklide hak etmediği yerden çıkmaya çalışıyordur.

Gönül ne kadar affet dese de, kırgınlık baki kalıyor bazı konularda.