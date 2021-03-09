Hazret-i İsrafil'in Görevi Nedir? Hz. İsrafil (A.s) Kimdir?

Hz. İsrafil (A.S) İslam'da ki dört büyük meleklerden biri olarak biliniyor. Son aylarda Hz. İsrafil (A.S) hakkında yoğun bir araştırma yapılmaktadır. Hz. İsrafil (A.S)'in görevleri ve kim olduğu hakkında araştırmalar yapılmaktadır. Peki, Hz. İsrafil (A.S) kimdir? Hazret-i İsrafil'in görevi nedir? İşte Hz. İsrafil'in görevleri ve kim olduğu hakkında

Hz. İsrafil hakkında gerek internette gerekse de İslam ansiklopedilerinde araştırma yapılmaktadır.

HAZETİ İSRAFİL'İN GÖREVİ NEDİR?

İsrafil, İslam inançlarına göre dört büyük melekten birisidir. İsrâfil'in görevi kıyamet günü Sûr'a üflemektir

Kaynaklarda kelimenin menşeine dair kesin bilgi bulunmamakla birlikte İbrânîce'den Arapça'ya girdiği kabul edilir. Kur'ân-ı Kerîm'de bu meleğin adı geçmemekte, ancak yapacağı görevden söz edilmektedir. İsrâfîl'in "Allah'ın kulu" (abdullah) veya "rahmânın kulu" (abdurrahman) mânalarına geldiğini bildiren bazı rivayetler bulunmaktadır (Buhârî, "Tefsîr", 2/6; krş. Süyûtî, el-?abâ?ik fî a?bâri'l-melâ?ik, s. 33). Bundan hareketle İsrâfil'in İbrânîce'de "kul" anlamındaki isrâf (serâf) ile "tanrı" anlamındaki îl (el) kelimelerinden oluşan bir isim olabileceği düşünülmüştür (Tâcü'l-?arûs, "srf" md.; Kamus Tercümesi, III, 615; Lane, Lexicon, IV, 1350). Özellikle Sâmî diller arasındaki geçişler esnasında kelimelerde meydana gelen değişmelere dikkat çeken Batılı araştırmacılar, İsrâfil'in Eski Ahid'de bir melek grubunu ifade etmek üzere kullanılan serâfîm kelimesinden türetildiği kanaatindedir (İA, V/2, s. 1127; EI2 [İng.], IV, 211). Dinler tarihiyle ilgili etimolojik sözlüklerde Asurca'da šarâpu, Ârâmîce'de sref kelimeleriyle karşılandığı kaydedilen serâfîm lafzının İbrânîce'de "yok etmek, yakıp yıkmak, tasfiye etmek" gibi mânalar taşıyan bir kökle bağlantılı olan serâf kelimesinin çoğulu olduğu kaydedilir (Brown, s. 976). Eski Ahid'de yer alan bazı bilgilerle (İşaya, 6/2-7) İsrâfil'in, Hz. Peygamber'e nübüvvetinin ilk yıllarında Cebrâil'den önce refakat edip bir bakıma onu vahye muhatap olmaya hazır hale getirdiğini bildiren rivayet (Süyûtî, el-İt?an, I, 129; a.mlf., el-?abâ?ik fî a?bâri'l-melâ?ik, s. 36) arasında benzerlik bulunduğu da ileri sürülmüştür (İA, V/2, s. 1128; EI2 [İng.], IV, 211).

Kıyametin kopmasından bahseden âyetler, evrende büyük bir kozmik değişime sebep olacak bu hadisenin sûra ilk üflenilmesiyle başlayacağını, ikinci üflenişle de herkesin diriltilip mahşere gitmeye hazır duruma getirileceğini ifade eder (en-Neml 27/87; ez-Zümer 39/68). Bu tür beyanlarda yer alan "üfleme" görevini ifa edecek ve insanları hesap meydanına çağıracak olan meleğin (Kaf 50/41; el-Kamer 54/6-8) İsrâfil olduğu hususunda İslâm âlimleri görüş birliği içindedir (İbn Kesîr, III, 276-278; V, 166, 309, 488-489; VII, 106-108, 388, 451; VIII, 238-239, 328). Bundan dolayı Kur'ân-ı Kerîm'de "sûr" ve "nâkur"dan bahsedilen her âyette zımnen bunları üflemekle görevli olan İsrâfil'den de söz edildiği söylenebilir.

Hadislerde adı açıkça zikredilen İsrâfil (Müslim, "?alâtü'l-müsâfirîn", 200; İbn Mâce, "İ?ametü'?-?alât", 180; Tirmizî, "Da?avât", 31; Nesâî, "Sehiv", 88, "?ıyâmü'l-leyl", 12, "İsti?â?e", 56) kıyamet gününde yapacağı görev açısından tanımlanarak "melekü's-sûr" (Süyûtî, el-?abâ?ik fî a?bâri'l-melâ?ik, s. 33-35), "sâhibü's-sûr" (İbn Mâce, "Zühd", 33; Ebû Dâvûd, "?urûf", 1) ve "sâhibü'l-karn" (Tirmizî, "?ıyâmet", 8, "Tefsîr", 39/7) diye nitelendirilmiştir. Bu rivayetlere göre İsrâfil, Allah'ın "üfle!" emrini beklemektedir (Müsned, III, 73). Görevini yaparken sağında Cebrâil, solunda da Mîkâil bulunacaktır (Ebû Dâvûd, "?urûf", 1; Süyûtî, a.g.e., s. 33). Bazı hadis şerhlerinde yer alan bilgilere göre İsrâfil'in levh-i mahfûzla ilgili görevleri de bulunmaktadır (Mahmûd Muhammed es-Sübkî, V, 178). Hz. İbrâhim'i ziyaret edip bir çocuğunun olacağını müjdeleyen (ez-Zâriyât 51/24-30), Lût peygambere insan sûretinde görünüp kavminin cezalandırılacağını bildiren (Hûd 11/69-82) melek grubu içinde İsrâfil'in de yer aldığı (Elmalılı, IV, 2800; VI, 4536; VIII, 5326), ayrıca onun arşı taşıyan meleklerden biri olduğu da kaydedilmektedir (Süyûtî, el-?abâ?ik fî a?bâri'l-melâ?ik, s. 34).