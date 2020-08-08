Hükümet karşıtı protestolar
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Hükümet karşıtı protestolar

Bulgaristan'da hükümet karşıtı protestolar sürerken, İçişleri Bakanlığı başkent merkezinde göstericilerin dün gece kurduğu çadır kent ve barikatları imha edeceğini bildirdi.

08.08.2020 17:28 | Son Güncelleme: 08.08.2020 17:32

Bulgaristan'da hükümet karşıtı protestolar sürerken, İçişleri Bakanlığı başkent merkezinde göstericilerin dün gece kurduğu çadır kent ve barikatları imha edeceğini bildirdi.

Başkent Sofya'nın Emniyet Genel Müdürü Georgi Haciev düzenlediği basın toplantısında, göstericilerin eylemleriyle vatandaşların serbest dolaşım haklarını ihlal ettiklerini belirterek, "protestocular şehrimizi kana bulamak istiyor." dedi.

Komiser Haciev, başkentteki hükümet karşıtı protestoların 30. gününde göstericilerin dün akşam şehrin üç ana kavşağını yeniden kuşatıp barikat kurduklarını söyledi. Haciev, barikatlarda çöp kovaları ve bankların engel olarak kullanıldığını, eylemcilerin olası bir polis müdahalesi durumunda karşılık vermek üzere taş ve cam şişe stoku yaptıklarını söyledi. Polisin edindiği bilgilere göre göstericiler olası bir polis operasyonu sırasında barikatların arkasındaki çadır kentlerde bulunan kadın ve genç kızları "canlı kalkan" olarak kullanmayı planlıyor.

Protestocuların bazı eylemlerini "provokasyon" olarak tanımlayan Haciev, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Provokatörler fiziksel çatışmaya girmek isteyebilir. Bizim için bu bir savaş değildir. Herkesin can güvenliği bizim için önemlidir. Ambulans ve itfaiye araçları barikatlardan geçemiyor. Biz buna son vererek en kısa zamanda vatandaşların serbest dolaşımını sağlayacağız."

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ve Cumhuriyet Başsavcısı İvan Geşev'in istifaları talebiyle bir ay önce başlayan protestolar kapsamında başta başkent Sofya olmak üzere ülkenin birçok şehrinde göstericiler kilit kavşaklarda çadır kentler kurarak eylemler düzenliyor. Başkent Sofya'da protestocuların 3 kavşakta kurmuş olduğu çadır kentler iki gün önce polis tarafından dağıtılmıştı. Göstericiler dün akşam aynı kavşaklarda yeniden çadır kent ve barikatlar kurarak trafiğe engel oldular.

Hükümet karşıtı protestolar

Kaynak: AA

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