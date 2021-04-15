Hürrem Sultan vefatının 463. yılında kabri başında anıldı

Hürrem Sultan vefatının 463. yılında kabri başında anıldı.

Hürrem Sultan vefatının 463. yılında kabri başında anıldı.

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından vefatının 463'üncü yılında Hürrem Sultan için Süleymaniye Külliyesi'ndeki kabri başında anma töreni düzenlendi. Törene, İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, İstanbul Üniversitesi Rektörü Mahmut Ak, İl Müftüsü Mehmet Emin Maşalı katıldı. Anmada Kuran-i Kerim okunmasının ardından dualar edildi. Hürrem Sultan anılırken vatandaşlar kabri başında dua etmek için uzun kuyruklar oluşturdu.

"Osmanlı tarihinde iz bırakmış önemli hanım sultanlardan birisidir"

Hürrem Sultan'ın Osmanlı Coğrafyası imarına da çok önemli bir katkısı olduğunu vurgulayan İstanbul İl Kültür Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz, "Hürrem Sultan, Osmanlı tarihinde iz bırakmış önemli hanım sultanlardan birisidir. Devlet işlerinde müdahalesi, yönetime etkisi ve Kanuni Sultan Süleyman'la ilişkileri bunların başında geliyor. Gözardı edilen bir konu var. Hürrem Sultan, İstanbul başta olmak üzere Osmanlı Coğrafyası imarına da çok önemli katkısı olmuş birisidir. Mesela İstanbul'un en büyük hanım sultan külliyelerinden biri olan bir semte adını veren haseki Hürrem Sultan Külliyesi bunların başında gelir. Ayasofya Camii'nin hemen karşısındaki Ayasofya Hamamı olarak da bilinen Hürrem Sultan Hamamıdır. Bugün de vefat yıl dönümü münasebetiyle biz onu anmak istedik. Belki de Hürrem Sultan'la ilgili ilk anmadır. Neticede tarihte önemli hizmet yapan kişileri hatırlamak hem bizim tarihle bağımızı hem de gelecekle olan bağımızı güçlendiren hadiselerdir. Kültür Turizm Bakanlığı olarak ve İstanbul'daki şubesi olarak bu anmalara önem veriyoruz" dedi

"Tarihte güzel şeyler yapmışlar"

Yaptıklarının bugün yaşadığını ve insanlar tarafından kullanıldığını anlatan İstanbul Üniversite Rektörü Mahmut Ak, "Bugün burada Hürrem Sultanı anıyoruz. Kanuni Sultan Süleyman'ın eşi, diğer hanım sultanlardan farklı olarak tarihte yer etmiş. İstanbul'da bir semte adını veren büyük bir külliyesi var. Külliye her şeyiyle eğitim ve sosyal tesisleriyle kurulmuş ve yüz yıllarca hizmet etmiş olan önemli bir alandır. Hürrem Sultan hem ikinci sultan Selim'in annesi, şehzade Beyazid'ın annesi, Mihrimah Sultan'ın annesi ve bunların hepsini düşündüğümüz zaman İstanbul'da birçok hayrını sahip olan kişilerdir. Tarihte güzel şeyler yapmışlardır. Yaptıkları şeyler bugün yaşıyor ve insanlar tarafından kullanılıyor. Bu vesileyle biz kendisini hayırla yad ediyoruz" ifadelerinde bulundu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı