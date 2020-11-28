HDP'li Garo Paylan'la Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay arasında 'şikayet' tartışması: Belgeleri ortaya koyarız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Oktay, konuşması sırasında HDP Milletvekili Garo Paylan'ı Türkiye'yi dışarıya şikayet etmekle suçladı. Paylan bu iddia üzerine belge isterken, Oktay "Elimizde bu belgeler var, hepsini ortaya koyarız" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kurumların bütçe görüşmelerine katıldı ve milletvekillerinin sorularını cevapladı. Oktay, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin iş yapma süreçlerinin hızlandırdığını, sonuç almanın kolay olduğu bir dönemin kapılarını aralandığını belirterek, "Bürokrasi değil, hizmet üreten bir devleti yapısı inşa etmenin anlayışıyla geliştirdiğimiz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ülkemizin en önemli kamu yönetimi reformu olup, toplumsal refahı artırma hedeflerimize büyük katkılar yapmaktadır. Parlamenter sistem döneminde kağıt üstünde kalmış küvetler ayrılığı onlarca yıllar tartışılmış, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde aslında gerçek anlamda hayata geçirilmiştir. Bu sistem kuvvetler ayrılığının belirginleştiği, İstikrarlı ve sonuç odaklı yürütme ihtiyacına cevap verecek nitelikte, milli iradeyi daha güçlü kılan Hükümet sistemidir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile vesayetler son bulmuş, sivilleşme sağlanmış, katılımcı demokrasi güçlenmiş" ifadelerini kullandı.

"ÖĞRENDİĞİNİZ DİLLERİ ÜLKEMİZ LEHİNE KULLANMANIZ NASİP OLUR İNŞALLAH"

Oktay, HDP Diyarbakır milletvekili Garo Paylan'a yönelik olarak, "Sayın Paylan bir şeyi ifade etti. Öğrendiği dilleri de öğrenmiş olduk. Bu öğrendiğiniz, bildiğiniz dillerinizi ekmeğini yediğiniz, suyunu içtiğiniz, havasını soluduğunuz, toprağından beslendiğiniz güzel ülkeyi dışarıda şikayet etmek için değil, ülkemiz lehine kullanmanız inşallah bir gün nasip olur" şeklinde konuştu.

"SADECE GERÇEKLERİ HATIRLATIYORUM"

Bunun üzerine HDP milletvekilleri Oktay'a tepki gösterdi. Oktay, HDP milletvekillerine, "Ben kimseye hakaret etmiyorum, sadece gerçekleri hatırlatıyorum. Nereden nereye geldiğimizi hatırlatıyorum. Bundan mutlu olun" dedi.

PAYLAN BELGE İSTEDİ, OKTAY "MEMNUNİYETLE ORTAYA KOYARIZ" DEDİ

HDP Diyarbakır milletvekili Paylan, Oktay'dan belge göstermesini isterken, Oktay "Elimizde o belgeler var, hepsini koyarız. Nerede Türkiye'yi, nasıl şikayet ettiniz elimizde var, memnuniyetle ortaya koyarız" şeklinde konuştu.

Tartışmanın uzaması üzerine Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz oturuma ara verdi. Tartışma ara verildiğinde de devam etti.