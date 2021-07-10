HİSAR O+ seri üretime geçiyor
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HİSAR O+ seri üretime geçiyor

İhlas Haber Ajansı / Yunus Emre Kartal - Haberler | Güncel

HİSAR O+ seri üretime geçiyor HİSAR A+ tüm unsurlarıyla teslim edildi HİSAR'dan iki müjde birden Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr.

HİSAR O+ seri üretime geçiyor

HİSAR A+ tüm unsurlarıyla teslim edildi

HİSAR'dan iki müjde birden

ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, HİSAR A+ Hava Savunma Füze Sisteminin tüm unsurlarıyla teslim edildiğini, harp başlıklı atışında yüksek hızlı hedefi uzak menzil ve yüksek irtifada imha eden HİSAR O+ Hava Savunma Füze Sisteminin ise seri üretime geçme aşamasına geldiğini açıkladı.

SSB Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, HİSAR'a dair gelişmeleri sosyal medya hesabından "HİSAR'dan iki müjde birden! HİSAR A+ sistemi tüm unsurlarıyla teslim edildi! Harp başlıklı atışında yüksek hızlı hedefi uzak menzil ve yüksek irtifada imha eden HİSAR O+ ise seri üretime geçiyor! Hayırlı olsun. Durmak Yok Yola Devam!" ifadeleriyle duyurdu.

HİSAR Hava Savunma Sistemleri, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı Projesi olarak, Aselsan-Roketsan işbirliğinde yerli ve milli olarak geliştirildi. Harp başlığı ise TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirildi. 360 derece etkinliğe sahip sistem, 6 hedefe aynı anda angajman ve ateşleme yapabiliyor. HİSAR A+ Sisteminin önleme menzili 15 kilometre iken, HİSAR O+ Sisteminin önleme menzili 25 kilometreyi buluyor.

Her türlü hava koşulunda çalışma yeteneğine sahip HİSAR; savaş uçakları, helikopter, havadan karaya füzeler, seyir füzeleri ve silahlı/silahsız insansız hava araçlarına karşı etkili oluyor. Stratejik ve kritik tesislere sahip ülkemizde mevcut ihtiyaç ve tehditlere uygun olarak tasarlanan HİSAR, ülke hava savunmasında ciddi bir güç çarpanı olacak.

HİSAR A+ tüm unsurlarıyla teslim edildi

HİSAR A+ Projesinde Atış İdare Cihazı ile koordineli çalışan Füze Fırlatma Sistemleri ve füzelerin envantere girmesinden sonra, son olarak tek başına görev yapabilmek üzere gerekli tüm alt sistemleri üzerinde bulunduran Kundağı Motorlu Otonom Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sisteminin (Otonom HİSAR A+) de teslimatı gerçekleşti. Böylece HİSAR A+ Sisteminin tüm unsurları Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edildi.

Otonom HİSAR A+ zırhlı mekanize ve hareketli birliklerin hava savunma görevini icra edecek. Sistem, zorlu arazi şartlarında hareket etme, hızlı mevzi değiştirme, kısa reaksiyon süresi ve tek başına görev yapabilme kabiliyeti ile ön plana çıkıyor.

HİSAR O+ seri üretime geçiyor

HİSAR O+ Hava Savunma Füze Sistemi, son olarak gerçekleştirdiği harp başlıklı atışında yüksek hızlı hedefi uzak menzil ve yüksek irtifada imha etmeyi başardı. Sistem böylece seri üretime geçme aşamasına geldi.

Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen HİSAR O+ Sistemi dağıtık ve esnek mimari yeteneğiyle nokta ve bölge hava savunma görevleri icra edecek. HİSAR O+ Sisteminin batarya ve tabur yapılarında teşkilatlanma alt yapısı bulunuyor. Sistem; Atış Kontrol Merkezi, Füze Fırlatma Sistemi, Orta İrtifa Hava Savunma Radarı, Elektro Optik Sistem, Kızıl Ötesi Arayıcı Başlıklı Füze ve RF Arayıcı Başlıklı Füze unsurlarından oluşuyor.

HİSAR O+ seri üretime geçiyor
HİSAR O+ seri üretime geçiyor
HİSAR O+ seri üretime geçiyor
HİSAR O+ seri üretime geçiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yunus Emre Kartal

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