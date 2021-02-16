Hokkabaz film konusu nedir? Hokkabaz film oyuncuları kimdir?

2006 yapımı komedi türü filmi Hokkabaz başrollerini Cem Yılmaz ve Mazhar Alanson paylaşıyor. Hokkabaz film konusu nedir? Hokkabaz film oyuncuları kimdir? Hokkabaz nerede çekildi? İşte Hokkabaz film konusu ve oyuncu kadrosu!

Komedi türünde döneminde en çok merak edilen Hokkabaz filmi yönetmenliğini Cem Yılmaz ve Ali Taner Baltacı yaptı. Senaristliğini ise Cem Yılmaz üstlendi. Hokkabaz film konusu ve oyuncu kadrosuyla merak ediliyor. Peki, Hokkabaz film konusu nedir? Hokkabaz film oyuncuları kimdir? Hokkabaz nerede çekildi? İşte detaylar!

HOKKABAZ KONUSU NEDİR?

İskender (Cem Yılmaz) hokkabazdır. Yani aslında sihirbazdır. Ama onun ve çocukluk arkadaşı Maradona'nın (Tuna Orhan) dışında herkes onun hokkabaz olduğunu düşünmektedir. İstanbul'dan hızla kaçmak zorunda kalan ikili, turne programına Sait'i de (Mazhar Alanson) dahil ederek, büyük risk alırlar. Baba Sait, İskender'i takdir etmeyi uzun yıllar evvel bırakmıştır. Turne üçlüyü kaynaştırırken, aynı zamanda görkemli bir dağılmaya sebep olur.

HOKKABAZ NEREDE ÇEKİLDİ?

Cem Yılmaz'ın senaryosunu yazdığı ve yönetmenliğini Ali Taner Baltacı ile paylaştığı "HOKKABAZ", İstanbul ve Çanakkale'de 7 haftada çekildi.

Filmin kapalı mekan çekimleri platoda gerçekleştirilirken, Şişli, Altunizade, Bahçeşehir, Kapalıçarşı, Salacak ve Sirkeci de çeşitli sahnelerde mekan olarak kullanıldı. İstanbul çekimlerinin ardından, ekip Eceabat, Gelibolu, Küçük anafartalar, Alçıtepe, Seddülbahir, Kilitbahir, Şehitler Abidesi ve Tarihi Milli Park 'da çekimlerini sürdürdü.

Filmin görüntü yönetmenliğini Uğur İçbak, sanat yönetmenliğini Yaşar Kartoğlu üstlenirken, müzikleri Ozan Çolakoğlu hazırladı. Filmin afişini ise Emrah Yücel tasarladı.

HOKKABAZ OYUNCULARI VE KADROSU!

Hokkabaz filminin oyuncu kadrosunda, Cem Yılmaz, Mazhar Alanson, Tuna Orhan, Özlem Tekin, Gürgen Öz, Kemal İnci, Tuncer Salman, Ayçe Abana, Caner Alkaya, Bahtiyar Engin, Selim Erdoğan, Sennur Kaya, Ozan Uygun, İlker Sönmez, Onuryay Evrentan, Ali Sarıbaş ve Şennur Nogaylar yer alıyor.