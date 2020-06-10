Hrant Dink Vakfı'na yönelik tehdit soruşturmasında yeni gelişme
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Hrant Dink Vakfı'na yönelik tehdit soruşturmasında yeni gelişme

Hrant Dink Vakfı'na yönelik tehdit soruşturmasında yeni gelişme Şüphelilerin birbirleri ile bağlantıları ve örgüt bağlantıları olup olmadığının ortaya çıkarılması için dijital materyaller "adli bilişim delili" kapsamında incelemeye alındı Geçtiğimiz günlerde Hrant Dink Vakfı'na ayrı...

10.06.2020 13:10 | Son Güncelleme: 10.06.2020 13:16

Hrant Dink Vakfı'na yönelik tehdit soruşturmasında yeni gelişme

Şüphelilerin birbirleri ile bağlantıları ve örgüt bağlantıları olup olmadığının ortaya çıkarılması için dijital materyaller "adli bilişim delili" kapsamında incelemeye alındı

İSTANBUL - Geçtiğimiz günlerde Hrant Dink Vakfı'na ayrı tarihlerde gönderilen tehdit mesajlarına ilişkin yürütülen soruşturma sürerken, "nitelikli tehdit" suçlamasıyla tutuklu yargılanan şüphelilerin örgüt bağlantılarının olup olmadığının açığa çıkarılması için el konulan dijital materyallerin 'adli bilişim delilleri' kapsamında incelemeye alındığı öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre; söz konusu vakfa yönelik biri 27 Mayıs akşamı, diğer 28 Mayıs gecesi saat 03.49'da olmak üzere 2 ayrı tehdit içerikli mesaj gönderen H.A. İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğünce Konya'da, 30 Mayıs 2020 günü e-posta yoluyla ikinci tehdit mesajı gönderen E.B. ise İstanbul'da yakalanarak gözaltına alınmış, zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konulmuştu.

- Zanlılar, daha önce çok sayıda polisiye soruşturma geçirmiş

Şüphelilerden H.A.'nın daha önce farklı kişilere yönelik "kasten yaralama", "tehdit" ve "hakaret" gibi suçlardan polisiye soruşturma geçirdiği saptanırken, bir müddet Amerika'da yaşadığı ortaya çıkan ve belli oranda akli dengesinin yerinde olmadığı ileri sürülen E.B. adlı failin ise "kasten yaralama", "tehdit", "uyuşturucu madde kullanmak" ve "parada sahtecilik" gibi birden fazla olaydan kriminal düzeyde suç dosyası tespit edildi.

- İlk bilgiler, kendi aralarında doğrudan bir bağ olmadığı yönünde

Soruşturmanın ilk aşamasında, bir birine yakın tarihlerde e-posta yoluyla atılan tehdit mesajlarıyla ilgili her iki sanığın kendi aralarında herhangi bir bağ tespit edilemediği öne sürüldü. Tutuklu sanıkların, söz konusu vakfa bundan önceki dönemde telefon platformlarındaki mesajlaşma uygulamalarından ya da 'e-posta' niteliğinde herhangi bir mesaj gönderip göndermedikleri, ayrıca vakfın bulunduğu adresin çevresine gidip gitmediklerinin de araştırıldığı kaydedildi.

- Dosyadaki dijitaller Siber Şube'de

Tehdit davasını yürüten soruşturma savcısının, sanıkların herhangi bir örgütle bağlantılarının olup olmadığının araştırılması için şüpheli kişilere ait dijital materyallerin incelenip deşifre edilmesi talimatını verdiği öğrenildi. Savcılık tarafından verilen talimat doğrultusunda harekete geçen İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü, soruşturma dosyasına da giren dijital materyalleri incelenmek üzere geçtiğimiz günlerde Siber Suçlarla Mücadele Şubesine teslim etti. Söz konusu dijital malzemeleri teslim alan Siber Polisi, sanıklara ait cep telefonlarından ve bilgisayarlardan oluşan dijital malzemeler ile bu kişilerin kullandığı e-posta adreslerindeki mail trafiğini mercek altına aldı.

- HTS kayıtları ve telefon sinyalleri inceleniyor

Tutuklu yargılanan şüphelilerin telefon kayıtları, tehdit mesajından önceki ve sonrasında gerçekleştirdikleri görüşme trafiği, sinyal alınan baz istasyonları ile ilgili HTS kayıtlarına yönelik devam eden çalışmaların sonunda birbirleri ile bağlantıları ya da FETÖ ve benzeri örgüt uzantıları olup olmadığı o incelemenin sonunda açığa kavuşacak.

