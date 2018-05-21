HDP'nin Milletvekili Aday Listesi Belli Oldu!
24 Haziran seçimleri için milletvekili aday listesini YSK'ya teslim etmeye hazırlanan HDP'de liste netleşti. İşte HDP'nin aday listesi...
24 Haziran seçimleri için milletvekili aday listesini YSK'ya teslim etmeye hazırlanan HDP'de isim listesi netleşmeye başladı. Listede Ahmet Şık'ın İstanbul, Barış Atay'ın Hatay, Veli Saçılık'ın da Ankara'dan aday gösterilmesi dikkat çekti.
HDP'DE ÖNE ÇIKAN İSİMLER NETLEŞTİ
Milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim etmeye hazırlanan HDP'de öne çıkan isimler netleşti.
FİLİZ KERESTECİOĞLU ANKARA'DAN ADAY
Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu ise İstanbul olan seçim bölgesi değiştirilerek Ankara'dan aday gösterildi.
SIRRI SÜREYYA ÖNDER ADAY GÖSTERİLMEDİ
Öte yandan Sırrı Süreyya Önder'in aday gösterilmedi. Önder, "Türkiye'nin tüm emek ve demokrasi güçlerini aynı zamanda gençleri listemize dahil ettik, çok iddialı bir listemiz var. Bayrak değişimi adına bu sebeple aday değilim." açıklamasında bulundu.
LİSTE ŞEKİLLENDİ
YSK'ye sunulacak listede, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan İstanbul'dan, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli ise Van'dan milletvekili adayı gösterildi.
Öne çıkan isimler ve aday gösterildikleri şehirler şöyle:
HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen - Kars
Grup Başkanvekilli Meral Danış Beştaş - Siirt
Garo Paylan - Diyarbakır
Meclis Başkanvekili Mithat Sancar - Mardin
Turgut Öker ve Ali Kenanoğlu - İstanbul
Kemal Bülbül - Antalya
Avrupa Süryaniler Birliği (ESU) Türkiye Sorumlusu Sabro Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Tuma Çelik - Mardin
Feleknas Uca - Batman
Hüda Kaya - İstanbul
Demokratik İslam Kongresi (DİK) üyesi Prof. Dr. Nurettin Turgay - İzmir
Ahmet Şık - İstanbul 2'nci Bölge
Tayyip Temel - Van
Asrın Hukuk Bürosu avukatlarından Ebru Günay - Mardin, Cengiz Çiçek - Van
Terör örgütü PKK elebaşısı Abdullah Öcalan'ın kardeşi Mehmet Öcalan'ın oğlu ve HDP Mardin eski İl Eş Başkanı Ömer Öcalan - Urfa
TİP kurucu üyelerinden Barış Atay - Hatay
Rıdvan Turan - Mersin
Devrimci Parti Genel Başkanı Musa Piroğlu, Sosyalist Meclisler Federasyonu'ndan Dilşad Canbaz,Erkan Baş, Halkevleri Genel Başkanlığı'nı önceki dönem yürüten Oya Ersoy - İstanbul
ESP Eş Genel Başkan Yardımcısı Murat Çepni - İzmir
Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları - Adana
İmam Taşçıer - Diyarbakır
DTK Eş Başkanı Bedran Öztürk - Ağrı
Tutuklu DTK Eş Başkanı Leyla Güven - Hakkari
Özgürlük ve Sosyalizm Partisi (ÖSP) Genel Başkan Yardımcısı Nusrettin Maçin - Urfa
Kadın Meclisi Sözcüsü Dilan Dirayet Taşdemir - Ağrı
Serpil Kemalbay - İzmir
Veli Saçılık - Ankara
Remziye Tosun - Diyarbakır
Ferhat Tunç - Aydın
Ömer Faruk Gergerlioğlu Kocaeli, ekonomist Erol Katırcıoğlu - İstanbul
DİYARBAKIR
Diyarbakır Tabip Odası eski başkanı olan Selçuk Mızraklı birinci sıradan aday gösterildi. DTK Başkanlık Divanı üyeleri Saliha Aydeniz ve Musa Farısoğlulları, Garo Paylan, Hişyar Özsoy, İmam Taşçıer,Remziye Tosun, Semra Güzel, Dersim Dağ, Abdurrahman Durmuş, Mehmet Temizyüz, Ferda Fahrioğlu aday gösterildi.
ONUR HAMZAOĞLU ADAY DEĞİL
HDK Eş Sözcüsü Onur Hamzaoğlu'nun aday olmayacağını bildirdiği öğrenildi. HDK'nin diğer Eş Sözcüsü Gülistan Koçyiğit Muş'tan aday gösterilecek.