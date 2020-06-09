Helen Yayı'nda 7 büyüklüğünde deprem bekleniyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Helen Yayı'nda 7 büyüklüğünde deprem bekleniyor

ANTALYA'da Jeofizik Mühendisi Atakan Yüklü, Akdeniz'de meydana gelen deprem fırtınaları nedeniyle Helen Yayı Girit Adası bölgesinde 7 büyüklüğünde deprem beklendiğini açıkladı.

Helen Yayı'nda 7 büyüklüğünde deprem bekleniyor
09.06.2020 08:39 | Son Güncelleme: 09.06.2020 08:43

ANTALYA'da Jeofizik Mühendisi Atakan Yüklü, Akdeniz'de meydana gelen deprem fırtınaları nedeniyle Helen Yayı Girit Adası bölgesinde 7 büyüklüğünde deprem beklendiğini açıkladı. Leonardo da Vinci'nin kaynaklarında da Akdeniz'de büyük bir deprem beklendiğini hatırlatan Yüklü, denizde tsunami etkisi oluşturacağını ve Antalya'da en fazla Kumluca, Finike ve Kaş ilçelerinin etkileneceğini belirterek, 'Deprem Bilim Kurulu' oluşturulmasını talep etti.

Antalya'da jeofizik mühendisi Atakan Yüklü, Akdeniz'de özellikle Girit Adası bölgesinde deprem fırtınaları olduğunu kaydetti. Yüklü, bölgede oluşan artçı depremlerin etkisiyle Akdeniz'de bulunan Helen Yayı Fay Hattı'nda 7 büyüklüğünde deprem beklendiğini açıkladı. Leonardo da Vinci'nin 1489 yılında Rodos yakınlarında meydana gelen büyük deprem notlarını anlatan Atakan Yüklü, Adalya yani Antalya yakınlarında bir deprem olduğunu, denizde bir yarık açıldığını ve 3 saat içerisinde içinin dolduğunu, ardından denizin eski haline döndüğünü söyledi. Atakan Yüklü, Akdeniz'de oluşabilecek deprem sonrası tsunami etkisiyle Antalya'nın özellikle Kumluca, Finike, Kaş, Alanya ve Aksu kıyı kesimlerinin hasar göreceğini anlattı. Yüklü, koronavirüs nedeniyle kurulan Sağlık Bilim Kurulu gibi olası bir depreme karşı tedbirli olunup Deprem Bilim Kurulu kurulması gerektiğini söyledi.

AKDENİZ'DEKİ DEPREMLER, ANADOLU'DAKİ LEVHALARI SIKIŞTIRIYORÖzellikle Girit Adası bölgesinde meydana gelen artçı depremlerin aslında bir deprem fırtınası olduğunu anlatan Atakan Yüklü, "Tarihsel dönemde bu bölgede Helen Yayı dediğimiz Girit Adası'nın olduğu kısımdan Afrika Levhası, burada Anadolu ve Anadolu'nun altına doğru dalıyor. Levhalar sıkışıyor. Burada üretilen depremler ileride daha büyük depremlerin habercisi. Çünkü tarihsel sürece baktığımızda bugün bu bölgede 7'nin üzerinde büyük depremler olmuş ve hatta 3-5 metre yüksekliğinde tsunaminin oluştuğunu görüyoruz. Antik kentlerin hepsinde bunlar görülmüştür" dedi.DEPREM SONRASI OLUŞAN YARIK 3 SAAT İÇİNDE DOLDULeonardo da Vinci'nin 1489 yılında Rodos yakınlarında meydana gelen depremi gözlemlediğini anlatan Atakan Yüklü, "Bu bölgedeki depremin şiddetini Leonardo da Vinci'nin notlarında görebilirsiniz. Antalya yakınlarında, Adalya olarak bahsediyor. Antalya yakınlarında bir deprem olduğunu ve denizde ortaya çıkan yarığa 3 saat boyunca deniz suyunun dolduğunu, ardından denizin eski halini aldığını yazıyor. Bu deprem sonucunda şu an Kekova Batık Şehir'i sular altında görüyorsunuz. Kırsaldaki yığma yapılarımızdan kurtulmamız gerekiyor. Çünkü kırsaldaki yapılar olası bir deprem şiddetini kaldıracak güçte değildir. Bataklık zeminlerde sıvılaşmanın yüksek olduğu Kumluca, Finike, Alanya'daki ova kısımlarımızda sahil kesimdeki yapıların acilen iyileştirilmesi ve incelenmesi gerekiyor" diye konuştu.DEPREM BİLİM KURULU ÖNERİSİ

