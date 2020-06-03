Hindistan cevizi yağı nasıl sürülür?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Hindistan cevizi yağı nasıl sürülür?

Hindistan cevizi yağı vücuda sürülür mü? Hindistan cevizi yağı yaraya sürülür mü? Hindistan cevizi yağının kullanım alanları

Hindistan cevizi yağı nasıl sürülür?
03.06.2020 16:25 | Son Güncelleme: 03.06.2020 16:28

Hindistan cevizi yağının birçok kullanım alanı vardır. Bu sebeple hindistan cevizi yağının cilde, saça veya yaraya farklı kullanım şekilleri mevcuttur.

Hindistan cevizi yağı saça sürülür mü?

Saçın ihtiyaç duyduğu nem, vitaminler hindistan cevizi yağının içerisinde bulunmaktadır. Doğru kullanım ile saçlarınız çok parlak görünür. Ayrıca, hindistan cevizi yağı saç derisine hava aldırır.

Hindistan cevizi yağı nasıl sürülür?

Hindistan cevizi yağı ile saç maskesi

Hafif nemlendirdiğiniz saçlarınıza hindistan cevizi yağını güzelce ve ince bir katman olacak şekilde yedirin. Saç derisine masaj yaparak sürerseniz, kan akışı hızlanacaktır böylece daha iyi sonuç elde edebilirsiniz.

Bakım kremi gören hindistan cevizi yağını 30-35 dakika sonra su ile güzelce durulayın. Maske kullanarak saç diplerinizi nemlendirebilirsiniz ve saçlarınızın daha güçlü çıkmasını sağlayabilirsiniz.

Hindistan cevizi yağını başka maddelerle karıştırarak da kullanabilirsiniz. 1 yemek kaşığı hindistan cevizi yağı, 1 yemek kaşığı çay ağacı yağı ve 1 yemek kaşığı zeytinyağını karıştırarak da kullanabilirsiniz.

Saçınızda bir gece bekletmeniz çok iyi bir yöntem değildir. Yarım saat en uygun süredir. Yağlı saç diplerini nemlendirerek hava aldırır. Kuru saçın yağ dengesini ayarlar.

Hindistan cevizi yağı nasıl sürülür?

Hindistan cevizi yağı cilde sürülür mü?

Hindistan cevizi yağını yüzünüzü yağlandırmadan, nemlendirir. İçinde bulunan C,E ve K vitaminleri cilde ihtiyaç duyduğu bakımı yapmaktadır. Yüzünüzde parlak bir görünüme ve yumuşak bir dokuya sahip olmak isterseniz hindistan cevizi yağını gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.

Doymuş yağ sayesinde cilde gerekli nemini veren hindistan cevizi yağının kullanımı dengeli tutulmalıdır. Yoğun kullanımı sonucunda yağlar cildi yağlandırabilir.

Doğal bir yüz bakım mucizesi

Kuru ciltler için doğal bir nemlendirici olan hindistan cevizi yağını duştan sonra cildinize uygulayabilirsiniz. Sadece kuru bölgeye kullanarak daha iyi sonuç alabilirsiniz. Cildinizin yağlı bölgelerine sürmekten kaçının.

Çay ağacı yağı serumu ile karıştırarak da kullanabilirsiniz. Yağın ağırlığını inceltecek olan serum ile daha ferah ve temiz bir sonuç elde edebilirsiniz.

Hindistan cevizi yağı nasıl sürülür?

Makyaj temizliği için hindistan cevizi yağı kullanımı

Makyajlı yüzünüze bir miktar yağı yedirerek sürünüz, birkaç dakika beklettikten sonra pamuk yardımıyla yağı temizleyiniz ve durulayınız. Yüzünüz yumuşak ve tertemiz olacaktır.

Kurumuş ve çatlamış dudaklar için hindistan cevizi yağı

Yenilebilir bitkisel yağ olan hindistan cevizi yağı dudaklarınız için çok faydalıdır. Bal ile de karıştırarak kullanabileceğiniz maske ile dudaklarınızı nemlendirebilirsiniz.

1 tatlı kaşığı bal ve 1 tatlı kaşığı hindistan cevizi yağını karıştırarak, dudaklarınıza masaj yaparak sürün.

Hindistan cevizi yağı yaraya sürülür mü? Hindistan cevizi yanığı tedavi eder mi?

İçeriğinde dezenfektan, antimikrobiyal özellikler bulunan hindistan cevizi yağı deri rahatsızlıkları için çok faydalıdır.

