HDP, Diyarbakır Dahil 20 İlde Adayını Açıkladı

HDP, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adaylarını belirledi. Eşbaşkan adayları olarak Diyarbakır Milletvekili Selçuk Mızraklı ile eski Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Diyarbakır Şube Başkanı Hülya Alökmen Uyanık oldu.

HDP Sözcüsü Saruhan Oluç, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısıyla, aralarında büyükşehirlerin de olduğu 20 il ve ilçelerinde adayları açıkladı.

Açıklanan adaylar şöyle:

DİYARBAKIR

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi: Hülya Alökmen Uyanık/ Adnan Selçuk Mızraklı

Kayapınar: Kezban Yılmaz/ Necati Pirinççioğlu

Hazro: Gülistan Ekti/ Ahmet Çevik

Kulp: Fatma Ay/ Mehmet Emin Ay

Kocaköy: Rojda Nazlıer/ Kasım Pervane

Çermik: Makbule Çakın/ Muharrem Şahin

Çınar: Necla Tamriş/ Ozan Kardaş

Dicle: Yasemin Üçer/ Felat Aygören

Ergani: Meryem Yıldız/ Ahmet Kaya

Hani: Cemal Satı

Sur: Filiz Buluttekin -Cemal Özdemir

Bağlar: Zübeyda Zümrüt – Zeyat Ceylan

Yenişehir: Belgin Diken -İbrahim Çiçek

Lice: Salime Zingil – Tarık Mercan

Silvan: Naşide Toprak- Abbas Hilmi Azizoğlu

Bismil: Gülşen Özer – Orhan Ayaz

Eğil: Gülistan Ensarioğlu – Mustafa Akkul

VAN

Van Merkez: Bedia Özgökçe Ertan – Mustafa Avcı

Tuşba: Ayşe Minaz/ Yılmaz Berki

Muradiye: Leyla Balkan/ Yılmaz Şalan

Erciş: Yıldız Çetin/ Mahmut Pala

Saray: Caziye Duman/ Şahabettin Bilmez

Bahçesaray: Gülistan Önver/ Garip Aykut

İpekyolu: Azim Yacan- Şehzade Kurt

Edremit: Gülcan Kaçmaz Sağyiğit – Seyfettin İtha

Özalp: Dilan Öğrenci – Yakup Almaç

Çaldıran: Leyla Adsak – Faruk Demir

Başkale: Şengül Polat – Erkan Acar

Gürpınar: Rojbin Akdağ – Kemal Güler

Gevaş: Melek Arapoğlu- Veysi Şeker

MARDİN

Mardin Büyükşehir Belediyesi: Ahmet Türk – Figen Altındağ

Nusaybin: Semire Nergiz -Ferhat Kut

Kızıltepe: Nülifer Elik Yılmaz- Salih Kuday

Derik: Mülkiye Esmez -Mehmet Şerif Kıran

Artuklu: Nurettin Turgay/

Dargeçit: Mevlüde Çelebi/ Ahmet İnci

Mazıdağı: Nalan Özaydın/ İbrahim Çoko

Midyat: Rezan Tasman/ Osman Demirci

KARS

Kars Merkez: Ayhan Bilgen –Şevin Alaca

Digor: Guljin Kaya/ Mustafa Özyağcı

Kağızman: Çiğdem Özlü/ Memet Alkan

Pazarcık: Münevver Subaşı/ Ebubekir Erkmen

Sarıkamış: Zeynep Çelik/ Yaşar Aras

MUŞ

Muş Merkez: Sibel Genç – Sırrı Sakık

Bulanık: Eylem Suruca – Adnan Topçu

Malazgirt: Gülay Çelik – Erdal Çakar

Varto: Ülkü Baytaş– Gıyasettin Aydemir

BATMAN

Batman Merkez: Songül Korkmaz – Sabri Özdemir

