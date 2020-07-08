'
Hititlerin 3500 yıllık yaşamı yeniden canlandırıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Hititlerin 3500 yıllık yaşamı yeniden canlandırıldı

Çorum'un Boğazkale ilçesinde dünyanın en büyük imparatorluklarından Hititlerin, 3500 yıl öncesindeki yaşamlarının canlandırılacağı Hitit Köyü projesi tamamlandı.

Hititlerin 3500 yıllık yaşamı yeniden canlandırıldı
08.07.2020 17:34 | Son Güncelleme: 08.07.2020 17:38

Çorum'un Boğazkale ilçesinde dünyanın en büyük imparatorluklarından Hititlerin, 3500 yıl öncesindeki yaşamlarının canlandırılacağı Hitit Köyü projesi tamamlandı.

1986 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne, çivi yazılı tablet arşivleri de 2001 yılında UNESCO Dünya Belleği Listesi'ne alınan Hititlerin başkenti Hattuşa'da, dönemin koşullarının yeniden hayat bulacağı köyde içerisinde o dönemi yansıtan öğelerin yanı sıra Kadın Girişim Kooperatifi tarafından işletilen bir üretim atölyesi, sanat atölyesi bulunuyor.

İl Özel İdaresi ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansının (OKA) desteğiyle kurulan Hitit Köyü'nün yapımına bugüne kadar 1 milyon 430 bin TL harcanırken, yapılan çevre düzenlemesinin ardından proje tamamlanarak Çorum turizminin hizmetine sunuldu.

Antik şehri çevreleyen 6 kilometrelik surları, anıtsal kapıları, 71 metre uzunluğundaki yeraltı geçidi, Büyükkale'deki sarayı, bugüne kadar açığa çıkarılan 31 tapınağı, kentin kuzeydoğusundaki Büyükkaya sırtlarında bulunan çok büyük boyuttaki buğday siloları ve Yazılıkaya Açık Hava Tapınağı ile görülmeye değer mekanlar arasında yer alan Hattuşa'ya yapılan köy Hititlerin tanıtılması ve Hattuşa'ya gelen turist sayısının artırılmasına katkı sunacak.

'Vali Çiftçi Hitit Köyü'nü inceledi'

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Boğazkale ilçesini ziyaret ederek, yapımı tamamlanan Hitit Köyü'nde incelemelerde bulundu. Burada faaliyet gösteren atölyeleri gezen Vali Çiftçi, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Hitit Köyü'nün Hititlerin başkenti olan Boğazkale ilçesinde (Hattuşa) bulunduğunu dile getiren Vali Çiftçi, "Hitit Köyü projesi Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından desteklendi ve 1 milyon 430 bin liraya mal oldu. 2016 yılında başlayan proje çalışmalarını bu yıl itibariyle tamamladık. 1 milyon 430 bin liralık maliyetin 800 bin liralık kısmı OKA tarafından karşılandı. Geriye kalan 630 bin liralık kısmı İl Özel İdaresi tarafından finanse edildi" dedi.

Projenin Hitit köyü ve köyün içerisinde bulunduğu bahçe ve peyzaj düzenlemesinden oluştuğunu anlatan Vali Çiftçi, "Geçtiğimiz yıl yaptığım ziyarette bahçenin kötü bir durumda olduğunu görmüştüm. O zaman kaymakamlığımızla gerekli irtibatı sağladık. OKA tarafından verilen hazır dururken İl Özal idare tarafından herhangi bir kaynak aktarılmadığı için peyzaj yapılmamıştı. Bu yıl peyzaj ve çevre düzenlemesi bitirildi. Çevre düzenlemesi 1 milyon liraya mal oldu. 600 bin TL'si yine OKA tarafından karşılandı" diye konuştu.

