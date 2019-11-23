Hercai 23. bölüm fragmanı yayımlandı! Miran, Hazar'ın oğlu!

23.11.2019 09:56 | Son Güncelleme: 23.11.2019 09:58

Miran'ın içindeki öfkeyi dindirecek bir gelişme yaşanır. Ancak bunu sonlandıracak kişi Zehra'dır. Hercai dizisi 22. bölümde Reyyan'ın babasına olanlardan sonra Miran ile aşkı çıkmaza düşmüştür. Miran'da yılmadan Reyyaniçin mücadelesini sürdürür. Hercai oyuncuları ile büyük ilgi çekiyor. 23. yeni bölüm fragmanı ve 22. bölüm özeti haberimizde…

HERCAİ 22. SON BÖLÜM FULL İZLE…

23. BÖLÜM FRAGMANI YAYIMLANDI

Azize dahil herkes mektubun içinde ne olduğunu merak edip sorgular. Reyyan, Yaren'e mektubun içinde olduğu bir çantadan bahseder. Ancak Yaren'in bildiği bir şey vardır ve Reyyan bunun farkına varır.

Miran, mektup ile birlikte Hazar'ın tüm yalanlarının ortaya döküleceğini düşünür. Çünkü Miran, annesinin el yazısını bilir. Azize, duydukları karşısında korkuya kapılır. Sultan'ın annesi hakkında sarf ettiği sözler Miran'ı çileden çıkarır. Ancak yengesi susmaya niyetli değildir ve bebeğini nasıl kaybettiğini herkesin önünde Miran'a açıklar.

Azat, Yaren ile ilgili gerçekleri Nasuh'a bir bir anlatır. Yaren'e el kaldıran Nasuh ise karşısında yine Reyyan'ı bulur.

İki ailenin de hayatlarını baştan sona değiştirecek olan mektup Zehra'dadır ve Hazar'a vermeye niyetlenerek onun karşısına dikilir.

HERCAİ 22. BÖLÜM ÖZETİ

Hazar'ın, Miran'ın adını vermesi Reyyan ve Miran arasındaki tüm dengeleri değiştirir. Miran suçsuzluğunu haykırırken, Reyyan babasının ağzından çıkan sözlerin gerçekliğinden emindir. Miran'ın bu zamana kadar rol yaptığını, hala intikamından vazgeçmediğini düşünür. Ne yaparsa yapsın Miran'ın içindeki öfkeyi yok edemediğini düşünen Reyyan, bundan sonra ailesini korumak için mücadele etmeye her şeyi, üzerine yemin eder. Hazar'ın ağzından çıkan bir kelimenin her şeyi yok edecek kadar güçlü olması Miran'ı hayal kırıklığına uğratır. Reyyan'ın kendisine haksızlık ettiğini düşünür.

MİRAN İLE HAZAR'IN GELECEĞİ ZEHRA'NIN ELİNDE!

Yıllar önce Dilşah'a vermiş olduğu sözün altında ezilen Esma, bu intikam oyununu sonlandırmak ve Hazar'la Miran'ı bir araya getirmek için elindeki mektubu Zehra'ya teslim eder. Miran'ın gerçekte Hazar'ın oğlu olduğunu öğrenen Zehra, mektubu Hazar'a verecek mi?