Hindistancevizi yağı nasıl kullanılır? Hindistancevizi yağı faydaları Soğuk sıkım %100 doğal hindistan cevizi yağı cilt bakımında, saç bakımında, yemek tariflerinde ve daha pek çok yerde kullanıma uygundur. Hindistan cevizi yağı evde nasıl kullanılır? Hindistan cevizi yağı ne işe yarar?

Soğuk sıkım %100 doğal hindistan cevizi yağı cilt bakımında, saç bakımında, yemek tariflerinde ve daha pek çok yerde kullanıma uygundur. Hindistan cevizi yağı %100 saf, doğal ve yenebilir bir yağdır. Soğuk sıkım, presleme yöntemiyle çıkarılır. Bu yöntemle yağın içinde bulunan vitamin ve faydalı diğer elementler kaybolmaz. Kozmetik amaçlı saç ve cilt bakımında ve tatlı ve pastalarda güvenle kullanılabilir.

Hindistan cevizi yağı kozmetikte en fazla kullanılan yağlardan biridir.Saç ve cilde faydaları tüm dünyada araştırmalara konu olmuş ve güçlü referanslara sahip doğal bir yağdır. Cilt tarafından hızlı emilmesi tercih edilmesindeki en önemli nedenlerden biridir.

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI FAYDALARI

Soğuk sıkım hindistan cevizi yağı, son dönemde popülerliği artan ve birçok amaçla kullanılan %100 doğal bir üründür.

Soğuk sıkım yöntemiyle elde edilen hindistan cevizi yağı, yağ asitleri ve mineraller bakımından oldukça zengin olur. Hindistan cevizi yağı orta zincirli yağ asitleri (MCFA)'ni içerir. Trans yağlara oranla oldukça sağlıklı bir yağ asididir ve metabolizmayı hızlandırır. Böylece kilo verimi hızlanır.

Bildiğiniz ve denediğiniz en etkili makyaj temizleyicileri kadar etkilidir. Hatta en dayanıklı su geçirmez maskaranın bile Hindistan cevizi yağı karşısında hiçbir şansı yok. Bir parça pamuğa bir çay kaşığı Hindistan cevizi yağını dökün,cildinize uygulayın ve 10 -15 dakika bekletin.Makyajın eriyip gittiğini göreceksiniz.

Dudağınızda çıkan uçuğun üzerine birazcık hindistan cevizi yağı uyguladığınızda iz bırakmadan uçuğunuzdan kurtulabilirsiniz.

Hindistan cevizi yağı için doğal bir deodorant diyebiliriz. Bu yağın içerisinde bulunan laurik asitler, kötü kokuların oluşumuna engel oluyor.

Hindistan cevizi yağı antifungal ve antibakteriyel özelliklere sahiptir. Bir tatlı kaşığı Hindistan cevizi yağını bir bardak su ile seyreltin ve gargara yapın. Ağzınızın çok ferah koktuğunu hissedeceksiniz. Aynı zamanda ağızdaki zararlı bakteriler yok etmeye yardımcı da olacaktır.

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI NASIL KULLANILIR?

Makyajınızı temizleyin:

Bir miktar Hindistan cevizi yağını pamuğa sürün ve makyajınızı temizleyin. Durulamaya gerek kalmadan cildiniz hem temiz hem nemli kalsın. Duştan sonra antiseptik özelliği ve muhteşem kokuya sahip Hindistan cevizi yağı ile bütün vücudun nemli ve sağlıklı kalmasına yardımcı olabilirsiniz.

Cilt tahrişine karşı ilaç olarak kullanılır:

Tıraştan sonra oluşacak cilt tahrişlerine karşı da kullanılabilir.

Kuru cilt için faydalıdır:

Özellikle dirsek, topuk ve karın çatlaklarının giderilmesinde mükemmel bir destekleyicidir. Her gün masaj yaparak uygulanabilir.

Vitamine ihtiyaç duyan tırnaklar için yararlıdır:

Tırnaklarınız zayıf ve çabuk kırılıyorsa her gece yatmadan önce bir miktar Hindistan cevizi yağını tırnaklarınıza ve çevresine sürün. Kısa zamanda tırnaklarınızın güçlendiğini göreceksiniz.

Saçların beslenmesi için gereklidir:

Hindistan cevizi zengin içeriği ile saçların beslenmesine, sağlıklı uzamasına yardımcı olur. Saç diplerine ve saç uçlarına Hindistan cevizi yağını uygulayın. Yarım saat beklettikten sonra doğal içerikli bir şampuanla saçınızı yıkayın. Haftada 1 uygulayın, saçlarınız sağlıkla parlasın.

Vücudunuza da kullanabilirsiniz:

2 çorba kaşığı Hindistan cevizi yağına 5 damla lavanta yağı, yarım çay kaşığı argan yağı karıştırın ve tüm vücudunuza masaj yaparak sürün. Bu karışımla yapacağınız masaj kendinizi daha iyi hissetmenize yardımcı olur.

Hindistan cevizi yağı ile harika yiyecekler hazırlayabilirsiniz:

Pasta hamuruna, salatalara katacağınız Hindistan cevizi yağı ile harika tatlar yakalayabilirsiniz. Sıvı halde salatalara, katı halde tereyağı yerine kullanılabilir.

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI EVDE NASIL KULLANILIR?

Günümüzün mucize ürünü Hindistancevizi yağı,cilt bakımından yemek yapımına, ev temizliğinden oda kokusuna kadar birçok alanda harikalar yaratıyor. Gelin birlikte Hindistan cevizinin cilt ve saç bakımı dışında mucize yarattığı alanları inceleyelim.

