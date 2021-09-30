Hatay'daki aile katliamında şüpheli olarak aranan baba, eşini ve iki çocuğunu öldürdüğünü itiraf etti - Haberler
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Hatay'daki aile katliamında şüpheli olarak aranan baba, eşini ve iki çocuğunu öldürdüğünü itiraf etti

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Hatay'da dün korkunç bir olay yaşandı. Evden gelen korkular vahşeti ortaya çıkardı. Anne Aynur Mert (41) ve çocukları Aleyna Mert (16), Ahmet Ali Mert'in cansız bedeni ulaşıldı. Olayla ilgili şüpheli olarak aranan baba ise gözaltına alındıktan sonra cinayetleri işlediğini itiraf etti. İfadesinde olay günü önce eşi Aynur ve oğlu Ahmet Ali'yi boğarak öldürdüğünü anlatan baba, kızı Aleyna'yı beklediğini, eve geldiğinde onu da boğarak öldürdüğünü anlattı.

İskenderun'un Denizciler Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Aynur Mert'in (41) evinden kötü kokular gelmesi üzerine komşuları durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis evden kimseye ulaşamayınca itfaiye yardımıyla içeri girdi.

Polis içeri girdiğinde acı tabloyla karşılaştı. Anne Aynur Mert (41) ve çocukları Aleyna Mert (16), Ahmet Ali Mert'in (14) cansız bedenlerini buldu. Anne ve çocuklarının cansız bedenlerinin bulunduğu eve gelen Cumhuriyet Savcısı, olay yeri polisleriyle beraber incelemelerde bulundu. Olay yerinde yapılan incelemelerinin ardından anne ve çocuklarının cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere İskenderun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Hatay'daki aile katliamında şüpheli olarak aranan baba, eşini ve iki çocuğunu öldürdüğünü itiraf etti

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; yapılan ilk incelemenin arından ölen anne ve çocuklarının zehirlenerek öldüğü düşünülürken, kesin ölüm nedenlerinin yapılacak otopsiyle belirleneceği öğrenildi. Yaşanan olayla ilgili İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay sırasında firari olarak değerlendirilen şüpheli Turgay Mert'in peşine düştü.

Hatay'daki aile katliamında şüpheli olarak aranan baba, eşini ve iki çocuğunu öldürdüğünü itiraf etti

Osmaniye'de olduğu bilgisine ulaşılan Turgay Mert, polisin düzenlediği operasyonla saklandığı adreste gözaltına alınarak İskenderun'a getirildi. Emniyette sorguya alınan Turgay Mert'in, ilk ifadesinde psikolojisinin bozuk olduğunu ileri sürerek son zamanlarda ailesiyle ilgili sorunlar yaşadığını belirttiği bildirildi.

Hatay'daki aile katliamında şüpheli olarak aranan baba, eşini ve iki çocuğunu öldürdüğünü itiraf etti

Olay günü, önce eşi Aynur ve oğlu Ahmet Ali'yi boğarak öldürdüğünü anlatan Turgay Mert'in, okulda olan kızı Aleyna'yı beklediğini, eve geldiğinde onu da boğarak öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi.

Hatay'daki aile katliamında şüpheli olarak aranan baba, eşini ve iki çocuğunu öldürdüğünü itiraf etti
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Haber: Hatay'daki aile katliamında şüpheli olarak aranan baba, eşini ve iki çocuğunu öldürdüğünü itiraf etti - Haberler
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