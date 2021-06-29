Heimlich Manevrası nedir? Heimlich Manevrası nasıl uygulanır?

Hava yolu tıkanıklığı sırasında uygulanan ilk yardım yöntemi olan heimlich manevrası son günlerde sıkça aratılıyor. Hava yolu tıkanması, tam veya kısmi tıkanma olarak ikiye ayrılır. Tam tıkanmalarda kullanılan yöntem olan heimlich manevrası bu durumda hayati öneme sahiptir. Peki, Heimlich Manevrası nedir? Heimlich Manevrası nasıl uygulanır?

Heimlich manevrası yani hava yolunun tam tıkanması sonucunda uygulanan ilk yardım yöntemi, son günlerde sıkça araştırılan konular arasında. Günlük hayatımızda herkesin başına gelebilecek olan hava yolunun tam tıkanması sonucunda uygulanan heimlich manevrası hayati öneme sahip. Peki, Heimlich Manevrası nedir? Heimlich Manevrası nasıl uygulanır? Detaylar haberimizde!

HEİMLİCH MANEVRASI NEDİR?

Heimlich Manevrası, hava yolunun, solunumu gerçekleştirmek için gerekli havanın geçişine engel olacak şekilde tam tıkanması sonucu uygulanan ilk yardım yöntemidir. Tıkanma tam tıkanma ya da kısmi tıkanma şeklinde olabilir.

Hava yolu tıkanıklığı belirtileri nelerdir?

Kısmi tıkanma belirtileri

Öksürür,

Nefes alabilir,

Konuşabilir.

Bu durumda hastaya dokunulmaz, öksürmeye teşvik edilir.

Tam tıkanma belirtileri

Nefes alamaz,

Acı çeker, ellerini boynuna götürür,

Konuşamaz,

Rengi morarmıştır.

HEİMLİCH MANEVRASI NASIL UYGULANIR?

Bir diğer deyişle karına bası uygulaması olan heimlich manevrası için öncelikle bilinci yerinde ve tam tıkanıklık varsa;

• Hasta ayakta ya da oturur pozisyonda olabilir,

• Hastanın yanında veya arkasında durulur,

• Bir elle göğsü desteklenerek öne eğilmesi sağlanır,

• Diğer elin topuğu ile hızla 5 kez sırtına ( kürek kemikleri arasına) süpürür tarzda vurulur,

• Tıkanıklığın açılıp açılmadığına bakılır, açıldıysa işlem durdurulur,

• Tıkanıklık açılmadıysa heimlich manevrası yapılır;

• Hastanın arkasına geçip sarılarak gövdesi kavranır,

• Bir elin başparmağı midenin üst kısmına, göğüs kemiği altına gelecek şekilde yumruk yaparak konur. Diğer el ile yumruk yapılan el kavranır,

• Kuvvetle arkaya ve yukarı doğru bastırılır,

• Bu hareket 5 kez yabancı cisim çıkıncaya kadar tekrarlanır,

• Tıkanıklık açılmadıysa tekrar sırtına vurulur,

• Bu işlemler 5'er kez olacak şekilde dönüşümlü olarak tekrarlanır,

• Hastanın bilinci kapanırsa, sert zemin üzerine yatırılır,

• Şah damarından nabız ve solunum değerlendirilir,

• Tıbbi yardım istenir (112),

• Temel yaşam desteği uygulanır.

Bilincini kaybetmiş(=bilinci kapalı) kişilerde Heimlich Manevrası