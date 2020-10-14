Huawei P20 Pro özellikleri? Huawei P20 Pro nasıl bir telefon? Huawei P20 Pro inceleme?

Huawei yeni telefonlarından biri olan oldukça iyi kamerası ve yüksek işletim sistemiyle öne çıkan Huawei P20 Pro teknik özellikleri ve uygun fiyatıyla karşımıza çıkıyor. Peki, Huawei P20 Pro özellikleri? Huawei P20 Pro nasıl bir telefon? Huawei P20 Pro inceleme?

Huawei P20 Pro, dünya devi markanın birkaç amiral gemisinden birisi. Hal böyle olunca da teknoloji severler tarafından en çok merak edilen cihazların başında gelip oldukça dikkat çekiyor. Peki ürünün teknik özellikleri neler ve neden bu kadar merak ediliyor?

HUAWEI P20 20 PRO TEKNİK ÖZELLİKLERİ

İnovatif yaklaşımı ve üstün teknolojisiyle tüketicilerine harika deneyimler yaşatmayı ilke edinen Huawei dünyanın en büyük mobil ve elektronik cihaz üreticilerinden biri olarak ön plana çıkıyor. Bilgisayar, tablet, akıllı cep telefonları, bulut servisleri ve giyilebilir teknoloji grubundaki ürünleriyle dikkat çeken Huawei markası göz alıcı ürünlerini erişilebilir imkânlarla kullanıcılara sunuyor. Yoğun ilgi gören akıllı telefon modelleri arasında yer alan Huawei P20 Pro estetik dizaynı, inanılmaz ses ve görüntü özellikleriyle fark yaratıyor. Ultra çözünürlüklüğe sahip sağlam ekranı ve ergonomisi sayesinde kullanım kolaylığı sağlayan Huawei P20 Pro modelleri tercihe göre değişen farklı renk seçenekleri ve kişiye özel güvenlik sistemleri ile herkesi teknolojisine hayran bırakan deneyimler sunuyor. Sıra dışı tasarımla bütünlük kazanan kamera parçalarıyla inanılmaz güzellikte görüntüler alınmasına olanak veren Huawei P20 Pro akıllı telefonlar alışılmışın dışında bir kullanım deneyimi yaşatıyor.

Telefonda zarif ve şık tasarıma önem verenlere yönelik dizayn edilen yapısıyla dikkat çeken Huawei P serisi telefonlar stil sahibi modelleriyle akıllı telefondan beklenen her uygulamayı fazlasıyla yerine getiriyor.

Oyun ve uygulamalarda minimum şarj harcayarak maksimum performans arayanlara eşsiz bir oyun keyfi yaşatan telefon; 6 GB'lık Ram, 128 GB'lık dahili hafıza ve Android 8.1 (Oreo) güçlü işletim sistemiyle en yoğun kullanımlarda bile takılma ya da donma problemi yaşatmıyor.

Parmak izi okuyucusu ile kişiselleştirilebilme özelliği sayesinde sadece kullanıcıya özel güvenlik sağlanıyor.

Görüntü kalitesine dikkat eden tüketiciler için tasarlanan 6,1 inç boyutu, 1080 x 2240 çözünürlüğüne sahip Oled ekranı ve 16 milyon renk çözünürlüğü ile mükemmel görüntü imkânı sunuyor.

Amatör fotoğrafçılar için 40 MP arka ve 24 MP ön kameraya sahip Leica üçlü sistemi, az ışık alan zamanlarda bile net çekimler yapmayı sağlayan BSI teknolojisi ve hızlı otomatik fokuslama özellikleri sayesinde görselliğiyle hayran bırakan profesyonel nitelikte fotoğraflar alınmasını sağlıyor. Dünyada ilk olan Leica üçlü kamera sistemiyle devrim niteliğinde bir ışık teknolojisine sahip Huawei P20 Pro, ışığın kendi ışıma enerjisinden ilham alarak fotoğraflarda benzersiz bir parlaklık sunuyor. Renk doğruluğu, odaklanma ve kontrast sağlayan benzersiz kameraları her ışık ortamında detaylı ve net görüntüler alabiliyor.

Oled ekranda üstün bir renk gamına hayat veren yeni Huawei FullView Display sanal çubuk yerine akıllı navigasyona sahip kenarsız parmak izi sensörü sayesinde ek bilgilendirme alanı kazandırıyor.

5X Hybrid Zoom objektif sistemi ile uzak noktalardaki ayrıntılar yakınlaştırılarak sanki yanından çekilmiş gibi olağanüstü fotoğrafların alınması mümkün hale geliyor.

Yapay zeka görüntü sabitleme sistemi gece modu kullanılarak düşük ışıkta bile tripod kullanmadan net çekim yapılmasını sağlıyor.

960 FPS Super Slow Motion video moduna sahip telefon saniyede 960 kareye kadar yavaşlatma yapabiliyor.

3D yüz modelleme teknolojisi yüz özelliğinin kontürlerini takip ederek hem güzel selfieler alınmasına hem de aydınlatma efektleri ile selfielerin çarpıcı portrelere dönüştürülmesine imkân tanıyor.

Telefon boyutları: 155 mm x 73,9 mm x 7,8 mm (Uzunluk, genişlik, kalınlık)

Ağırlık: 180 gram

Gövde malzemesi: Alüminyum

Dahili hafıza: 128 GB

Renk seçenekleri: Siyah, gece mavisi ve mor

Güçlü Donanım ve Üstün Hafıza Kapasitesi

Zarif görünümüyle gereksiz fazlalıklardan arındırılmış olan Huawei P20 Pro akıllı telefon sade ve modern bir tasarım ile üstün özelliklerle bütünleştiriyor. Alüminyum gövdesi ve arttırılmış direnci ile düşme, çizilme ve yıpranmaya karşı dayanıklı ve deforme olmayan bir kullanım sunuyor. Özel müzik ve oyun dosyaları, fotoğrafları ve videoları rahatça depolamamak mümkün oluyor. Rahat tutuş imkânı veren ergonomisinin yanı sıra düşük enerji tüketimi sağlayan şarjı ve yüksek tepkime oranıyla ön plana çıkan AMOLED teknolojisinin vurgulandığı Full HD ekranı eğimli tasarımıyla dikkat çekiyor. 24 bitlik güçlü hoparlörü nitelikli bir müzik çaları aratmayacak bir ses performansı sunuyor. Wi-Fi, GPS, NFC veBluetooth bağlantı türleri haricinde 4G hızında veri transferi sağlayan Huawei P20 Pro modelleri kullanıcıların her zaman ve her yerde sevdikleri ile bağlantıda kalmasına mümkün hale getiriyor.

Tüketicilerine sıra dışı tecrübeler yaşatmak için üretimine devam eden Huawei markası yenilikçi anlayışı ve bilgi birikimiyle 200'e yakın ülkede ürünlerini sergiliyor. Cep telefonu sevkiyatında dünyada ilk 3'e giren marka Çin ve Hindistan gibi gelişmekte olan ülkelere kurduğu araştırma merkezleri ile yeni nesil teknolojiyi daha ileri taşıyor. Farkını geliştirdiği ürünlere üstün özellikler ekleyerek ve donanım kalitesini iyileştirerek ortaya koyan Huawei, dünyanın her köşesinde kesintisiz bir yaşam için binlerce çalışanıyla yoluna devam ediyor. 4G ve 5G wireless ağlar ve ağların işlemcilerine yönelik geliştirme çalışmalarını sürdürüyor. Yalnızca tasarladığı modern tasarıma sahip ürünlerle değil, farklı ülkelerde hizmet veren çalışanlarına yönelik yatırımları da takdir topluyor. Çevre dostu faaliyetleri ve iş güvenliğine verdiği önem ile de gündeme gelen marka güvenli çalışma ortamı ile ilgili üstün başarılar kazanıyor. Üretim sürecinin her aşamasında yeniliği ön planda tutan Huawei ürün garantisi ve ayrıcalıklı deneyimler yaşatma konularındaki iddialı yaklaşımıyla dikkat çekiyor.

Büyüleyici ekran görüntüsüne sahip telefon modelleri farklı renk alternatifleriyle de tüketicilere özel alternatifler sunuyor. 4000 mAh pil ömrü ile uzun süreli bir kullanım sağlayan telefon fotoğraf makinelerini geride bırakan ustalığıyla beğeni kazanıyor. Super Charge teknolojisine sahip bataryası 22.5W'da 30 dakika içinde %58 dolum oranına ulaşabiliyor.

Güçlü ses düzeyi, toza ve çizilmeye karşı dayanıklı yapısı, sıçrama koruması ve su geçirmezlik nitelikleriyle yeni nesil kullanıcıların gözdeleri arasında yer alan telefon 4'ü verimlilik, 4'ü de performans sağlayan 8 çekirdekli işlemcisiyle dikkat çekiyor.

Mali-G72MP12 GPU ile başarılı grafikler ortaya çıkaran telefonda SIM yuvası, daha çok depolama yapılmasına izin veren hafıza kartı ile tercih ediliyor.

Fotoğraf tutkunları için 4 yönlü otomatik odaklama niteliğiyle portre modunun yanı sıra birçok arka plan ve aydınlatma efektleri sunuyor. Gece modu, 720p'de 960 FPS ağır çekim, 2x optik yakınlaştırma ile kaliteyi bozmayan telefonda yüz tanıma kilidi ve stüdyo aydınlatması özellikleri de bulunuyor. Premium kaliteye sahip telefonlar arasında yer alan Huawei P20 Pro özellikleri açısından benzerleriyle kıyaslandığına cazip ve erişilebilir bir fiyat kalite dengesi sunuyor. Yenilikçi akıllı telefon standartlarını fazlasıyla karşılayan vepazardaki en iyi telefonlar arasında bulunan Huawei P20 Pro fiyatları birçok satış noktasında uygun fırsatlarla tüketicilere sunuluyor. Estetik stile sahip dayanıklı yapısıyla uzun bir kullanım ömrü vadeden telefon ekstra nitelikleriyle de kullanıcılara sıra dışı dijital bir deneyim yaşatıyor. Hızlı yaşayan ve modern tasarımı tercih edenler için harika bir alternatif sunan telefon, keyifli kullanımının yanında kolay anlaşılan arayüzü ile de hayatı daha eğlenceli hale getiriyor. Dijital dünyanın büyüleyici uygulamaları ve fonksiyonelliği ile kullanıcıları cezbeden telefondaki mobil oyunlar bitmeyen bir eğlence keyfini mümkün kılıyor.