Haydar Baş kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Eserleri nelerdir?

Bağımsız Türkiye Partisinin kurucularındandı ve ölümüne kadar bu partinin genel başkanlık görevini yaptı. Kadiri tarikatının icmal kolunun da lideriydi. Aynı zamanda Meltem TV, Mesaj TV ve Öğüt, Mesaj, İcmal dergisi ile Yeni Mesaj gazetesi gibi medya kuruluşlarının da sahibiydi. Trabzon'da COVID-19 hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 14 Nisan 2020'de vefat etmiştir. Haydar Baş kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Eserleri nelerdir? Haydar Baş hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

HAYDAR BAŞ KİMDİR?

Haydar Baş (28 Ocak 1947; Trabzon - 14 Nisan 2020; Trabzon), Türk siyasetçi ve iş insanı.

Bağımsız Türkiye Partisinin kurucularındandı ve ölümüne kadar bu partinin genel başkanlık görevini yaptı. Kadiri tarikatının icmal kolunun da lideriydi. Aynı zamanda Meltem TV, Mesaj TV ve Öğüt, Mesaj, İcmal dergisi ile Yeni Mesaj gazetesi gibi medya kuruluşlarının da sahibiydi.

Trabzon'da COVID-19 hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 14 Nisan 2020'de öldü.

EĞİTİM HAYATI

İlk, orta ve lise öğrenimini Trabzon'da tamamladı. 1970 senesinde Kayseri Yüksek İslam Enstitüsünü bitirdi. Yeni Mesaj gazetesinde belirtilene göre "Veda Hutbesinde İnsan Hakları" adlı tezi ile "Doktor" unvanını ve "Din Sosyolojisi", "Din Psikolojisi", "İslam ve Hz. Mevlana" ve "Tasavvuf Tarihi" adlı tezleriyle de "Profesör" unvanını Bakü Devlet Üniversitesinden aldı. Bakü Devlet Üniversitesi Doğu Dilleri ve Edebiyat Araştırmaları Fakültesinde öğretim üyesi olarak çalıştı.

SİYASİ HAYATI

Haydar Baş, siyasetle, 1970'te Millî Selamet Partisi ile tanıştı ancak genel olarak onların düşüncelerine katılmadığı için partiden ayrıldı. Sonraki yıllarda da Erbakan'ın liderliğindeki partilerden uzak durdu.

Siyasetle ilişkisi hep sürdü ve 1994 seçimlerinde Doğru Yol Partisini destekledi.

Bağımsız Türkiye Partisi

Baş, 25 Eylül 2001'de, ölene kadar liderliğini üstlendiği Bağımsız Türkiye Partisini kurdu.

Siyasette ismen tanınırlığını ise 2007'deki seçim sloganı artırdı. Ankara Tandoğan meydanında yaptığı bir mitingde, bir çiftçinin "İş istiyoruz, aş istiyoruz, bu seçimlerde Ankara'ya Haydar Baş'ı istiyoruz" pankartından ilham alınarak "İş, aş, bu defa Haydar Baş" sloganı hem kendisinin hem partisinin tanınırlığını artırdı. 2011 genel seçimlerinde Demokrat Parti'den milletvekili adayı oldu

2015 seçimlerinde "Milli ekonomi modeli ile 500 trilyon lira para basıp, herkese 500 lira maaş" vaadinde bulundu. 2017 Anayasa değişikliği oylamasında tabanını serbest bıraktı ve partisi BTP 24 Haziran 2018 seçimlerine katılmadı.

Malvarlıklarına el konulması

2018 yılında doktor çift Mustafa Eraslan ve Meral Eraslan'ın şikayeti üzerine "Başkasına ait mal varlığını zorla üzerine geçirme, yağmaya azmettirme, resmi evrakta sahtecilik" suçlamasıyla dava açıldı, malvarlıklarına da el kondu. Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesi, 16 Ekim 2019 tarihli kararında, Baş'ı "açığa atılan imzanın kötüye kullanılması suretiyle resmi belgede sahtecilik suçuna azmettirmek"ten ilk derece mahkemesi tarafından 2 yıl 6 ay hapis cezası verilirken, diğer suçlardan beraat etti.İstinaf mahkemesine giden bu karar bozularak Haydar Baş beraat etti ve mal varlıklarına konulan tedbir kararı kaldırıldı.

