Hayvanları Koruma Kanunu teklifi Meclis'te! Canlı statüsüne getirilecekler

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Hayvan Hakları Yasa Tasarısı ilgili açıklamalarda bulundu. Ünal, ''Uzun süredir üzerinde çalıştığımız Hayvanları Koruma Kanun teklifimizi bugün TBMM Başkanlığına sunuyoruz. Hayvanlar mal statüsünden çıkarılarak, canlı statüsüne getiriliyor.'' şeklinde konuştu.

Uzun süredir gündemde olan ve üzerinden çalışmaların devam ettiği Hayvan Hakları Yasa Tasarısı bugün TBMM Başkanlığına sunuldu. AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Hayvan Hakları Yasa Tasarısı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Tasarının ruhu ve kalbine vurgu yapan Ünal, hayvanların mal statüsünden çıkarılarak, can statüsüne geçirildiğini ifade etti.

HAYVAN HAKLARI YASASI AÇIKLAMASI: CANLI STATÜSÜNE GETİRİLDİ

Ünal, "Hayvanların sahiplerinin borçlanmasından dolayı haczedilmesi de mal olmaktan çıkarılması ile ortadan kalkmaktadır. Sahipli, sahipsiz hayvan bakışını da kaldırıyoruz. Nesli yok olmakta olan bir hayvanı öldürme, bir hayvan neslini yok etme, işkence yapma, hayvan dövüştürme, cinsel ilişki, kasten öldürme suç olarak düzenlenmektedir." dedi.

Ünal'ın açıklamaları şöyle:

''Sivil Toplum Kuruluşları, belediyeler ve bakanlıklarla görüşmeler yaptık. Yaptığımız bu düzenlemenin ruhunu, kalbini oluşturan bakış açımız şudur. Hayvanlar bir mal ve eşya olmaktan çıkarılıp, canlı statüsüne getirilmektedir. Hayvanlara zarar verme hususundan çıkarılıp, cana zarar verme kapsamına alınarak suç teşkil etmektedir.

En büyük temel noktasını bu oluşturmaktadır. Hayvanların sahiplerinin borçlanmasından dolayı haczedilmesi de mal olmaktan çıkarılması ile ortadan kalkmaktadır. Sahipli, sahipsiz hayvan bakışını da kaldırıyoruz. Nesli yok olmakta olan bir hayvanı öldürme, bir hayvan neslini yok etme, işkence yapma, hayvan dövüştürme, cinsel ilişki, kasten öldürme suç olarak düzenlenmektedir.

YUNUS PARKLARI İŞLETMEK YASAKLANIYOR

Hayvana karşı gerçekleştirilen bazı suçlarda sahibi tarafından şikayet hakkı olmasa bile Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından süreç takip edilebilecektir. Sahibi tarafından uygulanan durumlarda ise yine Tarım ve Orman Bakanlığı ile adli makamlar süreci takip edecek.

Büyükşehir belediyeleri, il belediyeleri, nüfusu 25 bini aşan belediyelere hayvan barınakları kurma zorunluluğu getirilmektedir. Yunus parklarının işletmesi artık yasaklanıyor.''