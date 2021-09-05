Honda City, 11 Eylül'de yeniden Türkiye'de satışa sunulacak

Honda Türkiye Başkanı Takuya Tsumura, "2005 yılında Türkiye'de ilk defa uluslararası lansmanı yapılan City modelimizi 2009 yılına kadar Türkiye'de üretim bandımızdan indirdik, daha sonra 2011 yılına kadar da ithal ettik.

Honda Türkiye Başkanı Takuya Tsumura, "2005 yılında Türkiye'de ilk defa uluslararası lansmanı yapılan City modelimizi 2009 yılına kadar Türkiye'de üretim bandımızdan indirdik, daha sonra 2011 yılına kadar da ithal ettik. Şimdi yeni City'yi satışa sunmaktan ve yeniden yollara çıkarmaktan çok mutluyuz." dedi.

Honda'nın Türkiye'de 11 Eylül'de satışa sunacağı Honda City'nin basın tanıtımı DasDas Atölye'de gerçekleştirildi.

Tsumura, toplantıda yaptığı konuşmada, "2005 yılında Türkiye'de ilk defa uluslararası lansmanı yapılan City modelimizi 2009 yılına kadar Türkiye'de üretim bandımızdan indirdik, daha sonra 2011 yılına kadar da ithal ettik. Yani 2 jenerasyon City'nin satışını gerçekleştirdik. Şimdi yeni City'yi satışa sunmaktan ve yeniden yollara çıkarmaktan çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Honda Türkiye'nin dijitalleşme yatırımlarına da değinen Tsumura, "Honda'yla gelecek konsepti bizim için çok önemli. Geniş ürün gamı, prestij, sportiflik, güvenli sürüş, ileri teknoloji ve daha nice fayda Honda'yla gelecek diyoruz. Ürün gamımızı bu vizyonla genişletirken dijitalleşme çalışmalarına da hız verdik. Bu çalışmaların temeline bayilerimizi koyduk. Hem değişen yaşam düzeni hem de tüketicilere daha efektif çözümler sunmak için bayilerde AR teknolojisi ile incelenebilen ürün gamından online otomobil satışına kadar birçok yeniliği dijitalleşme çalışmalarımız kapsamında hayata geçiriyoruz." şeklinde konuştu.

"Honda Türkiye için yeni bir dönem başlıyor"

Takuya Tsumura, 2021 yılında Honda Türkiye için yeni bir dönemin başlayacağını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Türkiye pazarının ihtiyacına yönelik ürün gamımızı genişletiyoruz. Ülkede en çok sedan tercih edildiğini göz önüne aldığımızda bu ihtiyaca yönelik ürünler sunmalıyız. 2021 hedeflerimizden biri buydu. Satışa sunacağımız yeni modellerimizle bu hedefimizi gerçekleştirdik. Üretimin sonlanmasının ardından başlayacak yeni dönemde atacağımız büyüme adımları ve yatırımlarımız ile Honda'nın pazardaki konumu güçlenecek. Satış ve satış sonrası operasyonlarımızdaki başarıyı, müşteri memnuniyeti kalitemizi artırarak sürdürecek, yeni modellerimizle yine yollarda olacağız.

"2021 yılında pazarın 650 bin bandında olmasını bekliyoruz"

Honda Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kılıçer ise sedan ürün gamında en geniş çeşitliliğe sahip markalar arasında yer alacaklarını söyledi.

2021 yılının ilk 7 aylık dönemine bakıldığında, 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 27 büyüme gösteren pazara karşın Honda Türkiye'nin, yüzde 52 büyüme elde ettiğini aktaran Kılıçer, "2021 yılında pazarın 650 bin bandında olmasını beklerken biz de 30 bin adet ile rekor satışa ulaşmayı hedefliyoruz. Bu hedefimizde genişlettiğimiz sedan ailemiz büyük rol oynuyor." dedi.

City modelinin ardından ekim ayında Accord ve kasım ayında da yeni Civic modellerini satışa sunacaklarını bildiren Kılıçer, söz konusu modellerin sedan tercih eden her bir tüketicinin ihtiyacına cevap verebileceğini kaydetti.

