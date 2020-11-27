Hindistan cevizi yağı nedir? Hindistan cevizi yağı faydaları

Normal tereyağının aksine hindistan cevizi yağının sağlığa bir çok faydası vardır. Hindistan cevizi veya hindistan cevizi etinden elde edilir ve hindistan cevizi yağı kadar sağlıklıdır. İşte, hindistan cevizi yağı nedir? Hindistan cevizi yağı faydaları nelerdir? Hindistan cevizi yağının saça ve cilde faydaları...

Normal tereyağının aksine hindistan cevizi yağının sağlığa bir çok faydası vardır. Hindistan cevizi veya hindistan cevizi etinden elde edilir ve hindistan cevizi yağı kadar sağlıklıdır. İşte, hindistan cevizi yağı nedir? Hindistan cevizi yağı faydaları nelerdir? Hindistan cevizi yağının saça ve cilde faydaları...

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞININ FAYDALARI

Hindistan cevizi yağı, bitkisel bir yağ kaynağıdır ve sağlığımıza birçok yönden fayda sağlayan besinleri içerir.

Kilo kaybı:

Şaşırtıcı bir şekilde, zengin bir hindistan cevizi yağı kaynağı olduktan sonra bile ekstra vücut ağırlığının azaltılmasına yardımcı olur. Bunun nedeni, hindistancevizi yağının vücudumuz tarafından enerji açığa çıkarmak için kullanılan orta zincirli yağ asitleri içermesidir. Bu, büyük miktarlarda hindistancevizi yağı yediğiniz anlamına gelmez, normalden daha fazla kalori yakmanıza neden olacak şekilde metabolizmanızı artırmak için ölçülü bir şekilde kullanmalısınız.

Bağışıklık. Hindistan cevizi yağında bulunan laurik asit, bağışıklığı artırmak için faydalıdır. Aslında, herhangi bir yeni doğmuş çocuk için sadece anne sütünün yanında, bağışıklık sisteminizi güçlendirecek en iyi ikinci ortamdır.

Antimikrobiyal özellik:

Hindistan cevizi yağı, soğuk algınlığı, uçuk, grip, bronşit, kandida enfeksiyonu gibi birçok enfeksiyonla savaşabilen güçlü antiviral ve antibakteriyel özelliklere sahiptir.

Antienflamatuvar:

Hindistan cevizi yağında bulunan orta zincirli trigliseritler, iltihaplanmayı azaltmada faydalıdır ve osteoporoz, Crohn hastalığı, kalp sorunları, diyabet ve safra kesesi ile ilgili diğer sorunlar gibi birçok hastalığı önleyebilir veya tedavi edebilir.

Atletik performansı artırır:

Vücut tarafından enerjiyi serbest bırakmak için hızla emilen bol miktarda orta zincirli trigliserit kaynağıdır. Bu liberal enerji arzı, sporcular ve düzenli egzersiz yapan insanlar gibi yorucu işler veya ağır işlerle uğraşan herhangi bir kişinin performansını önemli ölçüde artırır.

Lif içerir:

Bunu okuduğunuzda şaşıracaksınız! Herhangi bir şekilde tereyağının iyi bir lif kaynağı olarak görülmesi pek olası değildir. Bununla birlikte, hindistancevizi yağı, dalgalanan kan şekeri seviyesini kontrol etmek için yararlı olan yüksek lif içeriğine sahiptir, kolesterolü düşürür ve sindirimi iyileştirerek bağırsak hareketinin düzenini korur.

Hindistan cevizi yağının saça faydası

Hindistan cevizi yağı saçı parlak ve sağlıklı kılar. Doğal bir nemlendirici görevi görerek saç derisinin kepek ve kuruluğunu önlemeye yardımcı olur. Saçınızı şekillendirmek ve saç hasarında önemli bir azalma sağlamak ve muhteşem görünümlü kilitler elde etmek için saç maskesi olarak da kullanabilirsiniz.

Sağlıklı cilt:

Hindistan cevizi yağı, cildi temizleyip nemlendirdiği için birçok güzellik ürününe eklenir ve size yumuşak ve pürüzsüz bir deneyim sunar.

Demir sağlar:

Hindistan cevizi yağı, mide bulantısı, yorgunluk, uykusuzluk, kramplar ve baş dönmesine yol açabilecek demir eksikliği veya anemi riskini azaltır.

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI NASIL YAPILIR?

Evde hindistan cevizi yağı yapmak için tek bileşenli, 10 dakikalık kolay bir tarif! Tatlandırıcılar veya tatlandırıcılar yok - sadece saf, kremsi hindistan cevizi yağı! Tatlıların, fırında pişirilmiş tatlı patateslerin tepesinde veya sadece atıştırmalık olarak mükemmel!

Malzemeler

3-4 bardak kurutulmuş (veya rendelenmiş) şekersiz hindistan cevizi

1 tutam deniz tuzu ( isteğe bağlı )

1/2 çay kaşığı saf vanilya özü ( isteğe bağlı )

1 kısa çizgi stevia ( isteğe bağlı )

Hindistan cevizi yağı nasıl yapılır?