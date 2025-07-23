HATAY HAVA DURUMU 24 TEMMUZ 2025: Hatay'da yarınki hava durumu nasıl? Hatay için günlük ve haftalık hava durumu tahminleri

Türkiye genelinde etkili olan sıcak hava dalgası, Hatay'da de hissedilmeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, 24 Temmuz 2025 Perşembe günü Hatay'da hava güneşli olacak. Peki, 24 Temmuz 2025 Perşembe günü Hatay'da hava nasıl olacak, sıcaklıklar kaç dereceye kadar düşecek? İşte, güncel hava durumu tahminleri ve detaylar…

HATAY'DA YARINKİ HAVA DURUMU NASIL?

Hatay, yaz aylarının etkisini en yoğun hisseden şehirlerden biri olmaya devam ediyor. 24 Temmuz Perşembe günü kent genelinde hava durumu parlak güneşli olacak. Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgilere göre, gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 37 dereceye kadar yükselecek.

Gece saatlerinde ise termometrelerin 26 derece civarında seyretmesi bekleniyor. Bu da Hataylıları serinlemek için pek fazla fırsat sunmayan sıcak bir geceye işaret ediyor.

HATAY'DA HAFTALIK HAVA DURUMU NASIL?

Hatay için günlük ve haftalık hava durumu tahminleri