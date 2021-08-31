"Hastalanmam" diyerek aşı olmayan müzisyen Marcus Birks koronavirüsten öldü

Haftada beş kez egzersiz yaptığı için hastalanmayacağını söyleyen ve aşı olmayı reddeden İngiliz müzisyen Marcus Birks, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Müzisyen Marcus Birks, koronavirüs aşıları konusunda şüpheci davrandı. Genç müzisyen haftada beş gün sağlıklı beslenip egzersiz yaptığı için hastalanmayacağını öne sürdü.

KORONAVİRÜSE YAKALANDI

Ancak ağustos ayının başında koronavirüse yakalanan genç müzisyen, semptomlarının giderek kötüleşmesi ve sonunda nefes alma güçlüğü çekmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

AŞI YAPTIRMADIĞI İÇİN PİŞMAN OLDU

Dail Mail'in haberine göre Birks; 11 Ağustos'ta hastane yatağında verdiği bir röportajda, nadiren hastalandığı için durumunun kendisini şaşırttığını söyledi. Birks, yaşamını yitirmeden önce aşılar hakkında biraz cahil olduğunu ve aşılarını yaptırmayı ertelemekten dolayı pişman olduğunu itiraf etti.

"HİSSETTİĞİM ACI DAYANILMAZ"

Cuma günü Royal Stoke Üniversitesi Hastanesinde ölen Birks'i hamile eşi Lis Briks, Instagram'dan yaptığı paylaşımda Birks için "Özverili ve gururlu bir adamdı" dedi. Lis Birks mesajında "Bunu yazarken hissettiğim acı dayanılmaz, kalbim paramparça oldu, ruhum ve dünyam yıkıldı. Bebeğimize onu ne kadar sevdiğini ne kadar özel bir insan olduğunu, nasıl biri olduğunu her gün anlatacağım. Söz veriyorum" diye yazdı.

AŞI KARŞITIYDI

Kocasının nadiren hasta olduğunu anlatan Birks, "Koronavirüs hakkında endişelenmiyordu. Sosyal medyadan komplo teorisyenlerinin aşıyla ilgili yazdıklarını paylaşıyordu" diye konuştu.

MARCUS BIRKS KİMDİR?

Marcus Birks, Staffordshire'da doğu. Eşi Lis Birks ile birlikte Cappella grubunda müzisyendi. Hep birlikte takılan çift, Bad Lads Army adlı bir TV programının ilk serisinde yer aldı. İkili birlikte kurdukları The Cameleonz grubuyla büyük beğeni toplamış, hatta ünlü şarkıcı Robbie Williams'tan destek almıştı.