Atakan Yüklü, "Bu bölgede deprem olacak mı olmayacak mı tartışmasından ziyade Antalya'nın sahil kesiminde Kumluca, Finike, Kaş, Alanya ve Aksu'nun sahil kesimlerinde 1999 yılı öncesi birçok yapının acilen jeofizikçiler tarafından incelenmesi gerekiyor. Bunlar içinde büyükşehir belediyeler nezdinde 'Deprem Bilim Kurulu' oluşturulması gerekiyor. Deprem Bilim Kurulu'nda yer bilimciler, jeofizik, jeoloji mühendisleri, arkeolog ve tarihçiler de bulunmalıdır. Deprem öncesi ve sonrası neler yapılması gerektiği, bir zemin haritası çıkartılması gerekiyor. Bu sayede olabilecek depremleri en az hasarla atlatabileceğimizi düşünüyoruz. Deprem Bilim Kurulu sayesinde ileride oluşacak depremler için tedbirimizi alacağımızı düşünüyorum" dedi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Vatandaşların sosyal mesafeye dikkat etmeden oturduğu fotoğraflar Erdoğan'ı sinirlendirdi Haber
Vatandaşların sosyal mesafeye dikkat etmeden oturduğu fotoğraflar Erdoğan'ı sinirlendirdi
Genç çiftin büyük umutlarla aldıkları otomobil, kendilerine mezar oldu Haber
Genç çiftin büyük umutlarla aldıkları otomobil, kendilerine mezar oldu
Sakarya'da koronavirüs vaka sayısında yaşanan artışa dikkat çeken Vali Nayir uyardı: Radikal kararlar alınabilir Haber
Sakarya'da koronavirüs vaka sayısında yaşanan artışa dikkat çeken Vali Nayir uyardı: Radikal kararlar alınabilir
Mobilya ustası, karyolasını tamir etmek için gittiği evde genç kıza cinsel saldırıda bulundu Haber
Mobilya ustası, karyolasını tamir etmek için gittiği evde genç kıza cinsel saldırıda bulundu
Sosyal medyayı ikiye bölen kare! Bazı süpermarketlerin peynir paketlerine alarm taktığı öne sürüldü Haber
Sosyal medyayı ikiye bölen kare! Bazı süpermarketlerin peynir paketlerine alarm taktığı öne sürüldü
Koronavirüsten kurtulan Çin'i şimdi de sağanak vurdu; 320 bin kişi etkilendi Haber
Koronavirüsten kurtulan Çin'i şimdi de sağanak vurdu; 320 bin kişi etkilendi
Oyuncu çift Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu nişanlandı
Oyuncu çift Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu nişanlandı
Ali Babacan'ın yardımcısına açıkça soruldu: HDP ile ittifak yapar mısınız?
Ali Babacan'ın yardımcısına açıkça soruldu: HDP ile ittifak yapar mısınız?
Nusret'le birlikte başarıdan başarıya koşan kardeşi Özgür Gökçe, suskunluğunu bozdu
Nusret'le birlikte başarıdan başarıya koşan kardeşi Özgür Gökçe, suskunluğunu bozdu
Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp güpegündüz yaya kaldırımında cinsel ilişkiye girdiler!
Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp güpegündüz yaya kaldırımında cinsel ilişkiye girdiler!
Vaka sayılarının arttığı Diyarbakır'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
Vaka sayılarının arttığı Diyarbakır'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
Eski kocasının evinde yeni kocasına yakalanan kadın öldürüldü; katil ise bilinmiyor
Eski kocasının evinde yeni kocasına yakalanan kadın öldürüldü; katil ise bilinmiyor
Suudi Arabistan bu sene hac ziyaretini 'sembolik' seviyede tutacak
Suudi Arabistan bu sene hac ziyaretini 'sembolik' seviyede tutacak
Şeyma'nın aldığı nafakayı paylaşan banka çalışanı sebebini açıkladı