Hindistan cevizi yağı ile belirgin yara izlerinin görünümünden kurtulabilirsiniz. Bol miktarda yağı yara üzerine sürerek ovalayın ve iyice yedirin. Günde 2 kere kullanarak yapacağınız bu işlem sonucunda yara izinin küçüldüğünü göreceksiniz. Düzenli ve uzun kullanım sonucu yara izi tamamen görünmez olacaktır.

Hindistan cevizi yağı nasıl sürülür?

Hindistan cevizi yağı egzama tedavisinde kullanılır mı?

Egzamalı bölgeyi nemlendirmek kaşıntıyı azaltmak için önemlidir. Hindistan cevizi yağı ile yağlandırmadan nemlendirir böylece egzama için doğal bir tedavi yöntemi olur.

Hindistan cevizi yağı yaraları ve yanıkları tedavi etmede çok başarılıdır. Deri ve cilt hastalıklarında rahatlıkla tercih edebilirsiniz.

%100 doğal hindistan cevizi yağı, laurik ve kaprilik olan iki orta yağ asidi açısından çok zengindir. Bu asitler sayesinde cilt altındaki iltihabı azaltır ve daha çabuk iyileşmesine yardımcı olur.

Antioksidan bileşeni sayesinde güneş kremi ve cilt için nemlendirici görevi görür.