Dijitaller ile ilgili deşifrelerin önümüzdeki günlerde tamamlanması bekleniyor.

- Hrant Dink, Zirve Yayınevi, Danıştay saldırısı gibi birçok eylemde FETÖ bağlantısı çıkmıştı

Daha önce işlenen birçok cinayette yıllar sonra FETÖ bağlantıları ortaya çıkmıştı. 19 Ocak 2007'de öldürülen gazeteci Hrant Dink cinayetinde yıllar sonra ortaya çıkan FETÖ bağlantılarıyla birlikte bir çok isim hakkında dava açılmıştı. Örgütün elebaşı Fetullah Gülen hakkında gıyabi tutuklama kararı verilen davada Zekeriya Öz ve Zaman gazetesi eski genel yayın yönetmeni Ekrem Dumanlı hakkında da yakalama kararları çıkartılmıştı. FETÖ bağlantılarıyla birlikte 77 sanık hakkında açılan dava devam ediyor.

Malatya'da işlenen Zirve Yayınevi Cinayeti davasında da yıllar sonra FETÖ izleri ortaya çıkmıştı. Zirve Yayınevi cinayetine ilişkin davada dinlenilen tanıklar kendilerine FETÖ'cü savcılar tarafından baskı yapıldığını kaydetmişlerdi. Zirve Yayın evi cinayetlerine ilişkin aralarında Zekeriya Öz'ün de aralarında bulunduğu 5 eski hakim savcı hakkında dava açılmıştı.

Danıştay saldırısını gerçekleştiren Alparslan Aslan ile Fethullah Gülen'nin yeğeni Kemalettin Gülen'in Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden sınıf arkadaşı oldukları ortaya çıkmıştı. Danıştay saldırısını gerçekleştiren Alparslan Arslan, bir ifadesinde Danıştay üyelerinin yer aldığı gazete küpürlerini kendisine gösteren kişinin Kemalettin Gülen olduğunu söylemişti. Hrant Dink'in öldürülmesi davasından da tutuklu olan FETÖ üyesi eski polis müdürü Ali Fuat Yılmazer'in, Danıştay saldırısı olduğu dönemde Ankara'da görevli olması da saldırının FETÖ bağlantısına ilişkin kuşkuları arttırmıştı.

Ankara'da evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu 48 yaşında hayatını kaybetti. Hablemitoğlu, devlet içindeki Fethullah Gülen yapılanmasını dile getiren ilk isimlerden biriydi. Fetullah Gülen'in aslında bir terör örgütü lideri olduğunu, devleti ele geçirmek için yetiştirdiği militanları ile birlikte bu amaç uğrunda çalıştığını dile getiren Necip Hablemitoğlu da beyanatlarından kısa süre sonra FETÖ'nün hedefi olmuş ve 18 Aralık 2002'de uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.

