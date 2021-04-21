"Hey Gidi Yıllar" 28 isim 28 hikâye

Zeynep Bilgehan'ın imzasıyla Hürriyet'te pazar günleri okuyucu ile buluşan ve her hafta bir ismin fotoğraf albümüne, geçmişine ve Türkiye tarihindeki tanıklığına uzanan "Hey Gidi Yıllar" köşesi kitap oldu.

Zeynep Bilgehan'ın imzasıyla Hürriyet'te pazar günleri okuyucu ile buluşan ve her hafta bir ismin fotoğraf albümüne, geçmişine ve Türkiye tarihindeki tanıklığına uzanan "Hey Gidi Yıllar" köşesi kitap oldu.

Muazzez İlmiye Çığ

Kitabın ortaya çıkış öyküsünü Zeynep Bilgehan şöyle anlattı:

"Her şey 19 Haziran 2020'de Vedat Milor'un sosyal medya hesabından 1979'da çekilmiş, gençlik yıllarına ait bir fotoğrafını paylaşmasıyla başladı. Meşhur birinin henüz tanınmadığı, hatta belki bir gün ünlü olacağını aklının ucundan bile geçirmediği döneme ait fotoğrafı büyük ilgi uyandırdı. Bu kitapta, 19 Temmuz 2020-10 Ocak 2021 tarihleri arasında Hürriyet'te çıkan, eski fotoğraf albümlerini karıştırdığımız, tanınan, sevilen, alanında başarılı 28 ismin hikayesi yer alıyor. Ancak kitabı okuduktan sonra bunun aslında kesişmiş hayatlardan oluşan tek bir hikaye olduğunu göreceksiniz, hayal kuran, azmeden, inat eden, inanan, çalışan ve başaran insanların yetiştiği, yaşadığı bir ülkenin hikayesi..."

KİMLER VAR

"Hey Gidi Yıllar" kitabında yer alan isimler şöyle: Alpay, Altan Öymen, Prof. Dr. Arif Verimli, Bedri Baykam, Cemal Enginyurt, Cemil Çiçek, Coşkun Aral, Cüneyt Arkın, Doğan Hızlan, Erol Evgin, Ezel Akay, Fatma Şahin, Güneri Cıvaoğlu, Hakan Bayrakçı, Haldun Dormen, İdil Biret, Prof. Dr. İlber Ortaylı, Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, Muazzez İlmiye Çığ, Prof. Dr. Naci Görür, Nevzat Aydın, Nilgün Belgün, Oya Eczacıbaşı, Selda Bağcan, Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Vedat Milor ve Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen.

Cüneyt Arkın

Prof. Dr. İlber Ortaylı

Vedat Milor

KİTAPTAN ALINTILAR:

Doğan Hızlan: "O 'Güzel Dönem'den 'Nefes Nefese' Çağı'na yolculuk… Kruvaze ceketi ve fötr şapkasıyla hemen fark edilen 22 yaşında bir delikanlı hızlı adımlarla Babıali yokuşundan aşağı iniyordu. Az sonra aralarında Oktay Akbal, Fazıl Hüsnü Dağlarca, Behçet Necatigil, Haldun Taner gibi Türk edebiyatının efsane isimlerinin olduğu masada yerini alacaktı!"

Cüneyt Arkın: "Bozkırda saf çocuktum, 'Artiz' oldum, herşey değişti! Biz eskiden çölde çalışırken içecek suyumuz olmazdı. Atlar araba atıydı. 'Benim atım geldi mi?' diyordum, arabadan söküp getiriyorlardı! Ama oyuncular arasında müthiş bir sevgi saygı vardı. Hepsiyle güzel dostluğumuz devam etti."

İlber Ortaylı: "En güzel yıllarım; öğrenciliğim…o zaman da muhitim genişti! Şimdiki gençler için ümitsizliğe kapılacak bir şey yok. Dünyaya geldin bir kere. Ne kadar yaşayacaksın belli değil. Buraya gelmek bir şans, milyarda bir şans, piyango kutusuyla bile izah edilemez! Gelmişin bir dünyanın tadına bak, bitecek zaten!"

Selda Bağcan: "Festivallerin aranılan fizik mühendisi! Ben daha a-be-ce demeden do-re-mi ile mandolin çalmayı öğrendim. Van'daki sinema salonunda kardeşlerimle konserler verirdik. İlk konserimi 7-8 yaşında verdim! 15 yaşındayken yine meşhur oldum; 'Küçük Selda' diye! Fakat o sene lisede sınıfta kalınca müziği bıraktım! Hocalarda 'Bu şöhretli ya derslerine çalışamaz' diye bir önyargı vardı. Bir sene sonra iftihara geçip sonra da fizikçi oldum!"

İdil Biret: "Ben konserlerimi pek hatırlamam. Tek, ABD Başkanı Kennedy'nin suikaste uğradığı gün ve saatte Boston'da verdiğim Amerika'daki ilk konserimi unutmam mümkün değil!"

Zeynep Bilgehan Hakkında

1984 tarihinde Ankara'da doğdu. Lise eğitimini TED Ankara Koleji'nde tamamladıktan sonra Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümü'nden mezun oldu. Amerika Birleşik Devletleri (ABD)'deki New York Üniversitesi (NYU) Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde yüksek lisans yaptı. 2008'de Hürriyet Gazetesi'nde çalışmaya başladı. İki yıl gazetenin sosyal sorumluluk projeleri için çalıştıktan sonra 2010'da muhabir olarak hafta sonu eklerine geçti. Bilgehan, 2013 Ekim'inden beri gazetenin Özel Haber Servisi'nde Muhabir olarak çalışıyor. Çalışma alanları; insan hikayeleri, göç, kalkınma ve sivil toplum. 2020 Temmuz'undan beri Hürriyet Gazetesi'nde 'Hey Gidi Yıllar' isimli köşeyi hazırlıyor. İngilizce ve Fransızca biliyor. 2011'de Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin 'En İyi Röportaj' dalında övgü ödülü kazandı.

Kaynak: Hürriyet