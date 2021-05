HAVALAR ISINDI, BÜYÜKÇEKMECE'Yİ 'KRONOMİD' SARDI

BÜYÜKÇEKMECE'de havaların ısınmasıyla birlikte 'göl sineği' olarak bilinen kronomid sinekler yine ortaya çıktı.

Büyükçekmece'de özellikle akşamları ortaya çıkan 'göl sineği' yani kronomid, semt sakinlerini bıktırdı. Özellikle Büyükçekmece Gölü kıyısındaki sazlık alan ile çevre mahallelerde görülen sinekler nedeniyle vatandaşlar balkon kapıları ile pencerelerini açamıyor. Vatadaşlar, yetkililerin bu duruma bir an önce çare bulmasını istiyor.

SİNEKLER GÖZÜMÜZE VE BURNUMUZA GİRİYOR

Sineklerden doları sokakta bile yürüyemediklerini söyleyen Yeter Turhan, '10 yıldır Büyükçekmece'de oturuyorum, sineklerden çok rahatsızım. Bu sinekler yeşil renkli ve daha çok ışığa geliyor. Balkonda oturamıyoruz. Sokakta dahi yürüyemiyoruz. Sinekler gözümüze ve burnumuza giriyor. Yıllardır bu sorunu yaşıyoruz. Bu sorunun gölden kaynaklandığını düşünüyorum. İlaçlama henüz yapılmadı. Bu durumdan çok şikayetçiyiz. Şu an ise balkonumdaki sinekleri temizliyorum. Yetkililerden bir an önce ilaçlama istiyoruz. Biz bu sorunu her yıl yaşıyoruz. Bu sorunun bir şekilde aşılmasını talep ediyoruz dedi.

DÜNDEN BERİ ÇAMAŞIR SUYUYLA EVİN TAVANINI SİLİYORUM

Hava almak için bile balkona çıkamadıklarını söyleyen Ayten Karadağ da 'Sivrisineklerden çok şikayetçiyim. Dün akşam balkona çıktım, bütün sinekler evin içine doldu. Çıkarmak için uzunca uğraştık. Dünden beri çamaşır suyuyla evin tavanını siliyorum. Belediyemizin en kısa sürede bu duruma bir çare bulmasını istiyoruz diye konuştu.

YAPILAN İLAÇLAMA YETERSİZ

Sineklerin daha çok akşam saatlerinde ışığa geldiklerini belirten Miyesel Çaylar, 'Sivrisinekler yüzünden camları açamıyoruz. Arada bir ilaçlama yapılıyor ama yetersiz. Camı açtığımız zaman evin içi kuyruklu sineklerle doluyor. Bu sinekler ısırıyor, çok rahatsız oluyorum diye konuştu.

MECBUREN SİNEKLİK YAPTIRDIK

Sinekler yüzünden pencere açamadıklarını vurgulayan Hamiyet Alkan, 'Biz mahalle sakinleri olarak sineklerden çok şikayetçiyiz. Hava iki gün ısınınca sinekler hemen dolmaya başlıyor. Ne kapı açabiliyoruz ne de cam. İlaçlamanın yetersiz kaldığını düşünüyorum. Bu sinekler gölden ürüyor. Geçen sene çok çektik bu sineklerden. Sabah küreklerle sinek süpürüyorduk. Hava yeni ısınmaya başladı, yine aynı şeyleri yaşayacağız ifadelerini kullandı.Gülten Kargı ise, 'Sinekler çok berbat bir vaziyette kapımızı penceremizi açamıyoruz. Mecburen sineklik yaptırdık. Korkuyoruz dedi.

İBB'DEN OLASI KRONOMİD SİNEĞİNE KARŞI ÖZEL ÇALIŞMA

İBB ise yaptığı açıklamada son yıllarda özellikle Büyükçekmece Gölü yakınlarındaki mahallelerde görülen

'kronomid' olarak bilinen sinekler için harekete geçildiğini bildirerek, şöyle dedi

İBB Sağlık Daire Başkanlığı Sağlık ve Hıfzıssıhha Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, sivrisinek, karasinek, kene, fare, sıçan, hamamböceği gibi vektörlere karşı mücadele veriyor. Son yıllarda, İstanbul'da özellikle Büyükçekmece Gölü yakınlarındaki mahallelerde görülen 'kirinomit' sineği için İBB, kültürel mücadele yöntemlerini kullanarak farkındalık oluşturmayı hedefliyor. Ayrıca, kan emmeyen, ısırmayan bu sinek ile ilgili şikayetlerin ve halk nezdindeki tedirginliğin de önüne geçilmesi hedefleniyor. 'İBB Vektörle Mücadele Hizmet Birimi' ekipleri tarafından evlere 'Vektörlerle Mücadele' hakkında bilgilendirme ziyaretleri yapılıyor. Mücadele ekipleri, kültürel çalışmalar kapsamında ayrıca, İstanbul genelindeki muhtarlıklarla koordinasyon halinde toplantılar gerçekleştirerek, farkındalık seminerleri düzenliyor. Vektörle mücadele hizmetinden faydalanmak isteyen İstanbullular, haftada 7 gün 24 saat, İBB Beyaz Masa ALO 153 üzerinden hizmet talebinde bulunabiliyor. Vektörle Mücadele Proje kapsamında; İstanbul genelinde 2 birim Anadolu Yakası, 4 birim Avrupa Yakasında olmak üzere toplam 6 ilaçlama birimi hizmet veriyor. Birimlerde; 182 ekip ile 598 personel görev yapıyor. 2020 yılı başından 2021 Mart ayına kadar, vektörle mücadelede üreme kaynakları 4 milyon 900 bin kez kontrol edilerek, bu noktalara 470 bin 465 kez ilaçlama yapıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı