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Trabzon Araklı'da dolmuş şoförü, bulduğu 70 gram altını sahiplerine teslim etti

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Trabzon Araklı'da dolmuş şoförü, bulduğu 70 gram altını sahiplerine teslim etti Haber Videosunu İzle
Trabzon Araklı'da dolmuş şoförü, bulduğu 70 gram altını sahiplerine teslim etti
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Trabzon Araklı'da dolmuş şoförü Mücahit Yıldıznaşoğlu, aracında bulduğu yaklaşık 470 bin lira değerindeki 70 gram altını sahiplerine teslim etti. Hastaneye giderken altınlarını dolmuşta düşüren yaşlı çift, ertesi gün durağa gelerek altınlarını teslim aldı.

Trabzon'un Araklı ilçesinde Hastane-Kaşıkçı hattında çalışan dolmuş şoförü Mücahit Yıldıznaşoğlu, aracında bulduğu yaklaşık 470 bin lira değerindeki 70 gram altını sahiplerine teslim etti.

Aracını temizlerken koltuk arasında altınları fark eden Yıldıznaşoğlu, sahiplerine ulaşmak için altınları çalıştığı durağa götürdü. Hastaneye giderken altınlarını dolmuşta düşüren yaşlı çift, ertesi gün durağa gelerek altınlarını teslim aldı. Yaşlı çiftin fındık satışından elde ettiği parayla birikim yapmak için altınları çarşıya çıktıklarında aldıkları öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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