Bekirhan: Gülistan Sönük/Fırat Karabulut

Kozluk: Nazime Avcı/ Ayhan Eren

Beşiri: Felek Özbek/ Mustafa Öztürk

İkiköprü: Hatice Taş/ Osman Karabulut

Gercüş: Zeynep Aslan/ Abdulkerim Kaya

BİTLİS

Bitlis Merkez: Zekiye İlbasan – Faruk İşler

Tatvan: Serap Çakmak – Habip Yeşiltepe

Hizan: Dilek Aslan/ Erkan Çetin

Mutki: Belgin Korkmaz/ İrfan Hülagü

Ahlat: Leyla Aslanargın

HAKKARİ

Hakkari Merkez : Seher Kadiroğlu Ataş/ Cihan Kahraman

Esendere: Semra Aktan/ Mustafa Işık

Yüksekova: Remziye Yaşar – İrfan Sarı

Çukurça: Hevidar Ertunç- Ebubekir Kanat

Şemdinli: Felem Aker – Sami Beşer

Büyükçiftlik: Gülcan Ceylan – Emin Bulgan

AĞRI

Doğubayazıt: Yıldız Acar – Cesim Çakçı

Diyadin: Hazal Aras – İhsan Yenigün

Patnos: Müşerref Geçer/ Emrah Kılıç

Tutak: Selma Şahin/ Baran Öztürk

Taşlıçay: Betül Yaşar/ Mehmet Umut Doğruer

Eleşkirt: Derya Oğul/ Rıfat Yerlikaya

MALATYA

Arvguvan: Seda Gültüten- İlhan Yıldız

ARDAHAN

Göle: Nizamettin Öztürk

ŞIRNAK

Şırnak Merkez: Nurcan Altürk/ Hişyar Uysal

Beytüşşebap: Sabiha Akdağ/ Cahit Özkan

Güçlükonak: Zilan Ecevit/ M. Emin kılıç

Kumçatı (Dergule): Zozan Aksu/ Dursun Çakır

Sırtköyü: Asiye Arslan/ Mehmet Ballicak

Balveren: Zahide Erk/ Musa Sidar

Cizre: Mehmet Ziriğ – Berivan Kutlu

Silopi: Adalet Fidan – Sülayman Şavluk

İdil: Songül Erdem – Niyazi Çevrim

Fındık Beldesi: Ahmet İmre – Sevim İmre

Uludere: Selahattin Ürün – Feride Yaman

BİNGÖL

Genç: Şefika Doğan/ Sadullah Ürkün

Solhan: Ayşe kaya/ M. Sıdık Çeliker

Karlova: Evin Özen -Özkan Bingöl

IĞDIR

Iğdır Merkez: Eylem Çelik/ Yaşar Akkuş

Tuzluca: Ayşe Aras/ Kemal Savaş

Halfeli (Belde): Hasan Sefa

ERZURUM

Erzurum Büyükşehir: Barış Kemaloğlu

Tekman: Müzahit Karakuş/ Yanes Çelik

Hınıs: Nurcan Felekoğlu/ Bedir Fırat

Karayazı: Melike Göksu/ Burhanettin Şahin

Karaçoban: Remziye Sönmez/ Halit Oğun

ŞANLIURFA

Viranşehir: Servet Kılıç/ Hıdır Oktay

Halfeti: Emel Çiftyürek/ Abdurrahman Çiftçi

Siverek: Emine Çetiner/ Turan Tüysüz

Birecik: Fatma Korkmaz/ Hakan Arıcı

ADIYAMAN

Kömür: Zilan Erbay/ Erkan Karataş

Pınarbaşı: Meral Çalışkan/ Hüseyin Uzun

SİİRT

Gökçebağ (Belde): Serhat Çiçek

Beğendik (Belde): Dijvar Ulaş

Kurtalan: Esmer Baran/ Baran Akgül

Kayabağlar (Belde): Netice Petek/ Abdulkerim Polat

Baykan: Özden Yılmaz – Hekim Duva

Ziyaret: Hevin Kınay/ Hüsnü Sevimli

ELAZIĞ

Karakoçan: Serap Doğan Mutlu/ Mahmut Ercan

Sarıcan: Mihriban Tağtekin/ Bekir Polat

ERZİNCAN

Çağlayan: Özlem Demir – Veli Pınar Çağlayan