Hobisi tutkuya dönüşünce köyüne dönüp ahşap oyuncak atölyesi kurdu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hobisi tutkuya dönüşünce köyüne dönüp ahşap oyuncak atölyesi kurdu

Hobisi tutkuya dönüşünce köyüne dönüp ahşap oyuncak atölyesi kurdu
Anadolu Ajansı / Serhat Çetinkaya - Haberler | Güncel

Konya'da istirahat günlerini değerlendirmek için ahşap işlerini uğraş edinen güvenlik görevlisi Merih Altıncaba, şehirdeki evinin balkonunda başlattığı hobisini atölyeye taşıma hevesiyle köyüne döndü.

Konya'da istirahat günlerini değerlendirmek için ahşap işlerini uğraş edinen güvenlik görevlisi Merih Altıncaba, şehirdeki evinin balkonunda başlattığı hobisini atölyeye taşıma hevesiyle köyüne döndü.

İş yerinin bulunduğu kent merkezine 50 kilometre mesafedeki Sarayönü ilçesinin Başhüyük Mahallesi'ne taşınan Altıncaba, ailesinden kalan eve yerleşti.

Bahçesindeki depoyu ahşap atölyesine dönüştüren Altıncaba, izin günlerini atölyesinde oyuncak yaparak geçirebilmek için günlük 100 kilometre yol kat ederek şehirdeki işine gidiş-dönüş yapıyor.

Altıncaba, boş zamanının tamamını atölyesinde geçiriyor, çam ağacıyla yaptığı ve zeytinyağı ile cilaladığı doğal oyuncakların bazılarını koleksiyon yapıyor, bazılarını hediye ederek çocukları sevindiriyor, bazılarını da ücretiyle veriyor. Altıncaba, koleksiyonlarını el emeği sergilerine de çıkarıyor.

Traktörler, tarım makineleri, yük taşıyıcılar, iş makineleri, trenler, minyatür oturma gurupları, ev eşyaları, evler yapan Altıncaba'ya zaman zaman eşi ve çocukları da atölyesinde eşlik ediyor.

Hobisi yaşam tarzına dönüşen 41 yaşındaki Merih Altıncaba, AA muhabirine, ahşap oyuncak yapmaya evinin balkonunda, kıl testereyle başladığını söyledi.

Sonrasında aldığı motorlu kıl testereyle hobisini büyütmeye başladığını belirten Altıncaba, "Ahşap mumluklar, küçük arabalar yapmaya başladım. Böylece başka makinelere ve aletlere de ihtiyacım olduğunu fark ettim. Ekipmanlarım artmaya başlayınca daha büyük bir alan ihtiyaç doğdu. Balkona sığamaz olunca dükkan aradım ama kiralar yüksek geldi. Köyüme taşınmaya karar verdim. Taşındıktan sonra makine sayımı arttırdım ve hobimi büyüttüm." diye konuştu.

"Zamanın nasıl geçtiğini fark etmiyorum"

Atölyesini ve oyuncak yapmayı çok sevdiğini vurgulayan Altıncaba, ahşapla uğraşırken günlük hayatın stresinden arındığını, kahvede vakit geçirmek yerine, sevdiği bir işle boş zamanını değerlendirdiğini dile getirdi.

Altıncaba, şöyle devam etti:

"İstirahatli veya izinde olduğum günler atölyeme girdiğimde zamanın nasıl geçtiğini fark etmiyorum. Sabah 8'de giriyorum, öğlen olduğunu acıkınca anlıyorum. Yemek yiyip geliyorum, tekrar başlıyorum. Akşam olduğunu da ezan vakti gelince namaz kılacağım zaman veya evden çağırırlarsa öyle anlıyorum. Çam ağacından çeşitli arabalar, traktörler, kepçe tarzı araçlar, taşıyıcı araçlar, küçük kız çocukları için beşikler, yine kız çocuklarının bebekleriyle oynayabilmeleri için küçük evler, masalar, sandalyeler yapıyorum."

Ahşaptan doğal oyuncak yapımını gelecekte asıl işine dönüştürmeyi hedeflediğini kaydeden Altıncaba, "İleride inşallah bilgimi ve tecrübemi artırırsam makinelerimi daha da büyütmek, sayısını ve çeşitlerini arttırmak istiyorum. Yasal yükümlülüklerimi de yerine getirdikten sonra bir işletme gibi oyuncaklarımı tüm Türkiye'ye sunmak istiyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Çetinkaya

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: '(Yeni eğitim-öğretim yılı) 19 bin 569 kolluk personeli ile 10 bin özel güvenlik görevlisi okulların...
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: "(Yeni eğitim-öğretim yılı) 19 bin 569 kolluk personeli ile 10 bin özel güvenlik görevlisi okulların...
Konya'dan sonra Ankara'da da ortaya çıkan obruk vatandaşı korkuttu! Genişlemeye devam ediyor
Konya'dan sonra Ankara'da da ortaya çıkan obruk vatandaşı korkuttu! Genişlemeye devam ediyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Murat Kurum Tanju Özcan Mustafa Varank Devlet Bahçeli
Magazin Gülşen Müge Anlı Şeyma Subaşı Defne Samyeli
Spor Marcao Ali Öztürk Fatih Terim Lionel Messi Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Hobisi tutkuya dönüşünce köyüne dönüp ahşap oyuncak atölyesi kurdu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.9.2021 11:14:01. #1.15#

title