%100 doğal soğuk sıkım olarak üretilen hindistan cevizi yağı ile cildinize, saçlarınıza ihtiyaç duyduğu bakımı yapabilirsiniz. Yara tedavi etme özelliği olan hindistan cevizi yağı ile yara izlerinizden, kuru ve çatlamış deriden kurtulabilirsiniz.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Çinli yetkililerin koronavirüs verilerini Dünya Sağlık Örgütü ile paylaşmaması binlerce insanın boşu boşuna ölmesine sebep oldu Haber
Çinli yetkililerin koronavirüs verilerini Dünya Sağlık Örgütü ile paylaşmaması binlerce insanın boşu boşuna...
Türkiye, koronavirüsle mücadele ederken 7 ilimizde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı patlak verdi Haber
Türkiye, koronavirüsle mücadele ederken 7 ilimizde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı patlak verdi
Türkiye'nin zehri en ölümcül ve en büyük yılanı görüntülendi Haber
Türkiye'nin zehri en ölümcül ve en büyük yılanı görüntülendi
Kuyumcular uyardı: İnternetten aldığınız altın sahte çıkabilir Haber
Kuyumcular uyardı: İnternetten aldığınız altın sahte çıkabilir
Aslışah Alkoçlar'dan ablası Neslişah Düzyatan'a sitem: Virüs var diye beni eve almıyor Haber
Aslışah Alkoçlar'dan ablası Neslişah Düzyatan'a sitem: Virüs var diye beni eve almıyor
iPhone kullananlar dikkat! Apple, 22 Haziran'dan sonra 6S'ten düşük modellerin fişini çekiyor Haber
iPhone kullananlar dikkat! Apple, 22 Haziran'dan sonra 6S'ten düşük modellerin fişini çekiyor
Bilim insanları koronavirüs salgınını 'yavaşlatan' asıl sebebi buldu
Bilim insanları koronavirüs salgınını "yavaşlatan" asıl sebebi buldu
Emekli işçi mutfakta kendini asınca ailesi sinir krizi geçirdi
Emekli işçi mutfakta kendini asınca ailesi sinir krizi geçirdi
Son Dakika: Akaryakıt fiyatlarına 17 ila 25 kuruş indirim geliyor
Son Dakika: Akaryakıt fiyatlarına 17 ila 25 kuruş indirim geliyor
Rihanna, kendi markasının yeni koleksiyonu için iç çamaşırlarıyla cesur pozlar verdi
Rihanna, kendi markasının yeni koleksiyonu için iç çamaşırlarıyla cesur pozlar verdi
Yoğurt zannederek yanlışlıkla boya yiyen yaşlı adam hayatını kaybetti
Yoğurt zannederek yanlışlıkla boya yiyen yaşlı adam hayatını kaybetti
Kraliyet Ailesini zora sokacak belge basına sızdı! Prenses Diana'nın, elindeki 'tecavüz kasedi' sebebiyle öldürüldüğü öne sürüldü
Kraliyet Ailesini zora sokacak belge basına sızdı! Prenses Diana'nın, elindeki "tecavüz kasedi" sebebiyle...
2020'nin ilk 5 ayında Türkiye'de en çok Renault marka otomobil satıldı
2020'nin ilk 5 ayında Türkiye'de en çok Renault marka otomobil satıldı
İstanbul'un ortasında yaşanan çete savaşlarının görüntüsü ortaya çıktı
İstanbul'un ortasında yaşanan çete savaşlarının görüntüsü ortaya çıktı
Eylemlere karşı aldığı tavır, yaklaşan seçimler öncesinde Trump'a pahalıya mal olacak
Eylemlere karşı aldığı tavır, yaklaşan seçimler öncesinde Trump'a pahalıya mal olacak
Unuttuğu 60 bin lirasını teslim eden taksiciye 31 lira bahşiş verdi
Unuttuğu 60 bin lirasını teslim eden taksiciye 31 lira bahşiş verdi
İstanbul'da ABD'deki protestolara destek eylemine polis müdahale etti, çok sayıda gözaltı var
İstanbul'da ABD'deki protestolara destek eylemine polis müdahale etti, çok sayıda gözaltı var
Diyarbakır'da karantinaya alınan mahallede vaka sayısı 59'a yükseldi
Diyarbakır'da karantinaya alınan mahallede vaka sayısı 59'a yükseldi
ABD ordusu, Washington'a ulusal muhafız yığınağına başladı
ABD ordusu, Washington'a ulusal muhafız yığınağına başladı
Macaristan Futbol Federasyonu'ndan George Floyd'u anan Tokmac Nguen'e ceza
Macaristan Futbol Federasyonu'ndan George Floyd'u anan Tokmac Nguen'e ceza
Rusya yeni bir korona tedavisi geliştirdi: Akciğerler ışınla dezenfekte ediliyor
Rusya yeni bir korona tedavisi geliştirdi: Akciğerler ışınla dezenfekte ediliyor
George Floyd eylemleri çığırından çıktı! Beyaz Saray güvenlik önlemlerine yenisini ekledi
George Floyd eylemleri çığırından çıktı! Beyaz Saray güvenlik önlemlerine yenisini ekledi
Oyuncu Gamze Topuz, köpeklerine çivili kemik atıldığını görünce şikayetçi oldu
Oyuncu Gamze Topuz, köpeklerine çivili kemik atıldığını görünce şikayetçi oldu
Beyoğlu'nda iki kardeş arasındaki ev satışı tartışmasında kan aktı
Beyoğlu'nda iki kardeş arasındaki ev satışı tartışmasında kan aktı
Normalleşme sürecinde virüsün bulaşma ihtimalinin en fazla olduğu yerler; kapı kolları ve asansörler
Normalleşme sürecinde virüsün bulaşma ihtimalinin en fazla olduğu yerler; kapı kolları ve asansörler
Türkiye'den, Ayasofya'da Fetih Suresi okunmasını hazmedemeyen Yunanistan'ı kızdıracak yeni açıklama
Türkiye'den, Ayasofya'da Fetih Suresi okunmasını hazmedemeyen Yunanistan'ı kızdıracak yeni açıklama
Yaşlı kadın, trafik kazasında ölümden son anda kurtuldu
Yaşlı kadın, trafik kazasında ölümden son anda kurtuldu
'15 Haziran'da rahatlama bekliyorum' diyen Kara, koronavirüsün bitişi için de şartlı tarih verdi
"15 Haziran'da rahatlama bekliyorum" diyen Kara, koronavirüsün bitişi için de şartlı tarih verdi
Survivor'a veda eden Aycan'ın Türkiye'ye dönünce Ali Koç'la görüşerek F.Bahçe'de görev alacağı iddia edildi
Survivor'a veda eden Aycan'ın Türkiye'ye dönünce Ali Koç'la görüşerek F.Bahçe'de görev alacağı iddia edildi
Tatilciler, Akdeniz kıyısında maske takarak güneşlendi
Tatilciler, Akdeniz kıyısında maske takarak güneşlendi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fahrettin Koca Mustafa Şentop Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Alparslan Türkeş
Magazin Hadise Kenan Doğulu Rafet El Roman Serenay Sarıkaya
Spor Falcao Metin Oktay Sergen Yalçın Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Kaza Kadın Haziran Beşiktaş
Şu an buradasınız: Hindistan cevizi yağı nasıl sürülür? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.6.2020 16:28:34. #1.15#
title