Hayırseverler Birecik'e Üç Yeni Okul Daha Kazandırdı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde daha önce Mehmet Adil Çulcuoğlu Anadolu Lisesini yapan hayırsever iş adamı Dr. Halil Oktay Çulcuoğlu tarafından yeni yaptırılan ve annesinin adını verdiği 24 derslikli Ruzkiye Çulcuoğlu Ortaokulu ile kız kardeşinin adını verdiği 8 derslikli Türkan Erçetin Anaokulu, düzenlenen törenle eğitim öğretimin hizmetine sunuldu.

Avrupa Birliği Frit Projesi çerçevesinde Birecik TOKİ yolu üzerinde inşa edilen 24 derslikli bir ortaokulun isim hakkı ise, eğitime yaptığı 1 milyon liralık bağışı nedeniyle Nizipli hayırsever Kasım Böler'e verildi. Kasım Böler'in dede ve ninesinin adını verdiği Zeliha-Mehmet Faiz Sözmen Ortaokulu da düzenlenen törenle hizmete girdi.

Birecik Hastane Caddesindeki Ruzkiye Çulcuoğlu Ortaokulu'nda düzenlenen törene; Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Şanlıurfa Milletvekilleri Zemzem Gülender Açanal ve Aziz Aydınlık, Birecik Kaymakamı Kadir Duman, Birecik Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam, AK Parti İl Başkanı Abdurrahman Kırıkçı, CHP İl Başkanı Hayrettin Cıdır, İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kurt, Harran Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tahir Güllüoğlu, hayırseverler ve aileleri ile vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı, Kur'an-ı Kerim tilaveti, halk oyunları gösterisi ve öğrencilerin okuduğu şiirlerin ardından bir konuşma yapan Vali Abdullah Erin, eğitime yapılan yatırımların önemine değinerek, katkılarından dolayı hayırseverler Dr. Halil Oktay Çulcuoğlu ve Kasım Böler'e teşekkür etti.

Vali Abdullah Erin, Kaymakam Kadir Duman ve Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam tarafından hayırseverlere onurluk takdiminin ardından, öğrencilerin kurdele kesimi ile okulların açılışı gerçekleştirildi. Açılış töreninden sonra okulu gezen Vali Erin ve beraberindekiler, öğrenciler ve öğretmenlerle bir araya geldi. Tören, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. Vali Erin Hayırseverlere Çağrısını Yineledi

Açılış töreninde bir konuşma yapan Vali Abdullah Erin, eğitime katkı ve desteklerinden dolayı Dr. Halil Oktay Çulcuoğlu, Kasım Böler, Mahmut Mirkelam ve ailelerine teşekkür ederek, okul açılışları için Birecik'te bulunmaktan duyduğu memnuniyet dile getirdi.

Birecik'in, medeniyet başkenti Şanlıurfa'nın öncü ilçelerinden biri olduğunu dile getiren Vali Erin, dört buçuk yıla yakın süredir görev yaptığı Şanlıurfa'da en öncelikli meselelerinin eğitim ve kültür hayatının geliştirilmesi olduğunu ifade etti.

Vali Erin, devletin eğitim yatırımları yapılmaya devam ederken, eğitim meselesinin sadece öğretmenlerin, Milli Eğitim Bakanlığı'nın ve Milli Eğitim Müdürlüğü'nün olmadığı çağrısında bulunarak, herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini söylediklerini anımsattı.

2002'de Şanlıurfa genelinde derslik sayısının 5500 civarında olduğunu, 2018 ile 2020 arasında 5 bin derslik daha inşa edildiğini kaydeden Vali Erin, yeni inşa edilen 500'e yakın okul olduğunu ifade ederek desteklerinden dolayı Ahmet Eşref Fakıbaba'ya teşekkür etti.

Eğitim yatırımlarına destek olmaları için hayırseverlere destek çağrısını yineleyen Vali Erin, Birecik'te 153 okul olduğunu, son üç yıl içerisinde on okulun inşa edildiğini ve bu okullardan birinin de Dr. Halil Oktay Çulcuoğlu tarafından yaptırıldığını dile getiren Vali Erin, "Birecik'te 28 bin 500 öğrencimiz, 1723 öğretmenimiz var. Derslik başına düşen öğrenci sayımız il genelinde 32, 33 iken Birecik'te 25 civarındadır. Bu, Türkiye ortalamasına yakındır. Birecik ilçemiz birçok konuda olduğu gibi, bu konuda da Türkiye ortalamasını yakalayabilmiş bir ilçemizdir. " diyerek emeği geçenlere teşekkür etti.

