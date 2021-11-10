Hayrettin Karaca Anıtı Yenişehir'de açıldı

Yenişehir Belediyesi bünyesinde çalışan heykel sanatçısı Nebi Nas'ın tasarladığı anıtın açılışını Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, TEMA Vakfı gönüllüleriyle birlikte yaptı.

Yenişehir Belediyesi, 2020 yılında hayatını kaybeden Hayrettin Karaca'nın adını Batıkent Mahallesindeki parkta yaşatıyordu. Yenişehir Belediyesi, Hayrettin Karaca'nın anıtını da aynı parka yerleştirerek, Karaca'nın hatırasına ve ekolojik mücadelesine sahip çıktı.

TEMA Vakfı Mersin İl Temsilciliğinin talebi üzerine Yenişehir Belediyesi tarafından yaptırılan Hayretin Karaca Anıtı düzenlenen törenle açıldı. Törene, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, TEMA Vakfı Mersin İl Temsilcisi Perihan Saydan Pazarbaşı,TEMA Vakfı Karaman İl Temsilcisi Halil Başkalkan, Mersin ilçe sorumluları ile gönüllüleri, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, birim müdürleri, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılış töreninde konuşan Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, yeşil alanların korunması ve geliştirilmesi konusunda vatandaşlarla ve mahalle muhtarlarıyla birlikte çalışmalar yaptıklarını söyledi. Başkan Özyiğit, " Türkiye'nin Toprak Dedesi" Hayrettin Karaca'nın tüm yaşamını toprağı ve yeşili korumaya adayarak geçirdiğini belirtti. Doğada yaşanabilecek olumsuzluklara karşı önlemler alınması gerektiğinin altını çizen Başkan Özyiğit, "Bugün insanların yavaş yavaş görmeye başladığı ama böyle giderse önümüzdeki süreçte çok daha acı ve ağır faturalar ödeyeceğimiz bir sürece doğru gidiyoruz" dedi.

Başkan Özyiğit "İklim değişikliği konusunda fikir birliği, davranış birliği, anlayış birliği geliştirmemiz gerekiyor."

Yenişehir Belediyesi olarak çalışma programlarını 6 temel ilke üzerine kurduklarını anımsatan Başkan Özyiğit, bu ilkeler arasında "ekoloji" ilkesinin de yer aldığını söyledi. Başkan Özyiğit, "Ekoloji başlığının altını doldurmak için İklim ve Enerji için Avrupa Belediye Başkanları Sözleşmesi'ni imzaladık. İklim değişikliği konusunda fikir birliği, davranış birliği, anlayış birliği geliştirmemiz gerekiyor. Yaptığımız binaları,yeşil binalara verilen LEED Sertifikası'nı önceleyerek yaptık. Örneğin, Yenişehir Belediyesi Beceri Temelli Eğitim Merkezi(BETEM) Mersin'de altın madalya sertifikası alan ilk ve tek binadır. Bizim bu yaptığımız uygulamaları bölgemizde yatırım yapan müteahhitler de örnek alarak, LEED Sertifikalı uygulamalar yapmaya başladılar. Önümüzdeki günlerde yapacağımız çalışmalarda,sivil toplum örgütleriyle, bu alana yatırım yapan insanlarla, Mersin Mimarlar Odası ve benzeri kurumlarla oturup konuşacağız. Bundan sonra LEED Sertifikası'nın ana temellerini mecburi ettik. Yenişehir'de bir inşaat yapılırken çevresinin daha derli toplu olduğunu göreceksiniz. Bugün bir daire yapan müteahhite 4 ağaç dikme zorunluluğunu getirdik, doğamıza hep birlikte sahip çıkmalıyız" dedi.

"Çevreyi el birliği ile korumalıyız"

Yenişehir'de çevreyi korumak adına birçok çalışma yaptıklarını ve havai fişek ile dilek fenerlerini yasakladıklarını belirten Başkan Özyiğit, "Havai fişek ve dilek feneri kullanımı Yenişehir'de yasaklandı, kaçak olarak bazen yapılıyor ama bunlara da cezai uygulamayı zabıtalarımız yapıyor.Havai fişek ve dilek fenerinin yaşamımıza hiçbir katkısı yok. Nostaljik bir görüntü sağlıyor ama kuşları öldürüyor ya da sokaktaki hayvanların huzurunu kaçırıyor, yaşlılara ve çocuklara rahatsızlık veriyor. Dolayısıyla çevreyi koruyacaksak, çevreye önem vereceksek bunu el birliği ile gönül birliği ile yapmamız gerekiyor"ifadelerini kullandı.

"Yıkılması planlanan eski binalarda asbest kontrolü yapan tek belediyeyiz"diyen Başkan Özyiğit,şöyle konuştu: "Yıkılması planlanan binalarda asbest kontrolünü yaptırıp ondan sonra eğer asbest varsa asbestli bina yıkım kurallarını uygulatıyoruz ve uygulatmaya devam edeceğiz. Geçtiğimiz aylarda yıkılacak bir binada asbest kontrolü yaptık, 19 noktada asbest tespiti oldu ve 20 tonluk asbestli malzeme usulüne uygun şekilde uzmanlar tarafından paketlendi ve Ankara'daki tesise gönderildi. Bunu yapmasaydık ne olacaktı? Asbest doğada kaybolan bir şey değil, solunum yoluyla teneffüs edenler akciğer kanseri olma riskiyle karşı karşıya kalacaklardı. Samimi bir şekilde bu çalışmaları devam ettireceğiz"

"Daha yaşanabilir ülkeyi her alanda var etmeye çalışacağız"

Daha yaşanılabilir bir Yenişehir'i koruyup kollamak ve geliştirmek için daima görev başında olacaklarını vurgulayan Başkan Özyiğit, "Bu işleri yaparken Türkiye'nin Toprak Dedesi Hayrettin Karaca'yı örnek aldık. Bize bu ışığı yaktı, sorunların altını çizdi ve sizin gibi gönüllüleri bir araya getirdi. Sizlerle beraber yol yürümeye devam edeceğiz.Sayın Karaca, 'Alternatif Nobel' olarak da bilinen Doğru Yaşam Ödülü ve Birleşmiş Milletler Orman Kahramanı Ödülü'ne laik görülmüştü. Onun yolunda yürüyeceğiz. Daha yaşanabilir ülkeyi her alanda var etmeye çalışacağız" dedi.

Pazarbaşı "Hiçbir isteğimizi geri çevirmeyen değerli Belediye Başkanımız Sayın Abdullah Özyiğit'e teşekkür ediyorum"

TEMA Vakfı Mersin İl Temsilcisi Perihan Saydan Pazarbaşı da,"Parkın güzelliğini görünce burayı 'Yenişehir Belediyemizden rica edelim Toprak Dedemizin adını verelim' dedik. Dilekçemizi verdik değerli Başkanımıza da ilettik sağ olsunlar bizi kırmadılar, meclisten de geçti. Heykeltıraş Nebi Bey olağanüstü güzel bir heykel yaptı. Hayrettin Karaca Parkı, Türkiye'nin birkaç yerinde açıldı heykelleri kondu, bize gelen resimlerden en başarılı olan bizim heykelimiz.Bunun için bir kere daha teşekkür ediyorum. En başta bugüne gelmemizi sağlayan, bizim hiçbir isteğimizi geri çevirmeyen değerli Belediye Başkanımız Sayın Abdullah Özyiğit'e ve emeği geçen bütün Yenişehir Belediyesi mensuplarına çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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