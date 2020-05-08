Hayat Eve Sığar Uygulaması 5 Milyon İndirmeyi Geçti

T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen Hayat Eve Sığar mobil uygulamasının 5 milyonun üzerinde indirildiği kaydedildi. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, video konferansta yaptığı konuşmada dijitalleşmeyle birlikte uygulamanın kullanımının daha da artacağını ve faydalarının görüleceğini ifade etti.

T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen Hayat Eve Sığar mobil uygulamasının 5 milyonun üzerinde indirildiği kaydedildi. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, video konferansta yaptığı konuşmada dijitalleşmeyle birlikte uygulamanın kullanımının daha da artacağını ve faydalarının görüleceğini ifade etti.

Online etkinlik ve yayıncılık alanında faaliyet gösteren Dijital Gündem tarafından Salgınla Mücadele ve Dijital Dönüşüm konulu video konferans gerçekleştirildi. Konferansa Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, TBD Başkanı Rahmi Aktepe, TELKODER Başlanı Halil Nadir Teberci, TÜBİSAD Başkanı Kübra Erman Karaca, MOBİSAD Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, m-TOD Genel Sekreteri Erhun Baş, YASAD Başkanı Gönül Kamanlı, TUYAD Başkanı Hayrettin Özaydın ve wtech Başkanı Zehra Öney katıldı.

Hayat Eve Sığar Uygulamasına İlgi Büyük

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Koç, yaptığı konuşmada Sağlık Bakanlığı ile dünyadaki trendleri yakından takip ederek birlikte Hayat Eve Sığar uygulamasını geliştirdiklerini belirterek, "Bu uygulamanın kullanılmasının çok faydalı olacağını düşünüyoruz. Çünkü kamu olarak ne kadar fazla veri toplanırsa risk analizini daha doğru yapabileceğimizi söyleyebilirim. Şu anda yaklaşık olarak 5 milyonun üzerinde indirme miktarı var. Dijitalleşmeyle birlikte bu sayıların daha da artacağını ve faydalarını görebileceğimize inanıyoruz." dedi.

Her Gün Yeni Özellikler Ekleniyor

Uygulamanın Ailem bölümünün çok önemli olduğuna dikkat çeken Koç, "Genellikle insanlar yakınlarının iyi olup olmadığını bilmek istiyorlar. Ailem bölümünde de yakınlarınızı ekleyerek, onlarla ne kadar iletişimde olduğunuzu ve ne kadar yakınlaştığınızı da görebiliyorsunuz. Çok başarılı bir uygulama, kullanılmasını tavsiye ediyorum. Her gün yeni özellikler ekliyoruz. Yakında bir barkod uygulaması getireceğiz. Bu sayede Kovid-19 pozitif tanısı olduğunda bu özellik sayesinde girilen yerler ve zamanları takip edilebilecek. Salgının yayılmasını önleme açısından kişi bazlı takip çok önemli."

Oltalama Saldırılarına Dikkat!

Koç, koronavirüs ile ilgili geliştirilen mobil uygulamaların çok popüler olmaya başladığını aktararak, uygulamaların bir kısmını incelediklerini ve bazılarında kişisel verilerin korunmasına ilişkin yasal mevzuatlara uygun olmayan bazı eksiklikler bulduklarını belirtti. Ayrıca bu zorlu dönemde oltalama saldırılarının da arttığına dikkat çekerek "Geçen 2 ayda rapor edilmiş siber saldırı kaynakları geçen seneye nazaran 2,5 kat arttı. Kovid-19 ve yardım kampanyaları sonrasında özellikle oltalama saldırıları ne yazık ki çok artmış durumda. Araştırmalarımıza göre dünyada yaklaşık Kovid-19'la ilgili alan adlarının yüzde 30'undan fazlası sadece saldırı amacıyla kullanılıyor. Kötü niyetli kişiler bu alan adlarıyla insanların zafiyetlerini kullanmayı amaçlıyor." şeklinde konuştu.