Şeyma'nın aldığı nafakayı paylaşan banka çalışanı sebebini açıkladı
Son dakika: Boşandığı eşini ayağından vurup 5 çocukla rehin alan eski eşi, polis ekipleri ikna etti
Son dakika: Boşandığı eşini ayağından vurup 5 çocukla rehin alan eski eşi, polis ekipleri ikna etti
Milli Piyango'nun yeni oyunu Banko Piyango'nun ilk çekilişi bu akşam yapılacak
Milli Piyango'nun yeni oyunu Banko Piyango'nun ilk çekilişi bu akşam yapılacak
Son dakika: THY, sağlık çalışanlarına yüzde 40 indirim yapacak
Son dakika: THY, sağlık çalışanlarına yüzde 40 indirim yapacak
NBA Başkanı Adam Silver, Michael Jordan'ın ısrarıyla play-off sistemini değiştireceklerini söyledi
NBA Başkanı Adam Silver, Michael Jordan'ın ısrarıyla play-off sistemini değiştireceklerini söyledi
Fenerbahçe'nin efsaneleri Aykut Kocaman ve Rıdvan Dilmen, Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti
Fenerbahçe'nin efsaneleri Aykut Kocaman ve Rıdvan Dilmen, Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti
Son Dakika: Türkiye'de 8 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 989 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 8 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 989 yeni vaka tespit...
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, rehavete kapılanları uyardı: Dünyada ikinci bir artış yaşanıyor
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, rehavete kapılanları uyardı: Dünyada ikinci bir artış yaşanıyor
Fransız teknik adam Blanc, Fenerbahçe'nin teklifini reddetti
Fransız teknik adam Blanc, Fenerbahçe'nin teklifini reddetti
Maskesiz sokağa çıktığı için ceza kesilen vatandaş, 'Canımızı mı alacaksınız' diyerek tepki gösterdi
Maskesiz sokağa çıktığı için ceza kesilen vatandaş, "Canımızı mı alacaksınız" diyerek tepki gösterdi
Altının kilogramı 371 bin 500 liraya yükseldi
Altının kilogramı 371 bin 500 liraya yükseldi
Sadece Amanoslar'da yaşayan 'Böceklerin kralı' Çanakkale'de görüldü
Sadece Amanoslar'da yaşayan "Böceklerin kralı" Çanakkale'de görüldü
Eşini başından vuran koca, intihara kalkıştı
Eşini başından vuran koca, intihara kalkıştı
Damien Comolli, Fenerbahçe'den Zanka, Frey ve Zajc'ı transfer etmek istiyor
Damien Comolli, Fenerbahçe'den Zanka, Frey ve Zajc'ı transfer etmek istiyor
Volkan Demirel, Kadıköy'de ilk kez bir maçta takımı yönetti
Volkan Demirel, Kadıköy'de ilk kez bir maçta takımı yönetti
Altın fiyatlarının yükselmesi nedeniyle yatırımcının gümüşe olan ilgisi arttı
Altın fiyatlarının yükselmesi nedeniyle yatırımcının gümüşe olan ilgisi arttı
Tüm dünya koronayla uğraşırken Kim'in derdi başka! Düşman kardeşe savaş açtı
Tüm dünya koronayla uğraşırken Kim'in derdi başka! Düşman kardeşe savaş açtı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Çetin Oktay Ahmet Tekdal Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Fahrettin Altun
Magazin Hadise Beyazıt Öztürk Seren Serengil İbrahim Tatlıses
Spor Okan Buruk Fatih Terim Bülent Uygun Nihat Özdemir Hikmet Karaman
Daha Fazla Ateş Çocuk Haziran Galatasaray
Şu an buradasınız: Helen Yayı'nda 7 büyüklüğünde deprem bekleniyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.6.2020 08:43:29. #1.14#
title