HDP'ye alternatif parti mi geliyor? Ayhan Bilgen'den yeni parti iddialarına canlı yayında yanıt: İhtiyaç olursa kurulur

HDP eski milletvekili Ayhan Bilgen, katıldığı canlı yayında yeni parti iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bilgen, "Şu anda arkadaşlarımla çalışma içerisindeyiz. Hareketimizin partiye dönüşüp dönüşmeyeceğine toplumsal ihtiyaçlar karar verecektir. Partileri kuran siyasetçiler değil, halktır. Eğer böyle bir ihtiyaç olursa herhangi bir yerinde destek veririm" dedi.

HDP Eski Parti Sözcüsü ve Kars Eski Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, Habertürk ekranlarında Fatih Altaylı tarafından sunulan Teke Tek programına konuk oldu. Bilgen, programda siyaset gündemi başta olmak üzere, kendisinin kuracağı iddia edilen yeni parti hakkında açıklamalarda bulundu.

"HDP'NİN KAPATMA DAVASI, TARTIŞMAYA ENGEL OLUYOR"

HDP'nin kapatma davasının, parti içi tartışmaya engel oluşturduğunu belirten Bilgen, "Hakkımda açılmış çok sayıda dava var. 6-8 Ekim olayları dolayısıyla 7 ay tutuklu kaldım. Diyarbakır'da da devam eden dosyam var. Anayasa Mahkemesi'ndeki davada ben de siyasi yasak talep edilenler arasındayım. Şu anki sürecin, parti içi tartışmaları zorlaştırdığı kanaatindeyim. Çünkü, bu bir savunma refleksidir. Partiler de canlı organizmalardır. Bu süreci, sağlık bir tartışma yapma açısından son derece zor görüyorum. Buna rağmen, ihtiyaç olduğu kanaatindeyim. Bu zorluğun kendisi bir fırsata dönüştürülmelidir" dedi.

"ŞU ANDA ÇALIŞMA AŞAMASINDAYIZ"

Arkadaşlarıyla birlikte toplumun ihtiyaçlarına yönelik ön çalışma yürüttüklerini belirten Bilgen, "Şu anda bir arama çalışması içindeyiz, bir tartışma yürütüyoruz. Önce bir platforma, inisiyatife dönüştüreceğiz. Sonra partiye evirilip evirilmeyeceği konusunda tartışacağız. Çünkü bize diyorlar ki, bu yapı Türkiye'nin faydalanması gereken bir yapı olmalıdır, siyasi partiye indirgenmemelidir. O yüzden iktidar da muhalefet de faydalansın gibi bir görüş öne çıkabilir. Bunu önümüzdeki süreçte göreceğiz. Siyasette kimin yapacağına değil, nasıl yapılması gerektiğine odaklanmalıyız" diye konuştu.

"ETE KEMİĞE BÜRÜNDÜĞÜNDE BAKACAĞIZ"

Platformlarının ayaklarının yere basmasının ardından partileşme durumunu konuşacaklarını aktaran Ayhan Bilgen, "Bu çalışma ete kemiğe büründüğünde, partileşecek gücü bulur, bugünden beyanda bulunmam arkadaşlarım adına yanlış olur. Partilerin kurulmasına karar veren, siyasetçiler değil halktır. Türkiye'de çevre baskısıyla parti kuruluyor, ben böyle bir harita çizmekten yana değilim. Toplum ihtiyaç duyarsa her şart altında, tüm karalama kampanyalarına inat o siyaset kendisini kurar. Hele hele kurucu siyasetten bahsediyorsanız, kendi zeminini bulur" ifadelerini kullandı.

"ESKİ TARZ SİYASET BUGÜNE YETMİYOR"

HDP eski Milletvekili Ayhan Bilgen'in canlı yayında yaptığı açıklamaların devamı şu şekilde:

Tırnak içerisinde küçük hesaplarla fırsatçılıkla bahsetmiyorum. Türkiye demokrasisi için bir fırsata çevirmemiz gerekiyor. Siyasetin yenilenmesi, yeni bir dil için fırsat olmalıdır. Bu baştaki tarif üzerinden söylüyorum, ben Türkiye'de Osmanlı'dan devir aldığımız tariflerin, gelecekte gençlerin yöneteceği siyaseti tarif etmeye yetmediği kanaatindeyim. Türkçülük, Batıcılık ya da Osmanlıcılık tarifleri etrafından bugün halan siyasetin aynı seyrediyor olmasından, bugüne bakışı zorlaştırdığını düşünüyorum.

"PARTİNİN NE İÇİN KURULDUĞU ÖNEMLİ"

Yeni kuşaklar, mevcut sağ, sol veya muhafazakar siyasal sistemlere rağbet göstermiyor, ihtiyaçlarını karşılamıyor. Bir insan hem emekten yana hem vatansever olamaz mı? Dindarlık ve özgürlük bir arada olamaz mı? Bunlar yeniden harmanlanacak şeyler. Türkiye'de yeni parti kuranlar, yeni bir yaklaşım inşa ediyorlar mı? Yoksa uzun süren gelenek içerisinde kendilerine küçük dükkan açmak için mi parti kuruyorlar? Buna bakıyorum.

"SİYASETE PROGRAM ODAKLI BAKILMALI"

Kürt siyaseti kategorisi, boşluk okumada eksik kalır. Kendini ifade edemeyen bir seçmen var ama bu kimliklerle ilgili bir değerlendirme. Ben Türkiye siyasetinde program eksenli bir duruşun ortaya konulması gerektiğini düşünüyorum. Alevi Kürt ile Süni Kürdün sorunlarını ayırmanın yanlış olduğunu düşünüyorum.

"BEN SÜRECE KATKI SUNMAK İSTERİM"

Ben Türkiye siyasetinin lider merkezli inşa edilmesinin sorunlu olduğu kanaatindeyim. Liderliğe dayalı anlayışın gençleri geriye ittiğini düşünüyorum, aynı şekilde STK'ların siyasete katılmasının da önünde engel oluşturur. Türkiye'de beklenecek bir yapı yok. Benim siyasal yasağım varsa, böyle bir harekete ihtiyaç yoktur diyemem. Bu tavrın kişiseldir, ben öyle bir şey diyemem. Önemli olan çalışma arkadaşlarıdır. Siyasete bu zaman kadar girmemiş, kirli görmüş çevrelerin siyasete katılmasını sağlayabilirsek, ben o süreçte katkı sunmak isterim.

"TOPLUMSAL İHTİYAÇ VARSA, ZEMİN OLUŞUR"

Bu çalışma ete kemiğe büründüğünde, partileşecek gücü bulur, bugünden beyanda bulunmam arkadaşlarım adına yanlış olur. Partilerin kurulmasına karar veren, siyasetçiler değil halktır. Türkiye'de çevre baskısıyla parti kuruluyor, ben böyle bir harita çizmekten yana değilim. Toplum ihtiyaç duyarsa her şart altında, tüm karalama kampanyalarına inat o siyaset kendisini kurar. Hele hele kurucu siyasetten bahsediyorsanız, kendi zeminini bulur.