Hattuşa'da güzel bir projenin ortaya çıktığını vurgulayan Vali Çiftçi, "Burası asli hüviyetine kavuştukça daha da yaşayan bir Hitit köyü haline gelecek. Köyümüzde Kadın Girişim Kooperatifi tarafından işletilen bir üretim atölyemiz var. Kadınlarımız el emeği göz nuru ürünlerini burada işleyip satışını gerçekleştiriyorlar. Sanat atölyemiz var. Halk Eğitim Merkezimiz bir atölye açacak. Diğer bölümlerinde hizmete alınmasıyla burası daha da güzelleşecek. TR-83 bölgesinde 50 ilçe var. Nüfusa göre en fazla katkı alan ilçemiz Boğazkaledir" sözleriyle konuşmasını tamamladı. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Bilim Kurulu, Bakan Koca başkanlığında toplandı! Masada Kurban Bayramı tedbirleri var Sağlık
Bilim Kurulu, Bakan Koca başkanlığında toplandı! Masada Kurban Bayramı tedbirleri var
Sevgilisinin arkadaşıyla yatakta basılan eski manken için mahkemeden zorla getirilme kararı 3. Sayfa
Sevgilisinin arkadaşıyla yatakta basılan eski manken için mahkemeden zorla getirilme kararı
Son Dakika: Yükselişini sürdüren gram altın 400 lira seviyesini gördü Ekonomi
Son Dakika: Yükselişini sürdüren gram altın 400 lira seviyesini gördü
Adana'da berber kalfası, dün tıraş ettiği müşterisi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu 3. Sayfa
Adana'da berber kalfası, dün tıraş ettiği müşterisi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu
40 günlük bebeğini, eşini ve üvey kızını bıçaklayan baba, hakim karşısında çark etti Güncel
40 günlük bebeğini, eşini ve üvey kızını bıçaklayan baba, hakim karşısında çark etti
Bakan Albayrak ve ailesine hakaret eden zanlının mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı: İroni yapmak istemiştim 3. Sayfa
Bakan Albayrak ve ailesine hakaret eden zanlının mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı: İroni yapmak istemiştim
Hız limitini aşan sürücünün gösterdiği korkunç gerekçe cezadan yırtmasını sağladı
Hız limitini aşan sürücünün gösterdiği korkunç gerekçe cezadan yırtmasını sağladı
Kocasını minibüste başka kadınla yarı çıplak halde basan kadın, öfkeden deliye döndü
Kocasını minibüste başka kadınla yarı çıplak halde basan kadın, öfkeden deliye döndü
Starbucks'ta Müslüman kadına ayrımcılık: Bardağına 'Ayşe' yerine 'DEAŞ' yazdılar
Starbucks'ta Müslüman kadına ayrımcılık: Bardağına "Ayşe" yerine "DEAŞ" yazdılar
'Aşk 101'deki Osman eşcinsel olarak kurgulandı' diyen Mahir Ünal'a dizi oyuncusu Kubilay Aka'dan cevap
"Aşk 101'deki Osman eşcinsel olarak kurgulandı" diyen Mahir Ünal'a dizi oyuncusu Kubilay Aka'dan cevap
Eski Survivor yarışmacısı Mert Öcal, Cemal Can'ı şampiyon yapmak için harekete geçti
Eski Survivor yarışmacısı Mert Öcal, Cemal Can'ı şampiyon yapmak için harekete geçti
Oyunculuk hayaliyle evden kaçan genç kızın başına gelmeyen kalmadı! Sokaklarda kaldı, taciz edildi, bıçaklandı
Oyunculuk hayaliyle evden kaçan genç kızın başına gelmeyen kalmadı! Sokaklarda kaldı, taciz edildi, bıçaklandı
Polise maskesiz yakalanan vatandaş, ceza kesilince kendisini tokatladı
Polise maskesiz yakalanan vatandaş, ceza kesilince kendisini tokatladı
Seçim anketlerindeki AK Parti oranına hükümet kanadından yanıt geldi: Oy kaybı söz konusu değildir
Seçim anketlerindeki AK Parti oranına hükümet kanadından yanıt geldi: Oy kaybı söz konusu değildir
