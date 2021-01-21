HDP'li milletvekili evlat nöbetindeki ailelere zafer işareti yapınca ortalık karıştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

HDP'li milletvekili evlat nöbetindeki ailelere zafer işareti yapınca ortalık karıştı

21.01.2021 11:24 | Son Güncelleme: 21.01.2021 11:57
HDP'li milletvekili evlat nöbetindeki ailelere zafer işareti yapınca ortalık karıştı

Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen ailelere, HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu'nun zafer işareti yapması gerginliğe neden oldu.

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 192 ailenin, HDP il binası önündeki eylemi 507'nci günde de sürdü.

HDP'Lİ VEKİLİN ZAFER İŞARETİ ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Bugün HDP Diyarbakır İl Başkanlığı'nda düzenlenen programa katılan HDP'li Diyarbakır milletvekilleri Semra Güzel, Garo Paylan, Batman Milletvekili Necdet İpekyüz ve İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu, parti binasında çıkarken, evlat nöbetindeki aileler seslerini duyurmak istedi. Ailelerin "Evladımız nerede?" sorusuna yanıt vermeyen HDP'li milletvekillerinden Erol Katırcıoğlu'nun, zafer işareti yapmasıyla gergin anlar yaşandı.

OĞLU KAÇIRILAN BABA FENALAŞTI

Polis ekiplerinin yoğun güvenlik önlemleri aldığı gerginlik sırasında, HDP'li milletvekilleri makam açarlarına binerek bölgeden ayrılırken, durama tepki gösteren 16 yaşındayken kaçırılan oğlu Yusuf için evlat nöbetini sürdüren Celil Bagdaş fenalaştı. Begdaş'a sağlık görevlilerince müdahale edildi.

İşte o anlardan kareler;

HDP'li milletvekili evlat nöbetindeki ailelere zafer işareti yapınca ortalık karıştı
HDP'li milletvekili evlat nöbetindeki ailelere zafer işareti yapınca ortalık karıştı
HDP'li milletvekili evlat nöbetindeki ailelere zafer işareti yapınca ortalık karıştı
HDP'li milletvekili evlat nöbetindeki ailelere zafer işareti yapınca ortalık karıştı
HDP'li milletvekili evlat nöbetindeki ailelere zafer işareti yapınca ortalık karıştı
HDP'li milletvekili evlat nöbetindeki ailelere zafer işareti yapınca ortalık karıştı
HDP'li milletvekili evlat nöbetindeki ailelere zafer işareti yapınca ortalık karıştı
HDP'li milletvekili evlat nöbetindeki ailelere zafer işareti yapınca ortalık karıştı
HDP'li milletvekili evlat nöbetindeki ailelere zafer işareti yapınca ortalık karıştı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak EMEK

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Selçuk Özdağ Fahrettin Koca Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Oğuzhan Koç Demet Şener Gülben Ergen Serdar Ortaç
Spor Ozan Tufan Ünal Karaman Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Fernando Muslera
Tüm Haberler Kar Rusya Joe Biden Beyaz Saray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: HDP'li milletvekili evlat nöbetindeki ailelere zafer işareti yapınca ortalık karıştı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.1.2021 11:57:27. #1.15#
title