Hindistan cevizi yağını kullanmanın 14 yolu

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI FAYDALARI/ Tencere ve tavalarınız ışıldasın

Dökme demirden yapılan tüm ürünler, ilk günkü özelliğini korumak için bakıma ihtiyaç duyar. Bitkisel yağ ya da margarin yerine Hindistan cevizi yağı kullanarak, tencere ve tavalarınızın yüzeyini uzun yıllar boyunca koruyabilirsiniz.

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI FAYDALARI/ Ahşap mutfak eşyalarınız koruma altında

Mutfakta ahşap ürünler kullanmayı sevenlerdenseniz, bu taktik çok işinize yarayabilir. Tahta kaşık, kesme tahtası ve daha birçok ahşap mutfak eşyanızı temizledikten sonra Hindistan cevizi yağı ile ovalayıp bir süre bekletirseniz, daha uzun süre parlak ve yeni gibi kalmasını sağlayabilirsiniz.

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI FAYDALARI/Mutfak robotu ve küçük motorlu ürünler

Mutfak robotlarının mekanizması sorunsuz çalışmak için bakıma ihtiyaç duyar. Hindistan cevizi yağıyla küçük motorlu ürünlerinizi yağlayarak, daha iyi çalışmalarını sağlayabilirsiniz. Böylece kötü kokulu yağları kullanmak yerine, sorunu doğal yoldan çözebilirsiniz.

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI FAYDALARI/Deri ürünlerin bakımı

Evinizdeki deri döşemeler ya da giysilerinizin bakımı için, Hindistan cevizi yağı çok iyi bir seçim. Hem hoş kokusu hem parlaklık katan dokusu hem de yüksek bakım özelliği sayesinde, deri kaplamalarınız hiç olmadığı kadar iyi görünecek ve yıllara meydan okuyacak.

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI FAYDALARI/ Fermuar sorununa çözüm

Daha önce takılan fermuarlarınıza krem/ vazelin gibi ürünler kullanmayı muhtemelen denemişsinizdir. Fakat bu ürünler kısa süreli çözüm sağlarken, Hindistan cevizi yağı çok daha etkili sonuçlar sağlar. Bu mucizevi yağı bozuk fermuara sürün ve ileri geri hareket ettirin. İşte düzeldi!

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI FAYDALARI/ Banyonuzdaki tropikal esinti

Hindistan cevizi yağının diğer yağlara göre daha aromatik ve baskın bir kokusu vardır. Bu özelliğinden yararlanarak, Hindistan cevizi yağını banyonuzdaki kötü kokuları bastırmak için kullanabilirsiniz. Banyonuzda bulunan mumlara birkaç damla yağ damlatmak pratik bir çözüm. Ancak siz daha yaratıcı çözümlerden hoşlanıyorsanız, bu yağı kullanarak kendi mumunuzu yapabilir ve daha yoğun bir koku elde edebilirsiniz.

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI FAYDALARI/ Musluklar parlasın

Hindistan cevizi yağı iyi bir metal parlatıcıdır. Musluklarınızı ve diğer metal döşemelerinizi bu yağ ile silerek, parlak bir görünüm elde edebilirsiniz.

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI FAYDALARI/ Duş kalıntıları uçup gitsin

Duş kabininizin pırıl pırıl olması için her şeyi denediniz ama yine de biriken lekelerden kurtulmanın yolunu bulamadınız mı? Hindistan cevizi yağı duşta da mucize yaratıyor ve duş kalıntılarını sizin için temizliyor. Denemeye değer.

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI FAYDALARI/ Ahşap eşyaların bakım saati

Mutfaktaki ahşap eşyalarınızda olduğu gibi, evinizin her yerindeki ahşap mobilyalarınız için Hindistan cevizi yağı bakımını uygulayabilirsiniz. Böylece ahşap mobilyalarınız daha bakımlı ve yeni gibi görünürken, evinizi hoş bir koku saracak.

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI FAYDALARI/ Yapışkan maddelere elveda

Yeni aldığınız ama etiketini bir türlü çıkaramadığınız bir ürün ya da çocuğunuzun etrafa yapıştırdığı sakızı görünce ne yapacağınızı bilemiyor musunuz? Onun da çözümü Hindistan cevizi yağında. Sadece sürün ve mucizeye tanık olun. Halı ve kumaşta kullanmadan önce kumaşın iz tutup tutmadığını test etmeniz gerekir.

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI FAYDALARI/ Toz almanın yeni yolu

Bir miktar Hindistan cevizi yağı, tozun kolay çıkmasına ve tozlanmanın gecikmesine yardımcı olur. Temizlik ritüelinize bir yenisini daha eklemeye hazır olun.

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI FAYDALARI/ Kapı gıcırtısına son

Gıcırdayan kapılar can sıkar. Farklı yağlarla bu gıcırdama önlenebilir fakat diğer yağlardan daha koyu bir kıvama sahip olan bu yağ, gıcırtılara karşı kesin çözümdür.

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI FAYDALARI/ Pas lekeleri uçup gitsin

Pas lekelerinin bahçenizin güzelliğini gölgelemesine ve sağlığınızı tehdit etmesine izin vermeyin. Bir miktar Hindistan cevizi yağı ile ıslatılmış bez yardımıyla paslı bölgeleri temizleyerek, paslardan kurtulabilirsiniz.

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI FAYDALARI/ Bahçe makineleri ve bisikletler durmasın

Çim biçme makinenizin sorunsuz çalışması ve bisikletlerinizin zincir bakımları için, Hindistan cevizi yağı iyi bir tercih olabilir. Burada dikkat etmeniz gereken konu, yağı ince bir tabaka halinde sürmektir. Dışarıda bulunan eşyalarınız soğuk havayla temas ettiğinden, bu durum yağın katılaşmasına ve araçların kullanımını aksatmasına neden olabilir.