Birecik'teki öğrenci pansiyonlardaki doluluk oranının yüzde 60 seviyesinde olduğunu kaydeden Vali Erin, kırsaldaki çocukların daha rahat eğitim ortamına kavuşması için buraya yönlendirmek istediklerini, taşımalı eğitimi sonlandırmaya yönelik yeni okul yapma çalışmalarına da devam ettiklerini söyledi.

Eğitime desteklerinden dolayı Dr. Halil Oktay Çulcuoğlu'na ve eğitime yaptığı 1 milyon TL'lik bağış nedeniyle Kasım Böler ile ailelerine teşekkür eden Vali Erin, yeni okulların Birecik'e hayırlı olmasını diledi. Mirkelam: Okullarımızın Çoğunu Hayırseverler Yapmıştır

Birecik'teki okulların neredeyse tamamını hayırseverlerin yaptırdığını hatırlatan Birecik Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam, "İlçemizde 27 okul hayırseverler tarafından yaptırılmıştır. Yapanlardan kimileri rahmetli olmuştur. Vefat edenlere Allah'tan rahmet, aramızda olanlara da sağlıklı ve uzun ömürler diliyorum. Sadece Dr. Halil Oktay Çulcuoğlu iki okulumuzu inşa etti. Bir de spor salonu yapılıyor. Allah razı olsun. " diye konuştu.

Birecik'te eğitime katkı yapan ailelerin isimlerini sayarak teşekkür eden Mirkelam, kendi ailesinin şimdiye kadar yedi okul yaptığını hatırlatarak, sekizinci okulu da kendisinin yaptırmak istediğini, babası Aydın Mirkelam'ın adını vereceği müjdesini verdi. Kasım Böler: Hayrı, Kalıcı Hale Getirmek İstedik

Annesinin Birecikli, babasının ise Nizipli olduğunu söyleyen hayırsever Kasım Böler, dede ve ninesinin eğitim öğretime büyük ilgileri olduğunu, öğrencilere burslar verdiklerini kaydederek, onların hatıralarını yaşatmak ve hayırlarını sürdürmek amacıyla aile meclisinde karar aldıklarını ifade etti.

Yaptıkları protokol ile 24 derslikli Zeliha - Mehmet Faiz Sözmen Ortaokuluna dede ve ninesinin ismini verdiklerini ifade eden Böler, "Allah kısmet ederse ileride de böyle eserler oluşturmayı düşünüyoruz. " diyerek, desteklerinden dolayı Vali Abdullah Erin, eski Birecik Kaymakamı Fatih Çelikkaya, Birecik Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam ve Nizipli hayırsever Maruf Marufoğlu'na teşekkür etti. Dr. Halil Oktay Çulcuoğlu: Eğitim Kervanına Katılmak Vatandaşlık Görevidir

Ülkenin kalkınması ve hayat standardının artması için eğitim düzeyinin yükselmesi gerektiğini ifade ederek sözlerine başlayan hayırsever iş adamı Dr. Halil Oktay Çulcuoğlu ise ortaokulu bitirene kadar Birecik'te yaşadığını ifade ederek, "Ortaokulu bitirdiğim 1956 yılında Birecik'te üç ilkokul ve bir ortaokul vardı. Lise yoktu. Birecik nüfusu o yıllarda 11 bin kişi civarındaydı. Bugün misafirlerimiz dışında ilçemizin nüfusu 96 bin kişi. Nüfus artışı ile birlikte okullaşmada da oldukça mesafe alındığı görülmektedir. " dedi.

Ailelerinin, hayat standardının yükselmesi için eğitimin önemine inandığını ve bu yönde her zaman adımlar attığını dile getiren Çulcuoğlu, ilk olarak Mehmet Adil Çulcuoğlu Anadolu Lisesini yaptırdıklarını ve 1995 yılında hizmete sunulduğunu, buna ek olarak 2012 yılında eğitim vakfı kurarak lise mezunlarına üniversiteyi bitirene kadar her yıl karşılıksız burs sağlandığını ifade etti. Şimdiye kadar 72 öğrenciye burs verildiğini, bunlardan 48'inin mezun olarak hayata atıldığını, 24'ünün ise eğitime devam ettiğini söyledi.

Tüm hizmetleri devletten beklemek yerine, imkanı olan vatandaşların eğitim kervanına katılmaları vatandaşlık görevidir diyen Çulcuoğlu, yaptırdıkları okullara yer tahsisi, proje ve benzeri katkılarından dolayı emeği geçenlere teşekkür etti.

Üniversiteyi ailenizin yanında mı okumayı tercih edersiniz başka bir şehirde mi? — Haberler.com (@Haberler) September 16, 2021

Habermetre - Son Dakika Haberleri