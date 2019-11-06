HRÜ'den bozkır ekosistemine proje desteği

06.11.2019 14:27 | Son Güncelleme: 06.11.2019 14:32

Şanlıurfa'nın bozkır ekosistemleri Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim üyelerinin de katıldığı bir proje ile korunacak.



Küresel Çevre Fonu'nun (GEF) finanse ettiği, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMPGM) ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü (BUGEM) tarafından yürütülen "Türkiye'nin Bozkır Ekosistemlerinin Korunması ve Sürdürülebilir Yönetimi" projesi Türkiye'nin bozulmamış bozkır alanlarının büyük bölümüne ev sahipliği yapan Şanlıurfa'da yürütülüyor. Proje, bozkır biyolojik çeşitliliğinin korunması için korunan alan yaklaşımının arttırılması, bozkır biyoçeşitliliğinin korunmasının tarım, orman, mera, çayır gibi üretim alanlarına yaygınlaştırılmasını, bozkır ekosistemlerinin ekolojik bütünlüğünü güvence altına almayı ve bozkır sağlığını tesis ederek yöre halkını güçlendirmeyi hedefliyor.



"Türkiye'nin Bozkır Ekosisteminin Korunması ve Sürdürülebilir Yönetimi" projesi ara değerlendirmesi toplantısı Proje koordinatörü Nihan ARPA, GEF Proje Hazırlama ve Değerlendirme konusunda Uluslararası DanışmanDr. Michael Green, Ulusal Danışman Nafiz Güder, FAO-Proje Asistanı Ömür Aybike Yıldırım ile Odak Grup olarak Uzmanlar Prof. Dr. Mehmet Ali ÇULLU, Prof. Dr. Tahir POLAT, Doç.Dr. Ali Rıza Öztürkmen'in katılımları ile Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesinde gerçekleşti. Toplantıda Bağımsız Uzmanlar Grubu ile Odak Grup olarak teknik çıktıların ve elde edilenlerin görüşülmesi, projenin, ulusal ve kurumsal gereksinmeler ve öncelikler ile projenin etkililiğinin istişare edilmesi konularında çalışmalar yapıldı.



Şanlıufa'nın doğasına önemli kazanımlar sağlayacak



Proje Bağımsız Uzmanlar Grubu ile Odak Grubunda görevli Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç.Dr. Ali Rıza Öztürkmen, Avrupa ve Türkiye'nin en büyük Bozkırlarının olduğu Şanlıurfa ilimizdeki Tek Tek Dağları Milli Parkı, Kızılkuyu Yaban Hayatı Geliştirme Sahası ve Karacadağ bozkırlarında dört yıl boyunca uygulanacak projenin, Şanlıurfa Valiliği, Orman ve Su İşleri Bakanlığı DKMPGM Şanlıurfa Bölge Müdürlüğü, Şanlıurfa İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Harran Üniversitesi ve bölgedeki diğer paydaşların etkin katılımı ile yürütüleceğini belirterek, "Yürütülecek proje, korunan alan yönetimi uygulanarak bozkır biyolojik çeşitliliğinin korunması yaklaşımını tarım, orman, mera gibi üretim alanlarına entegre etmeyi amaçlamaktadır. 3 yıllık çalışmamızla İlimizdeki Bozkır Alanlarının envanteri başarılı bir şekilde yapıldı. "Türkiye'nin Bozkır Ekosisteminin Korunması ve Sürdürülebilir Yönetimi" Projesi FAO, Tarım Orman Bakanlığı, Şanlıurfa Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 3. Bölge Müdürlüğü ve Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğü gibi kurumlarımızın desteği ve bilgileri ile çok güzel bir envanter çalışmasıyla çok güzel bir şekilde değerlendirildi. İlimiz ve Ülkemiz tarım ve turizmine katkı olacak bu projenin bir sonraki aşamalarında çok önemli adımlar atılarak, doğa adına çok büyük kazanımlar ortaya çıkaracaktır" diye konuştu.



Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bekir Erol Ak, projede emeği geçenlere teşekkürlerini sunarak, bu tür çalışmaların ilimize tarım ve turizmine sağlayacağı katma değerlerinin olacağına inanıyorum dedi.



Ekosistem temelli yaklaşımın geliştirilmesine katkıda bulunacak proje, tampon bölgeleri ve yaban hayatı koridorları gibi araçların uygulanması yoluyla korunan alanlar arasında ekolojik bağlantılar kurmayı, korunan alanların yönetiminde etkin rol oynayabilecek yöre insanı ve diğer paydaşlar arasında bilgi paylaşımını destekliyor.



Proje kapsamında koruma ve yönetim planlaması yapılacak her üç pilot alanda da etkili bir yönetim ve izleme programı uygulanacak ve uygulanan programların etkisi yakından takip edilebilecek. Projenin hedefleri arasında ulusal bir bozkır stratejisinin hazırlanması ve Şanlıurfa temelli bir bozkır koruma stratejisinin oluşturulması da yer alıyor



Projenin pilot alanları, Tek Tek Dağları Milli Parkı: Bunların içinde küresel öneme sahip menengiç ormanları bulunmaktadır. Kızılkuyu Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: Alan, serbest dolaşan sınırlı sayıdaki ceylana ve soyu tükenmekte olan sürmeli kızkuşuna ev sahipliği yapmaktadır. Karacadağ bozkırları: Karacadağ'da 269 cinsi ve 66 farklı familyayı temsil eden 543 bitki türü, 32 endemik bitki türü tespit edilmiştir. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA