HURSAD olağan genel kurulu toplantısı gerçekleştirildi
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HURSAD olağan genel kurulu toplantısı gerçekleştirildi

HURSAD olağan genel kurulu toplantısı gerçekleştirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan, Hac Umre ve Seyahat Acentaları Derneği (HURSAD) olağan genel kurulu toplantısında yaptığı açıklamada "Yaklaşık 2 senedir İslam dünyası kutsal topraklardan ayrı kaldı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan, Hac Umre ve Seyahat Acentaları Derneği (HURSAD) olağan genel kurulu toplantısında yaptığı açıklamada "Yaklaşık 2 senedir İslam dünyası kutsal topraklardan ayrı kaldı. Bu durum hepimizi derinden yaralıyor. Kutsal topraklara gidişler umarım en kısa zamanda mümkün olur. Tabii bu organizasyonun en önemli parçası olan seyahat acentelerimize büyük görev düşüyor" dedi.

Hac Umre ve Seyahat Acentaları Derneği (HURSAD) olağan genel kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Genel kurula katılarak bir konuşma yapan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan, seyahat acentelerinin teknolojik gelişim ve dönüşümleri dikkatle takip etmeleri gerektiğini kaydetti.

Bakanlık olarak hac ve umre acentelerini her zaman desteklediklerini belirten Alparslan, "Covid-19 salgını ile sektör dünya genelinde ciddi bir krize girdi. Sayın bakanımızın önderliğinde bu krizi nasıl daha hafif atlatırız sorusunun cevabını aradık. Çalışma grupları kurarak turizm sektörünün ayakta kalabilmesi için önemli destekler sağlanmaya çalıştık. Seyahat acentelerimize belli düzeyde kredi desteği sağladık. Personele yönelik önemli katkılar oldu" diye konuştu.

Alparslan, hac ve umre seyahatlerinin hızlı bir şekilde başlaması için çalışmaları sürdürdüklerini vurgulayarak, şunları söyledi: "Yaklaşık 2 senedir İslam dünyası kutsal topraklardan ayrı kaldı. Bu durum hepimizi derinden yaralıyor. Kutsal topraklara gidişler umarım en kısa zamanda mümkün olur. Tabi bu organizasyonun en önemli parçası olan seyahat acentelerimize büyük görev düşüyor. Kendi içlerinde az da olsa ortaya çıkabilecek istismar odaklarına izin vermemeleri gerekiyor. Sepetteki çürük yumurtaları ayıklamamız gerekiyor. Türkiye'deki tüm hac ve umre organizasyonlarının seyahat acenteleri tarafından yapılmasını istiyorsak eksiksiz bir hizmet vererek tüm kurumlara örnek olmamız gerekiyor. İstismarcıları hep birlikte ifşa edelim ki nihai amaca daha kısa sürede ulaşabilelim."

2023 hedeflerinde sapma yok

Türkiye'nin olarak olağanüstü bir turizm potansiyeline sahip olduğunu hatırlatan Alparslan, "Ülkemizin her tarafında 12 ay turizmin yaşanacağı bir ortamı yakalamıştık. Doğa, yayla, gastronomi turizmi ülkemizin her yerinde yaygınlaşıyor. 2019 yılında 52 milyon turisti ağırladık ve 35 milyar dolara yönelik turizm gelirini elde etmiştik. Covid-19 krizi turizmi çok kötü etkilese de biz hedeflerimize ulaşmak için çalışmaya devam ediyoruz. 2023 yılında 75 milyon turist ve 65 milyar dolarlık gelir hedefimizde bir sapma yok. Türkiye'nin ve milletimizin gücüne inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Hac Umre Seyahat Acenteleri Derneği Başkanı Diyaeddin Şahin de yaklaşık 2 senedir kutsal topraklara hasret olduklarını anımsatarak "Artık bu hasretin dinmesi lazım. Bu dönem hac organizasyonunun yapılması için çok umutluyduk. Yeryüzünün tüm noktalarında turizm hareketliliği devam ederken Hac organizasyonu yapılmadı. Tüm Müslümanların farz ibadetin yerine getirilmesi için çaba göstermesi gerekiyor. Bize gelen tüm talepleri kabul etmemize rağmen kısıtlı sayıda dahi olsa hac organizasyonu gerçekleşmedi. Bu hasretin dinmesi için devletimiz desteğine ihtiyacımız var. Rusya, Almanya, İngiltere ile yapılan çalışmaların benzerinin yapılması gerekiyor. Türkiye bu noktada İslam dünyasına öncülük yapmalı. Devletimizin bunu yapacak kudreti vardır" dedi.

1 Muharrem itibarıyla Suudi Arabistan'ın umre sezonunu açtığını duyurduğunu aktaran Şahin, "İslam Coğrafyasının yüzde 70'inden fazlası halen kırmızı listede olduğu için umre ibadetini gerçekleştiremiyor. İnanıyorum ki çok yakın zamanda Türkiye için de bu kısıtlamanın kalkacaktır. Devletimizin çabasını önemsiyoruz. Yaklaşık 2 senedir hac umre acentelerinin işleri yüzde 100 durdu. Hac ve umre sezonu açılınca en azından 2-3 sene organizasyonun sadece hac ve umre acenteleri tarafından yapılmasını istiyoruz. Bunun da siyasi iradenin gücüyle olacağını biliyoruz" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından yapılan oylamada Diyaeddin Şahin 305 oyla tekrar başkanlığa seçildi. - İSTANBUL

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HURSAD olağan genel kurulu toplantısı gerçekleştirildi
HURSAD olağan genel kurulu toplantısı gerçekleştirildi
HURSAD olağan genel kurulu toplantısı gerçekleştirildi
HURSAD olağan genel kurulu toplantısı gerçekleştirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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