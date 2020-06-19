Haziran ayı belediye meclis toplantısı gerçekleştirildi
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Haziran ayı belediye meclis toplantısı gerçekleştirildi

Bilecik Belediyesi haziran ayı belediye meclis toplantısı, Belediye Başkanı Semih Şahin, başkanlığında gerçekleştirildi.

Haziran ayı belediye meclis toplantısı gerçekleştirildi
19.06.2020 13:23 | Son Güncelleme: 19.06.2020 13:29

Bilecik Belediyesi haziran ayı belediye meclis toplantısı, Belediye Başkanı Semih Şahin, başkanlığında gerçekleştirildi.

Sağlık Bakanlığı Korona virüs Bilim Kurulu tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen toplantıda 10 gündem maddesi görüşüldü. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 33'üncü maddesi gereği gizli oyla 3 Belediye Encümeni Üyesinin seçimi yapıldı. Yapılan oylama sonucunda Hüseyin Yıldız, Selami Tine ve Muharrem Tüfekçioğlu encümen üyeleri olarak seçildi. 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24'üncü maddesi gereği Plan ve Bütçe Komisyonu kurulması, üye sayısı ile görev süresinin belirlenmesi ve komisyona üye seçimi görüşüldü. Yapılan görüşmede Soner Olgun, Birol Ünsal, Ahmet Gürses, Akın Atakan ve Hasan Cinit komisyon üyesi olarak belirlendi. Gündemin 3'üncü maddesi olarak, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 24'üncü maddesi gereği İmar Komisyonu kurulması, üye sayısı ile görev süresinin belirlenmesi ve komisyona üye seçimi yapıldı. Buna göre, Melek Mızrak Subaşı, Muharrem Tüfekçioğlu, Muhammet Karadayı, Hamdi Salt ve Ahmet Gürses İmar Komisyonu üyeleri olarak seçildi. Toplantıda ayrıca Ücret ve Tarife Komisyonu kurulması, üye sayısı ile görev süresinin belirlenmesi ve komisyona üye seçimi yapıldı. Seçim sonucunda Ali Olcay, Cabir Sağlam, Gülcan Namal, Sezer Sargıl ve Birsen Okatan seçildi.Kira Tespit Komisyonu kurulması, üye sayısı ile görev süresinin belirlenmesi ve komisyona üye seçiminin yapıldığı oturumda Nurten Bilecikligil, Bülent Kaya, Köksal Arslan, Turgay Yıldız ve Mustafa Sadık Kaya, Kira Tespit Komisyonu üyeleri olarak belirlendi. Sosyo-Kültürel Yaşamı Düzenleme ve Kalkındırma Komisyonu kurulması, üye sayısı ile görev süresinin belirlenmesi ve komisyona üye seçiminin görüşüldüğü gündem maddesi kapsamında Ahmet Korkmaz, Nurten Bilecikligil, Çetin Kaya, Turgay Yıldız ve Birsen Okatan seçildi.

Toplantının bir diğer gündem maddesi olarak 25 Nisan 2009 tarih ve 25 sayılı meclis kararının iptali konusunun görüşülmesi. Yapılan görüşme sonucunda gündem maddesi 14 kabul, 10 ret ve bir çekimser olmak üzere oy çokluğuyla kabul edildi. Bir diğer gündem maddesi olarak denetim komisyonu raporu okunarak, meclis üyelerine bilgi verildi.

Meclis üyelerinin doğum günleri kutlandı

Daha sonra Meclis Başkan Vekili Mustafa Sadık Kaya başkanlığında 2019 yılı belediye faaliyet raporu okunarak oylandı. Faaliyet raporu 14 kabul, 10 ret ve bir çekimser oy olmak üzere oy çokluğuyla kabul edildi.2019 Mali Yılı kesin hesap görüşmelerinin yapıldığı toplantıda gündem maddesi 13 kabul, 10 ret ve 2 çekimser oy olmak üzere oy çokluğuyla kabul edildi. elediye Başkanı Semih Şahin, toplantı öncesinde meclis üyeleri, Akın Atakan, Turgay Yıldız ve Semih Tuzak'ın doğum günlerini kutlayarak, hediye takdiminde bulundu. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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