Hrant Dink Vakfı'na yönelik tehdit soruşturmasında yeni gelişme

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Çorum'da çobanın 'Aslan gördüm' iddiası ekipleri teyakkuza geçirdi Haber
Çorum'da çobanın "Aslan gördüm" iddiası ekipleri teyakkuza geçirdi
CHP'li Mahmut Tanal'ın devlet malına zarar verdiği anların videosu tepki çekti Haber
CHP'li Mahmut Tanal'ın devlet malına zarar verdiği anların videosu tepki çekti
Fenomen Hakan Kakız, Caner Çalışır'ın tabutunun başında gözyaşlarına hakim olamadı Haber
Fenomen Hakan Kakız, Caner Çalışır'ın tabutunun başında gözyaşlarına hakim olamadı
Vatandaşların yüzde 73,3'ü Ayasofya'nın ibadete açılmasını istiyor Haber
Vatandaşların yüzde 73,3'ü Ayasofya'nın ibadete açılmasını istiyor
Cennet-Cehennem mağaralarına inen 10 milyon liralık asansör tartışma konusu oldu Haber
Cennet-Cehennem mağaralarına inen 10 milyon liralık asansör tartışma konusu oldu
Çoban köpeklerinin, sürüye saldıran kurdu öldürme anı kamerada Haber
Çoban köpeklerinin, sürüye saldıran kurdu öldürme anı kamerada
Öğrencileri online sınavdayken cinsel içerikli film izleyen profesör kameralara yakalandı
Öğrencileri online sınavdayken cinsel içerikli film izleyen profesör kameralara yakalandı
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi 2022'de yürürlüğe girecek
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi 2022'de yürürlüğe girecek
Brescia ile sorun yaşayan Mario Balotelli, tesislere alınmadı
Brescia ile sorun yaşayan Mario Balotelli, tesislere alınmadı
Erdoğan'ın resti sonrası Yunanistan fena tutuştu! Korkuları manşetlerine yansıdı
Erdoğan'ın resti sonrası Yunanistan fena tutuştu! Korkuları manşetlerine yansıdı
Ferrari'sine alıcı bulamayan Kıvanç Tatlıtuğ, indirim yaptı
Ferrari'sine alıcı bulamayan Kıvanç Tatlıtuğ, indirim yaptı
Fenomen Caner Çalışır kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti
Fenomen Caner Çalışır kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti
Boşandıktan sonra ilk kez görüntülenen Buket Aydın, kuralları hiçe sayarak maske takmadı
Boşandıktan sonra ilk kez görüntülenen Buket Aydın, kuralları hiçe sayarak maske takmadı
Ücret vermek isteyen kadın, hareket halindeki minibüsten düştü
Ücret vermek isteyen kadın, hareket halindeki minibüsten düştü
Taziye evinde uyuyan çocuğu öldü sandılar
Taziye evinde uyuyan çocuğu öldü sandılar
2021'den sonra besilik büyükbaş hayvan ithalatına izin verilmeyecek
2021'den sonra besilik büyükbaş hayvan ithalatına izin verilmeyecek
Şizofreni hastası, 84 yaşındaki annesini darp ettikten sonra rehin aldı
Şizofreni hastası, 84 yaşındaki annesini darp ettikten sonra rehin aldı
George Floyd, Houston'da son yolculuğuna uğurlandı
George Floyd, Houston'da son yolculuğuna uğurlandı
Bisikletten düşen çocuk, direksiyonun karnına batması sonucu feci şekilde can verdi
Bisikletten düşen çocuk, direksiyonun karnına batması sonucu feci şekilde can verdi
Kimlik beyan etmeden ilaç yazdırmak isteyen şahıs, bıçak ve demir çubukla doktorlara saldırdı
Kimlik beyan etmeden ilaç yazdırmak isteyen şahıs, bıçak ve demir çubukla doktorlara saldırdı
Alp Yalman 'Gel başkan ol' teklifini yaptı, Fatih Terim kabul etmedi
Alp Yalman "Gel başkan ol" teklifini yaptı, Fatih Terim kabul etmedi
Eski avukatın ölümü, kuryenin kokuyu fark etmesiyle ortaya çıktı
Eski avukatın ölümü, kuryenin kokuyu fark etmesiyle ortaya çıktı
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Tekrardan salgında yükselme olursa hafta sonu sokağa çıkma yasağı olur
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Tekrardan salgında yükselme olursa hafta sonu sokağa çıkma yasağı olur
Giggs, Alex Ferguson'ın gazabına uğradığını itiraf etti: Beni camdan atmak istedi
Giggs, Alex Ferguson'ın gazabına uğradığını itiraf etti: Beni camdan atmak istedi
Hülya Avşar'ın evini de soyan 'Binbir Surat' lakaplı Zelkif Bay, cezaevinde öldü
Hülya Avşar'ın evini de soyan "Binbir Surat" lakaplı Zelkif Bay, cezaevinde öldü
Gaziantep'te define aramak için kazdığı çukura düşen kişi, hayatını kaybetti
Gaziantep'te define aramak için kazdığı çukura düşen kişi, hayatını kaybetti
Köle taciri Robert Milligan'ın Londra'daki heykeli söküldü
Köle taciri Robert Milligan'ın Londra'daki heykeli söküldü
Chelsea, Leverkusen'li Havertz için 75 milyon euro ödemeye hazır
Chelsea, Leverkusen'li Havertz için 75 milyon euro ödemeye hazır
Luis Suarez'in Lionel Messi ile uyumu dikkat çekiyor! 6 sezonda 675 gole katkı sağladılar
Luis Suarez'in Lionel Messi ile uyumu dikkat çekiyor! 6 sezonda 675 gole katkı sağladılar
Çeyiz hesabında düzenli ödemeyi aksatma hakkı 3'ten 6'ya çıkarıldı
Çeyiz hesabında düzenli ödemeyi aksatma hakkı 3'ten 6'ya çıkarıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Ömer Çelik Özgür Özel Devlet Bahçeli Enis Berberoğlu
Magazin Hadise Beren Saat Gülben Ergen Demet Akalın
Spor Ali Koç Fatih Terim Aziz Yıldırım Ahmet Ağaoğlu Emre Belözoğlu
Daha Fazla Bursa Haziran Beşiktaş Operasyon
Şu an buradasınız: Hrant Dink Vakfı'na yönelik tehdit soruşturmasında yeni gelişme - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.6.2020 13:17:06. #1.15#
title