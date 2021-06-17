HDP il binasına silahlı baskın! 1 kişi yaşamını yitirdi, bölge abluka altında
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HDP il binasına silahlı baskın! 1 kişi yaşamını yitirdi, bölge abluka altında

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | 3. Sayfa

İzmir'de HDP İl Başkanlığı binası önünde silah sesleri duyuldu. Polis, geniş güvenlik önlemleri alırken bölgeye giriş çıkışlar da durduruldu. Saldırgan bir süre sonra polise teslim olurken, olayda binanın güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Bugün saat 11.00 sıralarında, Çankaya Semti'nde Halkların Demokratik Partisi (HDP) İl Başkanlığı'nın da bulunduğu 7 katlı binaya giren kimliği belirsiz 1 kişi, bir anda sokağa tabancayla ateş etti. Binanın camları kırıldı. Polis bölgeye giriş-çıkışları durdururken alana özel harekat polisleri sevk edildi.

HDP il binasına silahlı baskın! 1 kişi yaşamını yitirdi, bölge abluka altında

GÖZALTINA ALINDI

Korkan vatandaşlar, korunaklı yerlere kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, binanın bulunduğu sokağın çevresini güvenlik şeridiyle çevirdi. Yaya geçişine sokak kapatıldı. Zanlı bir süre sonra ekiplere teslim oldu. Şahsın kim olduğu ve neden ateş ettiğine dair henüz bilgi edinilemedi.

HDP il binasına silahlı baskın! 1 kişi yaşamını yitirdi, bölge abluka altında

BİR KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Öte yandan olayda bir kişi hayatını kaybetti. Şahsın, binanın güvenlik görevlisi olduğu öğrenildi.

HDP il binasına silahlı baskın! 1 kişi yaşamını yitirdi, bölge abluka altında

HDP'DEN İLK AÇIKLAMA

HDP tarafından yapılan açıklamada ise "İzmir'deki provokasyon ve alçakça saldırıya karşı HDP'liler Konak'ta bulunan il binamızda toplanıyor. Her saldırı korkak saldırganları küçültürken, partimize sahiplenmeyi arttıracaktır." ifadeleri kullanıldı.

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Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü
Haber Yorumları (2)
DADAŞ KARA: Kendikeri yaptırmistir bunlar cunku kayda deyer deyiller teror yandaşı bunlar sehitlerimiz var ayrica bunların kedi iç hesaplaridir
Cevap Yaz 15 3 Yayından Kaldır
HAKAN ARSLAN: Kendi kendilerine saldırtmışlardır.
Cevap Yaz 36 32 Yayından Kaldır
500
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