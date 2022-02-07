(havadan görüntülerle) - TARİHİ BEYAZIT KULESİ TEHDİTLERDEN KURTULUYOR

Kulenin yakında gezilebilir hala getirilmesi amaçlanıyor.

HAVA DURUMUNU BİLDİRMEK İÇİN RENK DEĞİŞTİRİYOR

"SEYİR TERASINDA TEKNİK EKİPMAN VE KABLO KALMADI"

"GEZİLEBİLİR, YÜRÜNEBİLİR BİR HALE GELDİ"

"60 ADET AYDINLATMA ARMATÜRÜ KULLANILDI"

İBB İstanbul Enerji AŞ Genel Müdürü Yüksel Yalçın, kulenin yenilenen aydınlatma sistemleri hakkında bilgi vererek, "Burada 60 adet aydınlatma armatürleri kullanıldı. Aydınlatma armatürleri renk dönüşümleriyle, ertesi gün için hava durumu bilgilendirmesi yapıyor. Mavi renk, havanın açık olduğunu gösteriyor. Sarı renk, sisli ve dumanlı olduğunu gösteriyor. Yeşil renk yağmurlu olduğunu, kırmızı ise havanın karlı olduğunu gösteriyor. Bir yazılım programı kullanılarak, bu şekilde bir bilgilendirme sistemi kuruldu" ifadelerini kullandı.

Demirören Haber Ajansı - Yerel