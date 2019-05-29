Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Havacılık Yönetimi Bölümü tanıtım günleri kapsamında fakülte öğretim üyeleri tarafından havacılıkta kariyer fırsatları konusunda bilgi verildi.

GAÜN Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, Havacılık Yönetimi öğretim üyeleri Dr. Öğr. Üyesi Nisa Seçilmiş, Dr. Öğr. Üyesi Sabiha Annaç Göv, Dr. Öğr. Gör. Üyesi Dilek Erdoğan ve Öğr. Gör. Dr. Pınar Gümüş Akar konuşmacı olarak katıldı. Hava taşımacılığının teknik ve teknik olduğu kadar da karmaşık bir hizmetler bütünü olduğunu belirten Dr. Öğr. Üyesi Nisa Seçilmiş, bu hizmetlerin yerine getirilmesinin her şeyden önce havacılık alanında yetişmiş personel ile mümkün olduğunu söyledi. Seçilmiş, "Dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de sivil havacılık sektörünün hızla gelişmesine paralel olarak insan kaynağına olan gereksinim de artmaktadır. Bünyesinde bulunan Uçak ve Uzay Mühendisliği Bölümü, Pilotaj Bölümü ve Havacılık Yönetimi Bölümü ile Fakültemiz havacılık sektöründeki artan nitelikli personel ihtiyacına destek vermektedir" dedi. Havayolu taşımacılığı sektörünün hem uluslararası hem ulusal düzeyde hızlı ve sürekli büyüme sergilediğini kaydeden Öğr. Gör. Dr. Pınar Gümüş Akar şunları söyledi: "Ülkemizde özellikle 2003 Serbest Havacılığa Geçiş Politikası uygulamaları sonrası büyük bir ivme kazanan sektörde son on beş yılda, uçak sayısı ve koltuk kapasitesi açısından yüzde 200'ü aşan bir artış gerçekleşmiş, iç hat uçuş noktası sayısı 26'dan 56'ya yükselmiş; 2003 yılında 50 ülkede 60 noktaya dış hat uçuşu gerçekleştiriliyorken 2018 yılı itibariyle 124 ülkede 318 noktaya uçuş gerçekleştirilir hale gelinmiştir. 2000 Yılında 35 milyon olan yolcu hacmi 2017'de 193 milyona, aynı yıllar itibariyle kargo hacmi ise 800 bin tondan 3,5 milyon tona ulaşmıştır."

Dr. Öğr. Üyesi Sabiha Annaç Göv konuşmasında, havacılık sektöründe insan kaynakları çerçevesinde kariyer olanakları hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Dr Öğr. Üyesi Sabiha Annaç Göv sektörde yer alan pilot, uçak mühendisi, uçak teknisyeni, kabin görevlileri, Dispeçer (Uçuş harekat uzmanı), hava trafik kontrolörü, AIM Memuru, hava trafik emniyeti elektronik personeli (ATSEP), onaylı yönetici personel, yer hizmetleri personelleri, havacılık güvenlik personeli, tarayıcı personel mesleklerinin tanıtımını yaptı. Havacılık yönetimi bölümü Dr. Öğretim üyesi Dilek Erdoğan tarafından da öğrencilerin havacılık yönetimi bölümünden mezun olduktan sonra hangi alanlarda ve şirketlerde çalışabileceklerine dair açıklama yaparak, öğrencilerin havacılık sektörü ve sektördeki meslek grupları hakkında sorularını yanıtladı.

Etkinliğin açılışında konuşan GAÜN Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Eyüp Yeter ise, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi'nin Uçak ve Uzay Mühendisliği, Pilotaj Bölümü ve Havacılık Yönetimi Bölümlerinden oluştuğunu belirterek, "Uçak ve Uzay Mühendisliği Bölümünde bu dönem sonu itibariyle ilk mezunlarımızı veriyoruz. Havacılık Yönetimi Bölümümüz ise geçen eylül ayında ilk öğrencilerini aldı. Ülkemizin vizyon 2023 stratejik hedefleri doğrultusunda havacılık ve savunma sanayine büyük önem veriliyor. Bu alanda yetişmiş insan gücü çok önemli. Fakültemiz Havacılık Yönetimi Bölümünden bu alana hizmet edecek kaliteli, vizyon sahibi gençler yetiştirmeyi hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) İslahiye Meslek Yüksekokulu kurumlar arası yardımlaşma ve işbirliği çerçevesinde liselere akademik destek veriyor. Bu kapsamda İslahiye Fatih Sultan Mehmet Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde İnsan Hakları Konferansı verildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA