Hatice Aslan kimdir? Hatice Aslan kaç yaşında, nereli? Hatice Aslan biyografisi!

Türk oyuncudur. Ferhunde Hanımlar ve En Son Babalar Duyar dizileriyle, Nuri Bilge Ceylan'ın yönettiği Üç Maymun filmindeki rolleriyle tanınır. Peki, Hatice Aslan kimdir? Hatice Aslan kaç yaşında, nereli? Hatice Aslan mesleği nedir? Hatice Aslan hayatı ve biyografisi nedir?

Türk oyuncudur. Ferhunde Hanımlar ve En Son Babalar Duyar dizileriyle, Nuri Bilge Ceylan'ın yönettiği Üç Maymun filmindeki rolleriyle tanınır. Peki, Hatice Aslan kimdir? Hatice Aslan kaç yaşında, nereli? Hatice Aslan mesleği nedir? Hatice Aslan hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

HATİCE ASLAN KİMDİR?

Hatice Aslan (eski soyadıyla Hatice Aslan Kaleli, d. 20 Şubat 1962, Sivas), Türk oyuncudur. Ferhunde Hanımlar ve En Son Babalar Duyar dizileriyle, Nuri Bilge Ceylan'ın yönettiği Üç Maymun filmindeki rolleriyle tanınır.

Hatice Aslan, 1962'de Sivas'ta doğdu. Sivas Lisesinin ardından Kültür Bakanlığı Ankara Devlet Konservatuvarı'nda Tiyatro okudu. Mezun olduğu 1983-84 sezonunda Nezihe Araz'ın yazdığı, Kenan Işık'ın yönettiği "Bozkır Güzellemesi" oyununda yer aldı. 1986-1992 yılları arasında İzmir Devlet Tiyatrosu'nda görev aldı. Oğlu Ekin, İzmir'de olduğu bu dönemde dünyaya geldi. 1992 yılında Ankara Devlet Tiyatrosu'na döndü. Yaşar Seyman'ın yazdığı "Hüznün Coşkusu Altındağ" oyununda oynadı. Aynı dönemde Seynan Levent'in proje koordinatörlüğünü yaptığı Ferhunde Hanımlar dizisinde Necla karakterini canlandırdı. 1995 yılından itibaren 5 yıl kapalı gişe oynayan, Yücel Erten'in uyarladığı "Azizname 95" oyununda oynadı. "Gergedan" oyununun ardından 2000 yılında İstanbul Devlet Tiyatrosu'na atandı. "Küçük Adam Ne Oldu Sana" oyunuyla Afife Jale Ödülleri'nde aday gösterildi. Sevgi Sanlı'nın yazdığı "Kaygusuz Abdal" ve Melih Cevdet Anday'ın "Ölümsüzler" oyunlarının ardından Devlet Tiyatroları'ndan emekli oldu. DOT Tiyatrosu'nda 16 kısa oyundan oluşan "Vur/Yağmala/Yeniden" epik oyun serisinde Mahşer bölümünde yer aldı. Yine Tiyatro Dot'ta "Pornografi" oyununda oynadı. 2015-2016 sezonunda da Craft Tyatrosu'nda Dario-Fo'nun kadın öykülerinden oluşan "Hepimizin Öyküsü Aynı" oyununda Bir Ana'yı oynadı. Bu oyunla 21. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri'nde "Seçici Kurul Özel Ödülü"nü aldı. Tiyatro oyunlarının yanı sıra Türk televizyonlarında En Son Babalar Duyar, Kınalı Kar, Düğün Şarkıcısı, Lale Devri gibi uzun soluklu dizilerde de rol aldı. Nuri Bilge Ceylan'ın dördüncü uzun metrajlı filmi olan Üç Maymun'da baş kadın karakter Hacer'i canlandırdı. Bu filmdeki rolüyle 7. River Run Uluslararası Film Festivali'nde, 2. Yeşilçam Ödülleri'nde ve 41. SİYAD Türk Sineması Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü aldı. Daha sonra rol aldığı Vücut filmiyle de 18. Altın Koza Film Festivali'nde yine En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü aldı.

ROL ALDIĞI BAZI TİYATRO OYUNLARI

• Hepimizin Öyküsü Aynı (oyun): Dario Fo - Craft Tiyatro - 2015

• Pornografi (oyun): Simon Stephens - Tiyatro Dot - 2009

• Ölümsüzler: Melih Cevdet Anday - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2005

• Kaygusuz Abdal: Sevgi Soysal - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2002

• Küçük Adam Ne Oldu Sana: Hans Fallada - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2000

• Gergedan (oyun) - Eugène Ionesco - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1999

• Azizname: Aziz Nesin - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1995

• Savaş Baba: Yakovos Kambanellis - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1994

• Hüzün Coşkusu Altındağ: Yaşar Seymen\Adem Atar - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1992

• Çamaşırhane: D.Durvin\H.Prevest - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1991

• Vatan Diye Diye: Necati Cumalı - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1990

• Barbaros Hayrettin (oyun): Fazıl Hayati Çobanlıoğlu - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1990

• Pof'la Paf: Ergun Sav - İzmir Devlet Tiyatrosu - 1989

• Bir Yaz Gecesi Dönümü Rüyası: William Shakespeare - İzmir Devlet Tiyatrosu - 1989

• Sersem Kocanın Kurnaz Karısı: Haldun Taner - İzmir Devlet Tiyatrosu - 1988

• İki Kova Su: A.E. Gredianus - İzmir Devlet Tiyatrosu - 1988

• Kıskanç (oyun): Recep Bilginer - İzmir Devlet Tiyatrosu - 1987

• Erkek Arkadaş: Sandy Wilson - İzmir Devlet Tiyatrosu - 1987

• Yaşasın Tiyatro: Sönmez Atasoy - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1985

• Osmancık (oyun): Tarık Buğra - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1984

• Karacaoğlan: Dinçer Sümer - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1983

• Bozkır Güzellemesi: Nezihe Araz - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1983

Hatice Aslan'ın ödülleri;

– 2009 – 2. Yeşilçam Ödülleri En İyi Kadın Oyuncu Ödülü (Üç Maymun)

– 2009 – 41. SİYAD Türk Sineması Ödülleri En İyi Kadın Oyuncu Ödülü (Üç Maymun)

– 2011 – 7. River Run Uluslararası Film Festivali En İyi Kadın Oyuncu Ödülü (Üç Maymun)

– 2011 – 18. Altın Koza Film Festivali En İyi Kadın Oyuncu Ödülü (Vücut)

Tiyatro Oyunları:

– Ölümsüzler

– Kaygusuz Abdal

– Küçük Adam Ne Oldu Sana

– Karacaoğlan

– Müfettiş

– Sersem Kocanın Kurnaz Karısı

– Erkek Arkadaş

– Azizname

– Çamaşır Hane

Filmleri ve dizileri:

– Vücut – 2012

– Lale Devri – 2010

– Samanyolu – 2010

– Eastern Plays (yaz mevsimi) – 2009

– Üç Maymun – 2008

– Düğün Şarkıcısı – 2008

– Bayrampaşa: Ben Fazla Kalmayacağım – 2007

– Hırçın Menekşe 2003

– A. G. A – 2003

– Hürrem Sultan (Mahidevran Sultan) – 2003

– Kınalı Kar – 2002

– En Son Babalar Duyar – 2002

– Ferhunde Hanımlar – 1993

– Deli Balta – 1993

– Elif'in Rüyaları – 1992