HDP'li başkanları tutuklanan Hakkari ve Yüksekova belediyelerine görevlendirme

18.10.2019 10:00

HAKKARİ Belediye Başkanı HDP'li Cihan Karaman, Yüksekova Belediye Başkanı HDP'li Remziye Yaşar ve Belediye Meclis üyesi İrfan Sarı'nın dün çıkarıldıkları mahkemece 'silahlı terör örgütü üyeliği' ve 'örgüt propagandası' suçlarından tutukanmasının ardından, bu sabah her iki belediye binası önünde polis geniş güvenlik önlemi aldı. Yüksekova Belediye Başkanvekili olarak atanan Kaymakam Osman Doğramacı görevine başladı.

Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'terör' soruşturması kapsamında verilen yakalama kararı doğrultusunda polis, 15 Ekim'de Hakkari Belediye Başkanı HDP'li Cihan Karaman'ın Bulak Mahallesi'ndeki evinde, aynı saatlerde Yüksekova Belediye Başkanı HDP'li Remziye Yaşar Ankara'da, Belediye Meclis üyesi İrfan Sarı, Esenyurt Mahallesi'ndeki evinde, gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorguları tamamlanan Karaman, Yaşar ve Sarı dün Hakkari adliyesine sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen Hakkari Belediye Başkanı Karaman, Yüksekova Belediye Başkanı Yaşar ve Yüksekova Belediye Meclis üyesi Sarı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Kaynak: DHA

HDP'li iki belediye başkanının tutuklanmasının ardından bugün sabah saatlerinde Hakkari ve Yüksekova Belediye binalarının önünde polis geniş güvenlik önlemi aldı. Mesai saatinin başlamasıyla da personel binaya alınırken,Yüksekova Belediye Başkanlığına Kaymakam Osman Doğramacı Başkanvekili olarak atandı.HDP'li Yaşar'ın, yerine atanan Kaymakam Doğramacı, saat 08.30 sıralarında belediye binasına gelerek, görevine başladı. Kaymakam Doğramacı, makam odasına geçtikten sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını makam odasına astı.Ardından gazetecilere açıklama yapan Doğramacı, İçişleri Bakanlığının talimatı ve valiliğin görevlendirmesi ile Yüksekova Belediye Başkan vekilliğine atandığını belirterek şöyle konuştu: "İnşallah bütün Yüksekova'ya hayırlı uğurlu olur. Süreci anlatmaya gerek yok. Bundan sonrası konuşmak lazım. Yüksekova'da herkesin şehirle ilgili beklentileri var. İnşallah bütün Yüksekovalı'larla beraber yepyeni bir şehir inşa etmek hepimize nasip olur. Burası büyük bir ilçe ve potansiyeli de çok yüksek. Yüksekova'da önceliğimiz şehir ve şehrin sorunlarını çözmek. Herkes şunu bilsin ki; biz kişilerle uğraşmaya, kişiler üzerinde takılı kalıpta şehri unutmaya gelmedik. Şehir önceliğimiz bütün çalışanlarımızla işlerini yapan, herkes bilsin ki; hakları bizim haklarımızdır. Yüksekova Beldiyesinde çalışan arkadaşlarımız şüphe etmesinler. Belediye'de ilerleryen zamanlarda hep beraber görülecektir ki; şehir için çalışan bu şehirlidir algısıyla hareket ediyoruz. Eğer Yüksekovalı isek Yüksekova'nın menfaati için çalışacağız. Küçük çıkarlarımızı bir tarafa bırakacağız. Geleceğin büyük Yüksekova'sına gerçekten elbirliğiyle taş koymaya çalışacağız. Emeği, bakışıyla, fikriyle hep beraber bütün vatandaşlarımızla beraber yeni bir Yüksekova inşa edeceğiz inşallah bu konuda bize güvensinler, bize dua etsinler. Yolumuz uzun. Zamanız kısa. Bu noktada sayın valimizin bizi buraya uygun görmeye, sayın bakanlığımızın bu husustaki bize verdiği görevle en iyi şeklide yapmak noktasında elimizden gelen gayretle göstereceğiz."Hakkari Belediyesi'ne kimin atanacağı ile ilgili açıklama yapılacağı belirtildi.