Koronavirüs denetiminde polisi gören vatandaşlar, sosyal mesafe düzenine geçmesi ilginç anlara sahne oldu
Koronavirüs denetiminde polisi gören vatandaşlar, sosyal mesafe düzenine geçmesi ilginç anlara sahne oldu
Son Dakika: İstanbul'un ardından 5 ilimizde daha asker uğurlama törenlerine yasak geldi
Son Dakika: İstanbul'un ardından 5 ilimizde daha asker uğurlama törenlerine yasak geldi
Bakan Albayrak, BDDK'nın vatandaşların kredi borcu için bankalara verdiği talimatı değerlendirdi
Bakan Albayrak, BDDK'nın vatandaşların kredi borcu için bankalara verdiği talimatı değerlendirdi
Emniyet kemeri hayat kurtardı! Trafik kazası geçiren sunucu Zeynep Tandoğan ölümden döndü
Emniyet kemeri hayat kurtardı! Trafik kazası geçiren sunucu Zeynep Tandoğan ölümden döndü
Rekabet Kurulu, TEMSA'nın devrine onay verdi
Rekabet Kurulu, TEMSA'nın devrine onay verdi
Domagoj Vida'nın menajeri, Beşiktaş'a 11 milyon TL'lik ihtarname gönderdi
Domagoj Vida'nın menajeri, Beşiktaş'a 11 milyon TL'lik ihtarname gönderdi
Aldığı kilolardan dolayı eleştirilerin hedefi olan fenomen Duygu Özaslan bilinmeyen hastalığını itiraf etti
Aldığı kilolardan dolayı eleştirilerin hedefi olan fenomen Duygu Özaslan bilinmeyen hastalığını itiraf etti
Rum lider Anastasiadis'ten Türkiye'nin Doğu Akdeniz politikası için küstah sözler: Karşı koyacağız
Rum lider Anastasiadis'ten Türkiye'nin Doğu Akdeniz politikası için küstah sözler: Karşı koyacağız
TRT'nin yeni dizisi ekrana gelmek için gün sayıyor! Tövbeler Olsun'dan ilk kareler yayınlandı
TRT'nin yeni dizisi ekrana gelmek için gün sayıyor! Tövbeler Olsun'dan ilk kareler yayınlandı
Otomobil satışında geçtiğimiz yıl pazarın %56'sını oluşturan dizel araçların oranı bu sene %42'ye geriledi
Otomobil satışında geçtiğimiz yıl pazarın %56'sını oluşturan dizel araçların oranı bu sene %42'ye geriledi
Google, Facebook şifrelerini çalan 25 uygulamayı Google Play'den kaldırdı
Google, Facebook şifrelerini çalan 25 uygulamayı Google Play'den kaldırdı
Aranan şüpheli polislere bıçakla saldırdı! 2 memur yaralandı
Aranan şüpheli polislere bıçakla saldırdı! 2 memur yaralandı
3 yaşındaki kuzenine sigara içiren sorumsuz kuzenin ailesi ilk kez konuştu: Korktu, ağladı, çok pişman
3 yaşındaki kuzenine sigara içiren sorumsuz kuzenin ailesi ilk kez konuştu: Korktu, ağladı, çok pişman
Arda Turan'dan Galatasaray açıklaması: Her gün konuşmayalım, hayırlısı olsun
Arda Turan'dan Galatasaray açıklaması: Her gün konuşmayalım, hayırlısı olsun
İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın yüzde 71'i tamamlandı
İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın yüzde 71'i tamamlandı
Barış'tan elenen Sercan Yıldırım'a Nisa itirafı: Ben seni hiç satmadım
Barış'tan elenen Sercan Yıldırım'a Nisa itirafı: Ben seni hiç satmadım
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Cahit Özkan Esra Erdoğan Hüseyin Filiz Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Çağla Şıkel Kemal Sunal Acun Ilıcalı Demet Özdemir
Spor Ali Koç Podolski Okan Buruk Emre Belözoğlu Fernando Muslera
Daha Fazla Su Anne İzmir Türk Lirası
Şu an buradasınız: Hititlerin 3500 yıllık yaşamı yeniden canlandırıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.7.2020 17:38:46. #1.15#
title