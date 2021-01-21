HDP'li milletvekili evlat nöbetindeki ailelere zafer işareti yapınca ortalık karıştı

Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen ailelere, HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu'nun zafer işareti yapması gerginliğe neden oldu.