Honda City'nin "Akıllı Seçim" sloganına işaret eden Kılıçer, "Sportif tasarımıyla güçlü sedan duruşuna farklı bir yorum getiren yeni City, performans ve donanım özellikleri anlamında tüketiciler için en akıllı seçim olacak iddiasını taşıyoruz. Anahtarsız çalıştırma özelliği, özel dizayn LED farları, tasarımı, iç kabin ferahlığı, bagaj kapasitesi ve yakıt verimliliği gibi birçok özelliği ile rakiplerinden ayrışacak. City için toplamda 7 bin adedin üzerinde satış hedefimiz var. Kısa bir sürede bu sayılara ulaşacağımızı öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.

"Çip sorununun ne kadar uzayacağı, hangi boyutlara geleceğiyle ilgili elimizde veri yok"

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Kılıçer, yeni Cty'nin Türkiye'ye özel üretildiğini, bu otomobilin Avrupa'ya satışının ise şu anlık düşünülmediğini söyledi.

Otomotivdeki çip sorununun hangi noktaya gideceğini kimsenin kestiremediğini vurgulayan Kılıçer, "Ne kadar uzayacağı, hangi boyutlara geleceğiyle ilgili elimizde herhangi bir veri yok. Ama bizim bildiğimiz şu; Honda olarak bundan minimum şekilde etkilendik. Bundan sonraki süreçte yıl sonuna kadar da bu şekilde planlarımızı yapıyoruz." diye konuştu.

"Araç bulunurluğu konusu çip krizinin nereye gideceğine bağlı"

Honda özelinde araç bulunurluğu konusuna da değinen Kılıçer, şunları aktardı:

"City modelinde yıl sonuna kadar yaklaşık 4 bin adetlik bir satış hedefiyle yola çıktık. Şu an içinde adetlerimiz vesaire hepsi fikslendi zaten. Orada herhangi bir problem olacağını düşünmüyorum. Ama sonraki süreçte sadece City özelinde değil, diğer tüm modeller için ne olacağını noktasında birazcık çip krizinin nereye doğru gideceği, ne kadar süre içerisinde çözüleceğiyle ilgili öngörülere bakmak lazım. Orada da şu an için kesinlikle elimizde bir veri olduğunu söyleyemem."

"Bayilerimizi uyardık"

Sektör genelinde bazı bayilerin aksesuar ekleyerek araçların fiyatını yükselttiği yönündeki bir soru üzerine Kılıçer, şunları söyledi:

"Hiç tasvip etmediğimiz bir konu bu. Bizim de yaklaşık bir hafta önce fark ettiğimiz bir konuydu, bununla ilgili hemen bayilerimizi uyardık. Müşteri memnuniyeti bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte bizim için en önemli konulardan bir tanesi olacak. Bu anlamda çok böyle ufak teferruatlarla müşteri memnuniyetini zedeleyecek herhangi bir durumun içerisine kesinlikle sokmak istemiyoruz. Eminim şu anda öyle bir şey olmuyordur pazarda ama bundan sonraki süreç içerisinde de olmayacağına ben gönülden inanıyorum."

219 bin TL'den başlayan fiyatla satılacak

Verilen bilgiye göre, Honda'nın büyüyen sedan ailesinin gücünü artıran yeni üyesi Honda City, Elegance ve Executive donanım seçenekleriyle 219 bin TL'den başlayan fiyatla Türkiye'de satışa çıkıyor.

Yeni Honda City, yakıt verimliliği ile ön plana çıkan 1.5 litre i-VTEC motoru ve CVT şanzımanı ile sunuluyor. Hem şehir içi hem şehir dışı yollarda keyifli bir sürüş konforu sunan City, fonksiyonel kullanım alanları ve kabin içi dizaynı ile dikkati çekiyor.

Yeni City'nin 10'uncu nesil Civic'e göre 20 milimetre daha geniş arka yolcu diz mesafesi ferah bir iç mekan sunuyor. Yeni City, 16 inç alaşım jantları ve LED farları ile modern ve güçlü bir tasarım sunarken, 8 inç multimedya ekranı, Apple CarPlay ve Android Auto'yu destekleyen bilgi-eğlence sistemi, anahtarsız giriş-çalıştırma düğmesi ve 519 litrelik geniş bagaj hacmi ile öne çıkıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak