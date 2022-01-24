HDP binasındaki cinayetin sanığı yeniden hakim karşısında

İZMİR (DHA) - İZMİR'de, HDP il binasında Deniz Poyraz'ı (38) tabancayla vurarak öldüren Onur Gencer'in (27), yargılanmasına devam edilecek. Bugün görülecek ikinci duruşma öncesi adliye önünde basın açıklaması yapıldı.

Olay, 17 Haziran günü Çankaya semtinde meydana geldi. İş hanının 2'nci katındaki HDP İl Başkanlığı'na gelen eski sağlık çalışanı Onur Gencer, partide çay servisi yapan annesi rahatsız olduğu için yerine bir günlüğüne çalışmaya gelen Deniz Poyraz'ı tabancayla vurup öldürdü. Silah sesleri üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, binanın bulunduğu sokağın çevresini güvenlik şeridiyle çevirerek, yaya geçişine kapattı. Gencer, polisin çalışmasıyla yakalanarak gözaltına alındı. Onur Gencer, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Cinayetin sistemli bir cinayet olduğunu ileri süren Sancar, "Bizlere yönelik saldırılarda bütün güçleriyle hakikati örtmek için uğraşan sistem, her türlü hileyi oynamakta. Sıra emekçilere, ezilenlere gelince en ağır baskıları uygulayan sistem apaçık işlenen cinayettir. Tüm bu düzeni değiştirmenin yolu adalet mücadelesini büyütmekten geçiyor" dedi,