ESERLERİ

• Milli Ekonomi Modeli ve Kalkınma Projeleri

• Sosyal Devlet - Milli Devlet (2007)

• Dini ve Milli Bütünlüğümüze Yönelik Tehditler (2000)

• Niçin Türkiye? (2005)

• Hikmetin Sırları (2004)

• Yaşayan Kur'an: Sünnet (2004)

• Din Tahripçilerine Kur'an-ı Kerim'in Cevabı (1998)

• Veda Hutbesinde İnsan Hakları (1995)

• İslam'da Zikir (1995)

• Âlemlere Rahmet Hz. Muhammed-I (1994)

• Âlemlere Rahmet Hz. Muhammed-II (1994)

• Makâlât (1995)

• Mektûbât (1995)

• İslam ve Mevlana (1995)

• İslam'da Tevhit

• İman ve İnsan (1995)

• İslam'da Kadın Hakları (2000)

• Duâ Kitabı (2003)

• Dua ve Evrad (1997)

• Haccın Hikmetleri

• İnsan-ı Kâmil ve Nefs Mertebeleri

• Allah (c.c.) dostu Hz. Mevlana (1999)

• Hıristiyanlık ve Yahudilik (1999)

• Birliğe Doğru (1999)

• Veda Hutbesi ve Evrensel Beyanname (1999)

• Nefs Terbiyesi (1999)

• Varoluşun Gayesi: Zikrullah (1999)

• Dar Bölge Yaygın Kalkınma Modeli

• Âlemlere Rahmet Hz. Muhammed (Genişletilmiş Yeni Baskı İki Cilt)

• İmam Ali (2010)

• Hz. Fâtıma (2010)

• İmam Hasan (2010)

• İmam Hüseyin (2010)

• İmam Câfer-i Sâdık (2011)

• İmam Zeynelâbidin (2011)

• İmam Rıza (2011)

• İmam Muhammed Bâkır (2012)

• İmam Mûsâ Kâzım (2014)

• Tevhid'in Merkezi Ehl-i Beyt (2012)

• Hac (2012)

• Kapitalizmin Tarihe Gömülüşü: Rusya Devlet Duma'sında Milli Ekonomi Modeli Sunumu (2013)

• Tüm Gayretimiz Birlik ve Kardeşlik İçin (2012)

• İmam Muhammed Et-Taki (2014)

• İmam El-Hâdi (2014)

• İmam Hasan el-Askerî ve İmam Mehdî (2013)

• Dua ve Zikir (2014)

• Kur'an ve Sünnet Işığında Büyük İslam İlmihali: Namaz (2017)

• Hoş Geldin Atatürk (2017)

• Hz. Zeyneb ve Hz. Mâsume (2018)

• Kur'an ve Sünnet Işığında Büyük İslam İlmihali: Zekât (2020)

ÖLÜMÜ

Memleketi Trabzon'da, ailesinden 8 kişi ile COVID-19 testleri pozitif çıktı. 9 Nisan'da Akçaabat ilçesinde özel bir hastanede koronavirüs tedavisine alındı. Özel hastanede 4 gün tedavi gördükten sonra, solunum desteğine ihtiyaç duyunca yoğun bakım servisine alındı. Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesine 13 Nisan'da sevk edildi. 14 Nisan 2020 tarihinde koronavirüs pandemisinden kaynaklı COVID-19 hastalığı dolayısıyla öldü.

Cenaze namazı 15 Nisan'da Trabzon'un Ortahisar ilçesi Yenimahalle'deki Trabzon Sahil Yolu Kenarı Yeni Mahalle Fuar Alanı'nda kılındı. Oğlu Osman Baş cenaze namazını kıldırdı. Akçaabat ilçesindeki Şehitlik Tepesi'ne defnedildi. Cenaze namazına Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Akçabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim ve Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç katıldı.