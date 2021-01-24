HDP binasındaki Öcalan posterleri ifşa olunca Soylu AİHM kararını hatırlattı: Batı istismara müsaade etmiyor, ancak bizden istiyor

Dün, Esenyurt HDP ilçe binasında Abdullah Öcalan'a ait posterlerin olduğu ifşa edilirken, Bakan Soylu konuyla ilgili olarak açıklamada bulundu. Soylu, "Demokrasinin istismarı her daim mümkündür... AİHM kararları, Venedik kriterleri vs... Batı istismara müsaade etmiyor, ancak bizden istiyor" ifadelerine yer verdi.

Esenyurt Belediyesi ekiplerinin HDP İlçe Binası'nda yaptıkları dezenfekte çalışmasında çekilen görüntülerde duvarlarda terör örgütü ele başı Abdullah Öcalan'ın fotoğraflarının asılı olduğunun anlaşılmasının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri HDP Esenyurt İlçe Başkanlığı'na operasyon düzenledi.

EKİPLER BİNADA ARAMA YAPTI

Operasyona, Güvenlik Şube Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat Polisi de destek verdi. Saat 00.00 sıralarında ilçe binasına gelen ekipler, binada arama yaptı. 3 katlı binanın tamamı didik didik aranırken, aramalarda çok sayıda dokümana el konuldu. Ekiplerin HDP İlçe Başkanlığı'ndaki aramaları saat 06.00 sıralarında sona erdi. Binada yapılan arama çalışmaları sırasında, binada bulunan elektrik tesisatı da BEDAŞ'a bağlı ekipler tarafından incelendi.

BELGE VE DOKÜMANA EL KONULDU

HDP Esenyurt İlçe Başkanlığı'nda yaklaşık 6 saat süren arama çalışmalarının ardından elde edilen çok sayıda belge ve dokümana el konuldu. Saat 06.00'a kadar süren operasyonda elde edilen belgeler polis ekipleri tarafından iki zırhlı personel taşıyıcıya taşındı. El konulan belgeler incelenmek üzere emniyete götürüldü.

"DÜNYANIN HİÇBİR DEMOKRATİK ÜLKESİNDE BUNA MÜSAADE EDİLMEZ"

Konuyla ilgili olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Soylu, "23 Ocak 2021. Gece 23.30! Esenyurt HDP binası. Demokrasinin istismarı her daim mümkündür... AİHM kararları, Venedik kriterleri vs... Batı istismara müsaade etmiyor, ancak bizden istiyor. Dünyanın hiçbir demokratik ülkesinde buna müsaade edilmez..." dedi.

AİHM'İN VERDİĞİ KARAR NE?

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın hukuksuz yere içerde tutulduğu ve bir an önce bırakılması gerektiği yönünde karar aldı. Bu durum birçok kesim tarafından eleştirilirken, Demirtaş'ın terör tutuklusu olduğu ve Türkiye'de yapılan bazı terör eylemlerinden sorumlu olduğu vurgulandı.