Hemşire, barışmayı kabul etmediği için dövülmüş

ŞANLIURFA'da damar yolunu açtığı çocuğun yakınları tarafından darbedilen, aracı olduklarını söyleyip şikayetini geri çekerek barışmasını isteyen kişilere olumsuz cevap verince de ikinci kez dövülen hemşire Mustafa Arslan, şüphelilerin tutuklanmasıyla adaletin yerini bulduğunu söyledi.

ŞANLIURFA (DHA) - ŞANLIURFA'da damar yolunu açtığı çocuğun yakınları tarafından darbedilen, aracı olduklarını söyleyip şikayetini geri çekerek barışmasını isteyen kişilere olumsuz cevap verince de ikinci kez dövülen hemşire Mustafa Arslan, şüphelilerin tutuklanmasıyla adaletin yerini bulduğunu söyledi.

Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Acil Servisi'nde görev yapan hemşire Mustafa Arslan, hasta çocuğa serum takmak için damar yolunu açmak istedi. Bu sırada ağlayan çocuğun yakınları Ayşegül Gültekin (44), Yusuf Gültekin (23) ve Hakan Gültekin (25), hemşire Mustafa Aslan ile tartıştı. Çıkan arbedede Mustafa Arslan, darbedildi.

Şanlıurfa Sağlık Müdürü Mehmet Gülüm de saldırıyı kınayarak, "Bu tür olayların bir daha yaşanmamasını temenni ediyoruz. Şiddet asla kabul edilemez. Sağlık hizmetleri kamu adına kesintisiz sunulan özellikli bir hizmettir. Sağlıkta şiddet aynı zamanda kamu yararına karşı yapılmış bir eylemdir. Zorlu geçirdiğimiz pandemi sürecinden bu yana vatandaşlarımıza hizmet sunma gayretiyle çalışan sağlık personellerimizin şiddete maruz kalması asla kabul edilemez" dedi.