İSTANBUL-HİNDİSTAN VARYANTI HEM AŞIYI HEM BAĞIŞIKLIĞI ETKİSİZLEŞTİREBİLİR
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İSTANBUL-HİNDİSTAN VARYANTI HEM AŞIYI HEM BAĞIŞIKLIĞI ETKİSİZLEŞTİREBİLİR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Sağlık

Koronavirüs mutasyonları hakkında açıklamalarda bulunan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, "Hindistan varyantının, kaçış proteinleri üreterek hem aşıyı hem hastalığı geçirmiş kişilerin bağışıklığını etkisizleştirebileceğinden şüpheleniyoruz" dedi.

Koronavirüs mutasyonları hakkında açıklamalarda bulunan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, "Hindistan varyantının, kaçış proteinleri üreterek hem aşıyı hem hastalığı geçirmiş kişilerin bağışıklığını etkisizleştirebileceğinden şüpheleniyoruz" dedi.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, "Varyantlar ve mutasyonlar virüsün hatalı üretimleri olduğu için aynı zamanda virüsün zararına da olan şeylerdir. İlk varyant, koronavirüsün ilk çıktığı zamanlarda Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktı. Şu an dünyada G varyantı hakim. İlk başta 6-7 varyant vardı. Şimdi ise ucu açık, milyonlarca mutasyon var" diye konuştu.

"AŞILARIN YÜZDE 90'ININ İNGİLİZ VARYANTINDA ETKİLİ OLDUĞUNU GÖRÜYORUZ"

Çin'in Wuhan kentinde görülen G varyantının büyük salgınlar yaparak çok daha kolay bulaşabildiğini söyleyen Akkoyunlu, "İngiliz varyantının da çok daha hızlı bulaştığını gördük. Normal virüslere göre 5 kat daha hızlı bulaşa neden oluyorlardı. Varyantlarda korktuğumuz birkaç özellik var. Hastalığı geçirmiş kişilerde kaçak proteinler üretebilir ve aşıya karşı bir direnç oluşturabilir. Ama aşıların yüzde 90'ının İngiliz varyantında etkili olduğunu görüyoruz" ifadelerini kullandı.

"GENÇ VE ORTA YAŞTAKİ KİŞİLERİ ETKİLİYOR"

Güney Afrika varyantı üzerinde 20'den fazla mutasyon olduğundan ve antikor geliştiren aşılara da dirençli olabileceğine dair şüphelerin olduğuna değinen Muhammed Emin Akkoyunlu, "Bu durum bilimsel araştırmalarla net bir şekilde ortaya konmuş değil. Her mutasyon farklı bir alt kırım oluşturuyor. İlerleyen süreçlerde oluşan varyantlara karşı yeniden aşı tasarımlamak gerekebilir. Afrika mutasyonlarının en önemli sıkıntısı ise genç yaştaki kişileri yoğun şekilde etkileyebilmesi. Genç ve orta yaştaki kişileri etkiliyor. Dünyada aşılama yaşlı kişilerden başladığı için bu seçicilik aşının etkisi nedeniyle gençlere kaymış olabilir. Çocuklar üzerinde de ciddi etkiler söz konusu. Bu dönemde çocukların daha fazla yoğun bakıma yattığını görüyoruz" diye konuştu.

'BULAŞTIRMA VE ÖLDÜRÜCÜLÜK ARTABİLİR'

Bulaşın 100'de yüz artmasının öldürücülüğün yüzde yüz artmasından çok daha tehlikeli olduğuna dikkati çeken Prof. Dr. Akkoyunlu, 'Bulaşın artmasından daha fazla korkuyoruz. İngiltere, Brezilya ve Kaliforniya varyantlarında öldürücülüğün çok fazla arttığını düşünmüyoruz. İki üç varyantı birlikte taşıyan Hindistan varyantı gibi yeni varyantlar ile birlikte durum da değişebilir. Hem bulaştırma hem de öldürücülük artabilir' dedi.

Güney Afrika mutasyonunda hem aşıya karşı hem de hastalığı geçirmiş olan kişilere karşı kaçış proteini üretiminin oldukça yüksek olduğunu söyleyen Muhammed Emin Akkoyunlu, 'Aşılanmış ve hastalığı geçirmiş kişilerde de yeniden hastalığa yakalanma potansiyeli oldukça yüksek. Hindistan mutasyonu da benzer proteinler üzerinde etkili. Üretilen kaçış proteinleri, hem aşıya hem de hastalığı geçirmiş kişilere karşı etkisizleştirmeye neden olacağından şüpheleniyoruz' diye konuştu.

İSTANBUL-HİNDİSTAN VARYANTI HEM AŞIYI HEM BAĞIŞIKLIĞI ETKİSİZLEŞTİREBİLİR
İSTANBUL-HİNDİSTAN VARYANTI HEM AŞIYI HEM BAĞIŞIKLIĞI ETKİSİZLEŞTİREBİLİR
İSTANBUL-HİNDİSTAN VARYANTI HEM AŞIYI HEM BAĞIŞIKLIĞI ETKİSİZLEŞTİREBİLİR
İSTANBUL-HİNDİSTAN VARYANTI HEM AŞIYI HEM BAĞIŞIKLIĞI ETKİSİZLEŞTİREBİLİR
İSTANBUL-HİNDİSTAN VARYANTI HEM AŞIYI HEM BAĞIŞIKLIĞI ETKİSİZLEŞTİREBİLİR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Bayramdan sonra vakalar düşmezse çok daha sıkı tedbirler yolda! Aşı olmayanlara kısıtlama gelebilir
Bayramdan sonra vakalar düşmezse çok daha sıkı tedbirler yolda! Aşı olmayanlara kısıtlama gelebilir
'Korona erkekleri kısır yapabilir' diyen uzman çareyi söyledi: Aşı olun
"Korona erkekleri kısır yapabilir" diyen uzman çareyi söyledi: Aşı olun
Son Dakika! 2 milyondan fazla haneye 1100 lira tam kapanma yardımı yapılacak
Son Dakika! 2 milyondan fazla haneye 1100 lira tam kapanma yardımı yapılacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Ersin Tatar Devlet Bahçeli Fahrettin Koca
Magazin Hadise Esra Erol Hakan Altun Demet Akalın
Spor Cyle Larin Mesut Özil Abdullah Avcı Aykut Kocaman Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İSTANBUL-HİNDİSTAN VARYANTI HEM AŞIYI HEM BAĞIŞIKLIĞI ETKİSİZLEŞTİREBİLİR - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.5.2021 12:00:10. #1.14#

title