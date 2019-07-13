Hayatını kaybeden Mehmet Şevket Eygi kimdir, kaç yaşındaydı?

Uzun yıllar Milli Gazete'de köşe yazarlığı yapan Mehmet Şevket Eygi dün akşam hayatını kaybetti. Kalp rahatsızlığı nedeniyle uzun süredir tedavi gören gazeteci yazar Eygi'nin dün akşam 22.30'da yaşamını yitirdiği belirtildi. Eygi'nin cenazesi bugün ikindi namazını müteakip Fatih Camisi'nden kaldırılarak Kozlu Mezarlığı'na defnedilecek. Peki Mehmet Şevket Eygi kimdir, kaç yaşındaydı?

MEHMET ŞEVKET EYGİ KİMDİR?

Gazeteci-yazar Mehmet Şevket Eygi, 7 Şubat 1933'de Zonguldak Ereğli'de doğdu. Anne tarafından dedesi Kolağası Neşet Bey'in torunu, öğretmen bir annenin oğlu olarak dünyaya geldi. Öğrenimine 1940 yılında Galatasaray Lisesi'nin ilkokul kısmında başladı. Burada Ünlü kaleci Turgay Şeren, milletvekilliği yapmış fabrikatör Memduh Gökçen, sınıf arkadaşları oldu. Lise döneminde Abdi İpekçi, Mümtaz Soysal ile birlikte okudu. Fransızcayı mükemmel bir seviyede öğrendiği bu okulda Osmanlı nazırlarından Raşit Erer, Birinci TBMM'de Aydın Mebusu olan Enver Tekand, Orhan Şaik Gökyay, Nihat Sami Banarlı, Ahmet Kutsi Tecer gibi önemli hocalardan ders aldı.

Galatasaray Lisesi'ni bitirdikten (1952) sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni sınavla burslu olarak okuma hakkını kazandı. Öğrencilik yıllarında çevirmen olarak Fransız Kültür Merkezi'nde çalıştı. 1956'da mezun olan Eygi, Dışişleri Bakanlığı'nda çalışmak üzere girdiği sınavı kazanmasına rağmen ataması yapılmadı. Bu yüzden Diyanet İşleri Başkanlığı'nda açık bulunan mütercimlik kadrosunda işe başladı. Burada çalışırken, aralarında Avukat Rıza Ulucak, daha sonra Faisal Finans'ta müdürlük yapacak Salih Özcan'ın bulunduğu on kişilik bir grupla 1957 yılında, İslam dergisini çıkardı.

Askerliğini yedek subay olarak tamamladıktan (1958-59) kısa bir süre sonra 27 Mayıs 1960 ihtilali oldu. O dönemde İstanbul'dan, Mahir İz Hoca'dan bir mektup alarak yönetimine getirildiği haftalık Yeni İstiklal gazetesiyle gazeteciliğe başladı. Eygi'nin yönetiminde yoluna devam eden Yeni İstiklal gazetesi (1960-67), o dönemin şartlarında iyi bir okur kitlesi buldu, 35 binlere varan bir satış rakamı yakaladı.

1961 yılında, Menderes'in idam yıldönümünde "Zulümlerin En Alçakçası Kanunların Gölgesinde Yapılandır" başlığıyla, onu savunan bir yazı yayınladığı için tutuklanarak hapse mahkûm edildi. Eygi, Ekim 1966'da ise Bugün gazetesinde çalışmaya başladı. Beş yıl yönettiği ve ABD'nin tüm dünyada antikomünizm kampanyaları yürüttüğü bir dönemde yayın hayatını sürdüren Bugün gazetesi, dindar kitleyi galeyana getiren yayınlarıyla 100 bin civarında tirajları gördü.

Eygi, Bugün'deki ateşli yazılarıyla toplumda "komünizmle mücadele namazı" olarak bilinen o günlerin sabah namazlarında çok büyük kalabalıkların toplanmasını sağladı. Bugün gazetesinde yaptığı çağrıya uyarak yüz binlerce insan sabah namazlarını büyük cemaatlerle kılıyor; bu cami mitinglerinde vaiz ya da imam, halka komünizmin Türkiye ve İslâm dini için ne büyük tehlike olduğunu anlatıyordu. O dönemde Türkiye'de sol ve Marksist yapılanma çalışmaları had safhada olduğundan bu namazlardaki kalabalığa göz yumulduğu iddia edilir.

1969'da hacca gitmek için Türkiye'den çıkış yaptı. Bir ay sonra tarihe "Kanlı Pazar" olarak geçen hadise meydana geldi. Eygi'nin gazetesi Bugün, 10 Şubat 1969'da İstanbul'a gelen Amerikan 6. Filo aleyhine yapılan gösterileri sürekli eleştirdi.

Eygi, hakkındaki davaların üç ay içinde çıkmasını umduğu basın affı gecikince yurtdışında altı yıl kaldı. Bu sürenin üç ayını Suudi Arabistan'da, 15 gününü Ürdün'de, geri kalanını, kısa bir süre Fransa ve en uzun süre ile Almanya'da geçirdi. 12 Mart 1971 muhtırası, gazetelerini süresiz kapatıncaya kadar yurtdışından yazı yazmaya devam etti.

Türkiye'ye 1974 senesinin sonbaharında gelebilen Mehmet Şevket Eygi için gazetecilik serüveni de büyük ölçüde bitmiş oldu. Bu dönemde sahibi olduğu Bedir Yayınevi ile ilgilendi. 1976'da haftalık Büyük Gazete'yi çıkardı. 1986'da Günaydın gazetesince bir süre çıkarılan Yeni Haber gazetesinde günlük yazılar yazdıktan ve kısa bir süre de Zaman gazetesinin genel yayın yönetmenliğini yaptıktan (1988) sonra yeniden yayıncılığa döndü. Birkaç ay da Hürriyet grubunun çıkardığı Son Çağrı'da yazdı.

1991 yılından itibaren Milli Gazete'de yazarlığını sürdürdü. Bu gazetede çıkan "Din Düşmanlığı Terörü"başlıklı yazısından dolayı 9 Ekim 2002'de bir yıl sekiz ay hapis cezasına mahkûm edildi, gazetesi de üç gün süreyle kapatıldı. 1984-85'te yazdığı üç ayrı yazıdan 28 ay hapis cezası aldı.

2006 yılında,bir yazısında halkı kin ve düşmanlığa teşvik ettiği iddiasıyla TCK'nın 216. maddesi ve 1. fıkrası uyarınca bir yıl hapis cezasına çarptırıldı

Şevket Eygi, 1990'dan sonra İstanbul'un güzelleştirilmesi ile ilgilendi. Çamlıca tepesindeki tarihi mekânlar ve çevresinin belediyece yeniden düzenlemesine katkılarda bulundu.

Eygi, gazete yazıları ile Türkiye Yazarlar Birliği 1995 Yılı Basın/ Fıkra Dalı Ödülünü aldı.

ESERLERİ:

Birkaç Yazı (tsz), Müslüman Kardeşim Uyan, Müslümanın Yüz Vazifesi (1975), İslâmî Konular (1994), Yahudi Türkler yahut Sabetaycılar (2000), Yakın Tarihimizde Cami Kıyımı (2003), Çareler Çözümler Teklifler Tenkidler (2003), Resmi Tarih Yalanları (İlber Ortaylı, Mete Tunçay, Yavuz Bahadıroğlu vd. ile, 2010).

Namazı Dosdoğru Kılmak (Necmeddin Kübra'dan sadeleştirme, 1976).