Hera ne demek, hera ismi ne anlama gelir insanlar tarafından merak ediliyor. Yunan mitolojisinde Tanrıça'nın ismi olan Hera, Zeus'tan daha güçlü olan Hera kindarlığı ve kıskançlığı ile bilinmektedir. Efsaneye göre, Afrodit ile beraber mitolojinin en güzel tanrıçalarından biri olduğu bilinir. Hera isminin sözlük anlamı ne olduğu ve hera ne anlama geldiği merak ediliyor. Hera ne demek? Hera ismi ne anlama gelir, özellikleri nelerdir? Detaylar haberimizdedir…

HERA NE DEMEK?

Hera isminin birçok anlamı bulunmaktadır. Yunan mitolojisinde Zeus'un eşi Poseidon'un, Hestia ve Hades'in annedisidir. Hera, güçlü bir kadın savaşçıdır. Aynı zamanda, mücadeleci ve sabırlı bir karaktere sahiptir.

HERA İSMİ NE ANLAMA GELİR?

Hera isminin ne anlama geldiği merak ediliyor. Hera ismi; güçlü kadın, sabırlı ve savaşçı bir ruha sahip. Bir başka anlamı ise, kıskanç ve kindar bir karaktere sahip. Bununla beraber, uğurlu sayısı 4, sevdiği renk pembedir.

Hera isminin anlamı, gururlu ve kendi ayakları üzerinde duran mücadeleci bir karakter. Geleceğe umut ile bakan ve aynı zamanda aile değerlerine ve aile büyüklerine önem veren kişidir.

HERA İSMİNİN ÖZELLİKLERİ NELER?

Hera isminin özellikleri; çocuklar için sevgiyi, aşkı ve beraberliği temsil ettiği bununla beraber, güçlü kendi ayakları üzerinde durabilen aile ve arkadaşlarına önem veren bir kimsedir. Hera ismi günümüzde erkek ve kız çocuklarına sıklıkla koyulmaktadır. Hera isminin kökeni Yunan mitolojisine dayanmaktadır.

HERA İSMİ KÖKENİ NEDİR?

Hera, Yunan mitolojisinde Zeus'un eşi ve ablası olan tanrıçadır. Roma'da Juno olarak bilinir. Babası Titanlardan Kronos, annesi Rhea'dır. Olympos tanrıları arasında kraliçe vasfına sahiptir ve Evlilik Kraliçesi olarak anılır.

Eski inanca göre doğum sırasında kadınların ve evliliklerin koruyucusudur. Mitolojide en güçlü, en cesur ve Aphrodite'den sonra en güzel tanrıça olarak nitelendirilir. İnek gözlü, beyaz kollu Hera da denilir. Hatta Hera, Aphrodite'den sonra en güzel ikinci tanrıça olduğunu bildiği halde kendisine âşık olan erkekleri hep reddetmiş, kendisini hep Zeus'a sunmuştur.

Simgeleri nar, zambak, inek, aslan, akrep ve en önemlisi tavus kuşudur. Sembollerinin yer aldığı tasvirlerinde haşmetli ve vakurdur. Sıklıkla bir tahtta oturur, başında polos ve elinde nar vardır.

Çok kıskanç ve kinci bir tanrıçadır, işlerini bir düzen içinde yürütür. Zeus'la ilişkisi olduğunu bildiği Maia'yı çileden çıkarmış, Lamia'yı canavara çevirmiş, Semele'yi tuzağa düşürmüş, Alkmene'nin doğum yapmasını geciktirmiş, Leto'yu takip edip süründürmüş, Callisto'yu ayıya çevirmiş, İo'ya at sineği musallat etmiştir. Troyalılar kendisini en güzel tanrıça seçmedikleri için kini büyüktür. Zeus Hera'yı aldattığı için Hera tarafından defalarca cezalandırılır. Zeus'tan daha iktidar sahibidir ve Zeus'un önemli kararlarında çok büyük etkisi vardır. Ayrıca Zeus'tan daha zengindir. Zeus baştanrı, Hera da baş tanrıça olarak bilinir.

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